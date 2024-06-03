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"Просто охренеть!": владелец квартиры в новостройке пришёл оценить качество жилья - и обнаружил гостей, устроивших общежитие

"Просто охренеть!": владелец квартиры в новостройке пришёл оценить качество жилья - и обнаружил гостей, устроивших общежитие

Автор:
03 июня 2024 09:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   жилье   квартира   мигранты   новостройка   общежитие   собственник жилья   
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В долгожданной квартире, сдачу которой, к слову, задержали почти на 4 месяца, вольготно расположились мигранты, обустроив быт по заветам профессора Преображенского. В одной комнате - спальня, в другой - столовая.

Владельцы квартир в ЖК "Лосиноостровский" уже не раз жаловались, что никак не могут получить ключи от своего жилья. Срок сдачи домов был назначен ещё на январь-февраль, но даже в мае застройщик не был готов заселить жильцов.


Один из счастливчиков, купивших квартиру в многоэтажке, решил-таки наведаться в своё жильё, чтобы посмотреть, что там да как. Выяснилось, что на его квадратных метрах устроено общежитие. Несколько мигрантов с комфортом спали, ели и справляли естественные надобности в купленной другим "трёшке".



Примечательно, что гастарбайтеры вообще не смутились тому, что их застукали в чужом жилье.


Впрочем,похожие ситуации уже становятся современной классикой. К примеру , в ЖК "Алхимово" в минувшем апреле произошла практически идентичная история. Мужчина, купивший квартиру, полгода ждал ключи от жилья, снимая с семьёй однушку. В один прекрасный день он решил заехать и проверить, в каком состоянии квартира и почему задерживается заселение.


Открыв дверь он обнаружил, что в его квартире живут мигранты, едят свой плов, слушают этническую музыку.



И ремонт в квартире можно было закончить за пару дней, но прораб, поселивший мигрантов в чужом жилье, явно считал, что сэкономит, если его работникам будет где жить. А владельцы квадратных метров подождут.



Поэтому купив квартиру в человейнике, не стоит полагаться на порядочность застройщика. Доверяй, но проверяй.


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Метки: Видео   Москва   жилье   квартира   мигранты   новостройка   общежитие   собственник жилья   
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28k
Sheir Час назад
Помню, у меня друг сдавал квартиру, жильцы задолжали оплату на несколько месяцев, он попросил меня помочь их выселить. Квартиру снимали мать лет 50 и дочка лет 30. Вивроцкие, фамилию запомнил, вроде как славяне... Приезжаем утром в субботу. А в гостиной на полу, спит человек 8, причем все мужики и одна девочка лет 15....
И эти курицы еще пытались втереть, что это гости, вчера только приехали)))
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23k
BiZ Полминуты назад
мне аналогично чурки ремонт в квартире делали. договаривались на 2 недели, свалили только через 3 месяца. договаривались с двумя, заехало 10 ашотов, мне делать особо не спешили, зато еще несколько ремонтов на районе успели еьануть из моей хаты..
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33k
Владимир 17 минут назад
Во Владивостоке тоже ценные иностранные специалисты в строящемся доме жили. Спалились когда у них трубу отопления прорвало и залило всю улицу. Причем в том доме отопления не должно было еще быть, врезались в магистраль улицы незаконно.
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4k
Алекс Лом Полчаса назад
квартира по факту уже не новострой а вторичка . так что можно не хило предъявить застройщику по деньгам и заставить провести полную санобрбатку помещений за счет застройщика.
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8k
Евгений Д Полчаса назад
Тут слов нет- просто свинство и западло со стороны застройщика
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32k
AzuveR 42 минуты назад
Никогда такого не было и вот опять. А по поводу ,что чуркабесы не смутились,когда их застукали, ули удивляться ,это отмороженные утырки наглухо, тем более,что жили они с добра застройщика, которого нужно подвесить за яйца ,во дворе застройки.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2162 поста (2151 в горячем)

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