«Я женщин в никабе не принимаю»: в Дагестане случился скандал из-за врача и пациентки в религиозной одежде

История необычная и есть ли тут вина врача - тоже вопрос. Например, в сети многие удивляются, как эндокринолог может осматривать пациентку, которая полностью закрыта одеждой? Наверное, на этой почве они и не поняли друг друга? Тут бы тоже надо разобраться.

Ну а ранее в России обсуждали полный запрет ношения никаба. Такое решение поддерживает и глава Дагестана Сергей Меликов: