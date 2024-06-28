FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 9078 постов • 1072 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
«Я женщин в никабе не принимаю»: в Дагестане случился скандал из-за врача и пациентки в религиозной одежде

«Я женщин в никабе не принимаю»: в Дагестане случился скандал из-за врача и пациентки в религиозной одежде

Автор:
28 июня 2024 17:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Дагестан   Хасавюрт   врач   женщина   клиника   никаб   пациентка   скандал   эндокринолог   
1562
4
3

К вопросу даже подключились общественная организация.

Дама в никабе пришла в клинику в дагестанском Хасавюрте.

Позже она заявила, что врач-эндокринолог якобы отказала ей в приёме из-за религиозной одежды и заявила: «Я женщин в никабе не принимаю».

И обратилась в некую общественную организацию «Дело чести». Её представители позвонили руководителю клиники и стали выяснять детали, как они его назвали, «недоразумения». Глава клиники горячо пообещал им во всём разобраться.

После этого появилось видео того врача-эндокринолога. Она заверила, что никакого отказа в приёме из-за никаба не было, произошло обычное недопонимание. И заявила, что готова встретиться с пациенткой и ещё раз ей всё объяснить.

Как сообщили позже те граждане, которые впряглись за женщину в никабе: «Фактически, вопрос решён».

История необычная и есть ли тут вина врача - тоже вопрос. Например, в сети многие удивляются, как эндокринолог может осматривать пациентку, которая полностью закрыта одеждой? Наверное, на этой почве они и не поняли друг друга? Тут бы тоже надо разобраться.

Ну а ранее в России обсуждали полный запрет ношения никаба. Такое решение поддерживает и глава Дагестана Сергей Меликов:

Лично я против ношения никаба. В том числе как человек, который неоднократно выполнял задачи по противодействию терроризму.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Дагестан   Хасавюрт   врач   женщина   клиника   никаб   пациентка   скандал   эндокринолог   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
153k
parallax Час назад
Что-то последнее время зачастили эти мешконосцы. Социуму страрательно навязывается чуждый в нашей стране элемент дремучей формы ислама.
Это ж-ж неспроста. Законодателям необходимот в кратчайший срок решить этот вопрос, пока он не перерос в серьёзную проблему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
5k
Terminator 6 секунд назад
со слов какой то закутанки развели черкаши
покажите видео или аудио где врач отказал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Terminator Минуту назад
забавно что под разными видео иногда встречаются комментарии черкашей, что в их книжке есть вся наука
так какой толк в вашей книжке, если вы идете в светским врачам все равно
еще и обиженку из себя потом строите
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Terminator 3 минуты назад
опять черкаши
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
System 6 минут назад
Напомните, как выглядит национальная одежда чеченцев? Зачем арабизируете и радикализируете народ? Ваххабитов опять растите?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
albedo 8 минут назад
Если она такая религиозная - зачем ей врач?
Ведь все в этом мире, согласно догматам ислама, происходит по воле Аллаха.
Вот пусть и молится, а не по врачам шляется.
Тем более без мужчины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Copycat 13 минут назад
Ой хорошо пошла волна здравого смысла, верите нет про эти никабы в Коране (ни в переводе Кулиева ни в Альмунтахаба) ни слова, - это всё саудитская культура
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Tevet 16 минут назад
прямо вижу ситуёвину когда эта история была бы с евреями! ГЕНОЦИИИИД!!!!! товарисчи !!! не проходим мимо !!! МИНУСУЕМ!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Владимир 18 минут назад
А вот защитников никаба бы проверить, это же из радикального ислама! Вахабиты 100%
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
412
rus 21 минуту назад
Почему вообще такой фанатик оьратился ко врачу? Доказывай дальше силу регилии и молись чтоб боги залечили. Врачи в поликлиннике ушли от норм ислама лет на 600 вперед и нет необходимости выяснять с ними почему замоташку не приняли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
копатель (копаю, но могу и закапывать) 38 минут назад
Мне кажется или прослеживаятся прямая связь, что чем больше мигрантов к нам едет, тем радикальне российские мусульмане становятся?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
Опиум для народа 39 минут назад
А что же она припёрлась на осмотр к постороннему мужчине без сопровождения мужа или брата, раз такая ох"енная мусульманка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Alex 41 минуту назад
А хули ты, обезьяна черножопая, к врачу приперлась? Молись аллаху, тварь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Валерий 43 минуты назад
Сергея Меликова гнать оттуда нафик! Тот самый случай когда человек не на своём месте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Дмитрий 50 минут назад
Интересно: А вот эти лица, которые правды добивались, они могут пояснить, по чему женщина ходит в никабе, одежде официально запрещённой во многих мусульманских странах! Не являющейся национальной одеждой Дагестана! И какого течения в исламе придерживается муж этой женщины? И тогда сразу может возникнуть, а может наоборот отпадёт, много вопросов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Bill 56 минут назад
Как проходит осмотр у эндокринолога.
Собирает анамнез (историю болезни), узнает у пациента о возможных жалобах. Проводит осмотр и пальпацию (ощупывание) щитовидной железы и лимфоузлов, возможно также осмотр и половых органов. Слушает сердце, замеряет давление.

Действительно, что мешает осматривать щитовидную железу и половые органы у пациентки в никабе?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Kucher 57 минут назад
А мне вот что интересно. Если я надену балаклаву, ну или, к примеру, замотаю лицо арафаткой, и пойду в таком виде бродить по Курску, Воронежу, Туле, Москве, как скоро мной заинтересуются правоохранители? Уже есть законы, запрещающие скрывать лицо, но направлены они исключительно против русских. А что это за исключения такие из законов? Если кто-то может нарушать безнаказанно один закон, значит и остальные законы, точно так же, не обязательны для соблюдения?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Damvrot Hohlam Час назад
падаль бородатая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
livaneth Час назад
Евгения Макеева должна решить для себя один раз и навсегда: либо она врач, либо она ветеринар. И если она врач - то пусть работает в учреждении, куда приходят пациенты - люди. А если она хочет лечить приматов, то ничего не имею против. Это тоже нужная и уважаемая работа. Просто есть своя специфика.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 3057 постов (3008 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

313988



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Он оскорбил народ»: спикер Госдумы отреагировал на слова Александра Бастрыкина о «Государственной Дуре»
«Он оскорбил народ»: спикер Госдумы отреагировал на слова Александра Бастрыкина о...
15 ретро - фотографий, которые не найти в учебниках истории
15 ретро - фотографий, которые не найти в учебниках истории
Набирающие популярность в сообществах
&nbsp;Намешалось&nbsp;
 Намешалось 
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Услуга которую мы ждали

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#позитив#фильм#интересное#Москва#США#трейлер#задержание
#в мире#Юмор#кино#забавно#история#полиция#кот#собака#истории#Россия
#люди#Прикол#новости#Китай#улыбнуло#Индия#факты#маразм#Реакция#конфликт
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал В МВД провели проверку инцидента с задержанием главы МЧС Чечни В МВД провели проверку инцидента с задержанием главы МЧС Чечни «Ты в курсе, что здесь так не ходят?»: в Сергиевом Посаде мужчина устроил скандал при виде женщины в никабе «Ты в курсе, что здесь так не ходят?»: в Сергиевом Посаде мужчина устроил скандал при виде... Жители Дагестана потребовали наказать местную певицу за слишком откровенный наряд Жители Дагестана потребовали наказать местную певицу за слишком откровенный наряд Дагестанский качок убил мужа своей любовницы, нарядился в женское платье и сбежал от правосудия Дагестанский качок убил мужа своей любовницы, нарядился в женское платье и сбежал от правосудия «Вы что здесь в трусах ходите?»: в Дагестане местному жителю не понравился внешний вид туристки и он устроил скандал «Вы что здесь в трусах ходите?»: в Дагестане местному жителю не понравился внешний вид туристки...

На что жалуетесь?

Вернуться