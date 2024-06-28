«Я женщин в никабе не принимаю»: в Дагестане случился скандал из-за врача и пациентки в религиозной одежде

К вопросу даже подключились общественная организация.
Позже она заявила, что врач-эндокринолог якобы отказала ей в приёме из-за религиозной одежды и заявила: «Я женщин в никабе не принимаю».
И обратилась в некую общественную организацию «Дело чести». Её представители позвонили руководителю клиники и стали выяснять детали, как они его назвали, «недоразумения». Глава клиники горячо пообещал им во всём разобраться.
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После этого появилось видео того врача-эндокринолога. Она заверила, что никакого отказа в приёме из-за никаба не было, произошло обычное недопонимание. И заявила, что готова встретиться с пациенткой и ещё раз ей всё объяснить.
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Как сообщили позже те граждане, которые впряглись за женщину в никабе: «Фактически, вопрос решён».
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История необычная и есть ли тут вина врача - тоже вопрос. Например, в сети многие удивляются, как эндокринолог может осматривать пациентку, которая полностью закрыта одеждой? Наверное, на этой почве они и не поняли друг друга? Тут бы тоже надо разобраться.
Ну а ранее в России обсуждали полный запрет ношения никаба. Такое решение поддерживает и глава Дагестана Сергей Меликов:
Лично я против ношения никаба. В том числе как человек, который неоднократно выполнял задачи по противодействию терроризму.
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Это ж-ж неспроста. Законодателям необходимот в кратчайший срок решить этот вопрос, пока он не перерос в серьёзную проблему.
покажите видео или аудио где врач отказал
так какой толк в вашей книжке, если вы идете в светским врачам все равно
еще и обиженку из себя потом строите
Ведь все в этом мире, согласно догматам ислама, происходит по воле Аллаха.
Вот пусть и молится, а не по врачам шляется.
Тем более без мужчины.
Собирает анамнез (историю болезни), узнает у пациента о возможных жалобах. Проводит осмотр и пальпацию (ощупывание) щитовидной железы и лимфоузлов, возможно также осмотр и половых органов. Слушает сердце, замеряет давление.
Действительно, что мешает осматривать щитовидную железу и половые органы у пациентки в никабе?