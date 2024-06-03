"Просто охренеть!": владелец квартиры в новостройке пришёл оценить качество жилья - и обнаружил гостей, устроивших общежитие

В долгожданной квартире, сдачу которой, к слову, задержали почти на 4 месяца, вольготно расположились мигранты, обустроив быт по заветам профессора Преображенского. В одной комнате - спальня, в другой - столовая.
Владельцы квартир в ЖК "Лосиноостровский" уже не раз жаловались, что никак не могут получить ключи от своего жилья. Срок сдачи домов был назначен ещё на январь-февраль, но даже в мае застройщик не был готов заселить жильцов.
Один из счастливчиков, купивших квартиру в многоэтажке, решил-таки наведаться в своё жильё, чтобы посмотреть, что там да как. Выяснилось, что на его квадратных метрах устроено общежитие. Несколько мигрантов с комфортом спали, ели и справляли естественные надобности в купленной другим "трёшке".
Источник:
Примечательно, что гастарбайтеры вообще не смутились тому, что их застукали в чужом жилье.
Впрочем,похожие ситуации уже становятся современной классикой. К примеру , в ЖК "Алхимово" в минувшем апреле произошла практически идентичная история. Мужчина, купивший квартиру, полгода ждал ключи от жилья, снимая с семьёй однушку. В один прекрасный день он решил заехать и проверить, в каком состоянии квартира и почему задерживается заселение.
Открыв дверь он обнаружил, что в его квартире живут мигранты, едят свой плов, слушают этническую музыку.
И ремонт в квартире можно было закончить за пару дней, но прораб, поселивший мигрантов в чужом жилье, явно считал, что сэкономит, если его работникам будет где жить. А владельцы квадратных метров подождут.
Поэтому купив квартиру в человейнике, не стоит полагаться на порядочность застройщика. Доверяй, но проверяй.
Источник:
- "Ошалели!": в Приморском крае мужчина устал от драки соседей и бросил в них гранату
- В Омске задержали мужика, стрелявшего по студентам из винтовки
- "Там всё в крови!": в общежитии Курска сорванная ураганом рама убила студента
- Истории из общаги, которые сложно забыть
- Как в общежитиях жили студенты тогда и сейчас
И эти курицы еще пытались втереть, что это гости, вчера только приехали)))