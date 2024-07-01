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"Мусульмане не совершали и не совершают террористические акты": Рамзан Кадыров посоветовал А.Бастрыкину быть предельно аккуратным с определениями

"Мусульмане не совершали и не совершают террористические акты": Рамзан Кадыров посоветовал А.Бастрыкину быть предельно аккуратным с определениями

Автор:
01 июля 2024 12:32
Сообщество : Жить в России
Метки: А.Бастрыкин   Видео   Р.Кадыров   никаб   радикальный экстремизм   реакция соцсетей   
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Лидер Чечни не согласен с мнением главы Следкома относительно никабов, и рекомендует ему не путать "Ислам с террором".

Недавно А.Бастрыкин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), поддержал введение запрета никабов. Глава Следкома удивлён тому, что в Госдуме до сих пор не проработан этот вопрос. Между тем, в странах с традиционно мусульманским населением (Таджикистан, Узбекистан) никабы и другие накидки, закрывающие лицо, запрещены. За их ношение предусмотрен штраф.



А.Бастрыкин заметил, что многие террористы используют эти накидки, т.к. под ними можно скрыть что угодно.


На это выступление отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заметил, что мусульмане не занимаются терроризмом - это дело рук радикалов и прочих "шайтанов". И такому высокопоставленному лицу, как Бастрыкин, стоит быть предельно осторожным, рассуждая о терроризме и мусульманстве.



Под постом Кадырова в его Телеграм-канале развернулась бурная дискуссия. Одни интернет-пользователи доказывали, что Бастрыкин не имел в виду обычных мусульман, а речь шла об исламистах-радикалах. другие настаивали на том, что Ислам - мирная религия, и нужно отделять мух от котлет.




Между тем, в РФ действительно не очень хорошо относятся к никабам и другим накидкам, полностью закрывающим тело и лицо. Многих россиян возмущает, что, к примеру, в Дагестане или Чечне туристам и приезжим настоятельно рекомендуют одеваться в соответствии с дресс-кодом, а в самом центре России запросто ходят замотанные в кучу одёжек дамы - и им ни слова не скажи!


В Подмосковье мужчина попытался было доказать семейству мусульман свою точку зрения, но был обруган бородачом.



А эти кадры были сняты в Москве. Здесь дамы припёрлись в бассейн в обуви и уличной одежде. Одна из посетительниц и вовсе зашла в ботинках в воду, чтобы пофотографироваться. На резонные замечания отдыхающей они пробормотали что-то невнятное, но переодеваться не пошли.


Если порядок, так порядок - везде, не так ли? Впрочем, некоторые считают слова А.Бастрыкина о запрете никабов популизмом. Так, в этом уверена адвокат Сталина Гуревич:


«Чем мотивируют сторонники запрета эту инициативу: неизвестно, кто скрыт под никабом; террористки Норд-Оста и Беслана были в никабах; никаб носят радикальные исламисты; в Таджикистане запретили никаб. Ну, давайте начнем с конца. В Таджикистане запретили не только никаб, но и хиджаб. Причем сделали это не из-за радикального исламизма, а в защиту культурных ценностей Таджикистана, поскольку эта одежда «не отвечает религиозным потребностям, чужда обычаям и культуре», а принятие закона же позволит защитить «истинность и национальные ценности». <…> Довод про террористок тоже понятен. Наша страна пережила страшные теракты, совершенные женщинами — приверженками радикальных течений ислама. Но, во-первых, давно уже таких событий, к счастью, не происходило, во-вторых, последние страшные теракты были совершены либо жителями передового Таджикистана, запретившего никабы (как видим без особого влияния на взгляды населения), либо нашими гражданами, приверженцами ваххабизма. И, что странно, ни на одном из них никаба не было», — написала она в своём Телеграм-канале.

Отец Алексей Воронюк также уверен, что запрет никабов может обернуться нападками на православных, ведь монахини носят накидки, похожие на никаб.



Сам А.Бастрыкин заявление Р.Кадырова пока не комментировал, но всем понятно, что ни принятие, ни даже обсуждение запрета никабов в РФ простым не будет.


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Метки: А.Бастрыкин   Видео   Р.Кадыров   никаб   радикальный экстремизм   реакция соцсетей   
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54  комментария
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40k
Александр Час назад
Не все мусульмане террористы, но все террористы - мусульмане. По мнению Русланки Дырова террористы обычно орут Христос Воскрес, или Хари Рама перед терактом, не?
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412
сергей миронов Минуту назад
"Мусульмане не совершали и не совершают террористические акты" - видимо, тут как с ментами, уволенными за день до преступления. Ровно за день до теракта совершивший его мусульманин по странному совпадению ест свинину, пьет алкоголь и сжигает Коран
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9k
Харон ( Χάρων) 2 минуты назад
"Рамзан Кадыров посоветовал"...
Я бы посоветовал кадырке заткнуться.
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633
Фрол 2 минуты назад
Что то чеченский парень закрутился в своих представлениях о своей вере ,о вере своих единоверцев-соплменников,их бандитских действиях и разночтении их проповедников их исламской основной книги.Давно стало заметно,что он стал на защиту радикалного исламизма.Официально не поддерживает ,вроде бы,но и не осуждает к примеру последние события в Дагестане.Так сказать умеренный радикалист.На полном пансионе российского бюджета отъелся,собрал оружия,организовал спецотряды,можно и голос подавать в защиту исламского радикализма.Слегка так, хотя хиджабы и паранджи у них никогда не носили.
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3k
Semёn 2 минуты назад
Чтобы рот свой открывать, надо хотя бы пользу стране приносить, а пока Руслан Дыров глава дотационной республики, другими словами паразиты, пусть себе советует, как на шее русского народа не рассиживаться
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3k
Константин 3 минуты назад
В Узбекистане и Таджикистане одежда исламских террористок под запретом.
Токаев, Казахстан:
"В последние годы в нашей стране стало много закутанных в чёрные одеяния людей. Это противоречит мировосприятию нашего народа, является бездумным копированием инородных норм, обусловленным религиозным фанатизмом. Мы не должны отрываться от своих духовных корней и размывать свою национальную идентичность. Создается впечатление, что люди намеренно скатываются к морали и поведенческим моделям средневековья.
В нашей стране есть те, кто, прикрываясь якобы национальными традициями, предпринимают попытки навязывания практики похищения невест. Такое вопиющее мракобесие не поддается никакому оправданию и идет вразрез с идеалами прогрессивного общества. Считаю, что подобные факты требуют не только морального осуждения, но и правовой оценки".

То есть ВСЯ средняя азия против радикальных исламистов и ваххабизма. И только в России муму ипут,, опасаясь кого-то там обидеть, хотя ваххабиты уже на улицах Дагестана терракты устраивают.
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33k
AzuveR 4 минуты назад
Кто перед кем извините будет? И да,Почему в Дагестане террористы напали на церковь и синагогу, а не на мечеть ? Не террористы они ,а х.ули перед взрывом пояса шахида ,кричат аллах акбар ?
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8k
alex 4 минуты назад
Интересно, а когда Кадыровы горло резали российский солдат-они террористы были или мусульмане?
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676
Dima 4 минуты назад
этот баран отбился от стада! и блеет на своего пастуха!
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1k
asd 5 минут назад
Террористами не становятся в один день.
Сначала нужно отделить человека от светского общества, убедить его, что светские законы ничто по сравнению с религиозными.
Нужно предоставить ему возможность решать вопросы и конфликты не в судах (а в диаспорах).
Нужно показать, что таких как он очень много и жить по таким правилам удобно и практично.
Нужно обесчеловечить остальную часть общества как неверных.
Нужно доказать на небольших примерах, что нарушение светских законов и исполнение воли альтернативных руководителей - это приятно, выгодно и не наказуемо со стороны светской власти.
Нужно добиться создания организованных структур с четким подчинением.
И тогда в нужный момент у спонсоров появляется возможность отдать практически любую команду.
И готовый террорист появится только в последней стадии, а до того - это просто верующий человек, может немного хулиган или немного националист.
И использовать для это, в общем, можно любую религию, вопрос в спонсорах, которые решают свои задачи, и в какую религию они сейчас вкладывают свои средства.
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197
Astofenargus 7 минут назад
Кадыров не хочет среди мусульман истребить террористов, мусульмане ине извиняются после терактов, им абсолютно похер, и ничего они не осуждают.
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1k
AlexWoyz 9 минут назад
как перестанут террористы кричать Аллаху Акбар, тогда и перестанут все их считать исламистами..
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12k
Доктор 11 минут назад
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2k
Миша 22 минуты назад
Ислам это не террор! Террор это ислам. Не надо путать!
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8k
S__D 24 минуты назад
адвокат Сталина Гуревич
.
Не знал, что у Сталина был адвокат.
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64k
Hitokiri Полчаса назад
Если мусульмане не занимаются терризмом то какого хера практически все терракты за 2000 лет во имя Аллаха?
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2k
Вадим Курбатов Полчаса назад
Главный террорист страны перевозбудился, задели видите ли его ваххабитское самолюбие. "Народы сплочены и едины"!? Совсем с головой не дружит, видать слишком глубоко погрузился в свой ваххабитский вымышленный мир.
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6k
РАТНИК Полчаса назад
Извращённый ислам типа ваххабизма который создали английские спецслужбы принёс море горя, многие тупые мусульмане думают что это истина, они ничем не отличаются от бандеровцев по сатанизму.
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25k
MrGod 39 минут назад
Враньё - давняя мусульманская традиция в отношении других вероисповеданий, для них они "грязные" а значит можно говорит им всё что хочешь, как и делать, алах не накажет и даже может поощерит, но об этом как всегда ни кто не узнает)
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11k
Alex 40 минут назад
Сколько же вони из за этих черножопых макак....
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14k
hunter 41 минуту назад
когда этого рыжего таракана придавят?...
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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