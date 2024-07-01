"Мусульмане не совершали и не совершают террористические акты": Рамзан Кадыров посоветовал А.Бастрыкину быть предельно аккуратным с определениями

Лидер Чечни не согласен с мнением главы Следкома относительно никабов, и рекомендует ему не путать "Ислам с террором".
Недавно А.Бастрыкин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), поддержал введение запрета никабов. Глава Следкома удивлён тому, что в Госдуме до сих пор не проработан этот вопрос. Между тем, в странах с традиционно мусульманским населением (Таджикистан, Узбекистан) никабы и другие накидки, закрывающие лицо, запрещены. За их ношение предусмотрен штраф.
А.Бастрыкин заметил, что многие террористы используют эти накидки, т.к. под ними можно скрыть что угодно.
На это выступление отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заметил, что мусульмане не занимаются терроризмом - это дело рук радикалов и прочих "шайтанов". И такому высокопоставленному лицу, как Бастрыкин, стоит быть предельно осторожным, рассуждая о терроризме и мусульманстве.
Под постом Кадырова в его Телеграм-канале развернулась бурная дискуссия. Одни интернет-пользователи доказывали, что Бастрыкин не имел в виду обычных мусульман, а речь шла об исламистах-радикалах. другие настаивали на том, что Ислам - мирная религия, и нужно отделять мух от котлет.
Между тем, в РФ действительно не очень хорошо относятся к никабам и другим накидкам, полностью закрывающим тело и лицо. Многих россиян возмущает, что, к примеру, в Дагестане или Чечне туристам и приезжим настоятельно рекомендуют одеваться в соответствии с дресс-кодом, а в самом центре России запросто ходят замотанные в кучу одёжек дамы - и им ни слова не скажи!
В Подмосковье мужчина попытался было доказать семейству мусульман свою точку зрения, но был обруган бородачом.
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А эти кадры были сняты в Москве. Здесь дамы припёрлись в бассейн в обуви и уличной одежде. Одна из посетительниц и вовсе зашла в ботинках в воду, чтобы пофотографироваться. На резонные замечания отдыхающей они пробормотали что-то невнятное, но переодеваться не пошли.
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Если порядок, так порядок - везде, не так ли? Впрочем, некоторые считают слова А.Бастрыкина о запрете никабов популизмом. Так, в этом уверена адвокат Сталина Гуревич:
«Чем мотивируют сторонники запрета эту инициативу: неизвестно, кто скрыт под никабом; террористки Норд-Оста и Беслана были в никабах; никаб носят радикальные исламисты; в Таджикистане запретили никаб. Ну, давайте начнем с конца. В Таджикистане запретили не только никаб, но и хиджаб. Причем сделали это не из-за радикального исламизма, а в защиту культурных ценностей Таджикистана, поскольку эта одежда «не отвечает религиозным потребностям, чужда обычаям и культуре», а принятие закона же позволит защитить «истинность и национальные ценности». <…> Довод про террористок тоже понятен. Наша страна пережила страшные теракты, совершенные женщинами — приверженками радикальных течений ислама. Но, во-первых, давно уже таких событий, к счастью, не происходило, во-вторых, последние страшные теракты были совершены либо жителями передового Таджикистана, запретившего никабы (как видим без особого влияния на взгляды населения), либо нашими гражданами, приверженцами ваххабизма. И, что странно, ни на одном из них никаба не было», — написала она в своём Телеграм-канале.
Отец Алексей Воронюк также уверен, что запрет никабов может обернуться нападками на православных, ведь монахини носят накидки, похожие на никаб.
Сам А.Бастрыкин заявление Р.Кадырова пока не комментировал, но всем понятно, что ни принятие, ни даже обсуждение запрета никабов в РФ простым не будет.
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Я бы посоветовал кадырке заткнуться.
Токаев, Казахстан:
"В последние годы в нашей стране стало много закутанных в чёрные одеяния людей. Это противоречит мировосприятию нашего народа, является бездумным копированием инородных норм, обусловленным религиозным фанатизмом. Мы не должны отрываться от своих духовных корней и размывать свою национальную идентичность. Создается впечатление, что люди намеренно скатываются к морали и поведенческим моделям средневековья.
В нашей стране есть те, кто, прикрываясь якобы национальными традициями, предпринимают попытки навязывания практики похищения невест. Такое вопиющее мракобесие не поддается никакому оправданию и идет вразрез с идеалами прогрессивного общества. Считаю, что подобные факты требуют не только морального осуждения, но и правовой оценки".
То есть ВСЯ средняя азия против радикальных исламистов и ваххабизма. И только в России муму ипут,, опасаясь кого-то там обидеть, хотя ваххабиты уже на улицах Дагестана терракты устраивают.
Сначала нужно отделить человека от светского общества, убедить его, что светские законы ничто по сравнению с религиозными.
Нужно предоставить ему возможность решать вопросы и конфликты не в судах (а в диаспорах).
Нужно показать, что таких как он очень много и жить по таким правилам удобно и практично.
Нужно обесчеловечить остальную часть общества как неверных.
Нужно доказать на небольших примерах, что нарушение светских законов и исполнение воли альтернативных руководителей - это приятно, выгодно и не наказуемо со стороны светской власти.
Нужно добиться создания организованных структур с четким подчинением.
И тогда в нужный момент у спонсоров появляется возможность отдать практически любую команду.
И готовый террорист появится только в последней стадии, а до того - это просто верующий человек, может немного хулиган или немного националист.
И использовать для это, в общем, можно любую религию, вопрос в спонсорах, которые решают свои задачи, и в какую религию они сейчас вкладывают свои средства.
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Не знал, что у Сталина был адвокат.