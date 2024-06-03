"Просто охренеть!": владелец квартиры в новостройке пришёл оценить качество жилья - и обнаружил гостей, устроивших общежитие

Владельцы квартир в ЖК "Лосиноостровский" уже не раз жаловались, что никак не могут получить ключи от своего жилья. Срок сдачи домов был назначен ещё на январь-февраль, но даже в мае застройщик не был готов заселить жильцов.

Один из счастливчиков, купивших квартиру в многоэтажке, решил-таки наведаться в своё жильё, чтобы посмотреть, что там да как. Выяснилось, что на его квадратных метрах устроено общежитие. Несколько мигрантов с комфортом спали, ели и справляли естественные надобности в купленной другим "трёшке".