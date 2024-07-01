"Мусульмане не совершали и не совершают террористические акты": Рамзан Кадыров посоветовал А.Бастрыкину быть предельно аккуратным с определениями

А.Бастрыкин заметил, что многие террористы используют эти накидки, т.к. под ними можно скрыть что угодно.

На это выступление отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заметил, что мусульмане не занимаются терроризмом - это дело рук радикалов и прочих "шайтанов". И такому высокопоставленному лицу, как Бастрыкин, стоит быть предельно осторожным, рассуждая о терроризме и мусульманстве.