На что идут неядовитые змеи, чтобы спастись от хищников? 4 способа самообороны

Все знают, что лучшая защита — это нападение. Однако в случае с неядовитыми змеями эта схема не работает. Обезвредить противника им попросту нечем! Поэтому быковать они не пытаются. Неядовитые рептилии берут хитростью!
Раз — они отлично маскируются. Рисунок на змеиных шкурках идеально повторяет фактуру опавшей листвы, камней, веток или песка — у каждой рептилии свой вариант, в зависимости от места обитания. Вкупе с этим животины умеют подолгу сохранять неподвижное положение в самых разных позах, как, например, род остроголовых змей. Эти хитрюги поднимают переднюю часть тела и вытягиваются, словно ветка дерева или лиана. Работает змеиный камуфляж настолько эффективно, что даже опытные герпетологи порой проходят мимо!
Некоторые неядовитые змеи маскируются под своих ядовитых родственников. И даже ведут себя точно также: кидаются на обидчика, делают ложные выпады. Самая известная токсичная парочка: коралловый аспид и молочная змея. Первая — обладательница одного из самых сильных ядов в мире. Вторая — наглая повторюшка, безопасная даже для детей.
Отличить их можно лишь по порядку полос на теле: красный-жёлтый-чёрный — у аспида и красный-чёрный-жёлтый — у молочной змеи. Но будете ли вы высчитывать правильную последовательность, встретившись с рептилией, которая гипотетически убьёт вас одним укусом? То-то же!
Два — бегство. Лучшая битва — та, которая не состоялась. И когда маскировка не срабатывает, самые трусливые бегут. Но как! Например, южный чёрный гонщик — Усейн Болт от мира рептилий. Эта неядовитая змея разгоняется до 12 км/ч — в два раза быстрее, чем поголовное большинство чешуйчатых сородичей!
Не можешь убежать? Катись! В 2019 году исследователи обнаружили у карликовых камышовых змей новый способ бегства от опасности. В случае ЧП рептилии катятся колесом! Ловкость, мошенничество и никаких рук: змеиное колесо сбивает охотника с толку, путает след и помогает удрать от опасности намного быстрее, чем обычным ползком. За пять секунд рептилия преодолела почти 1.5 метра!
Три — актёрское мастерство. Самые лукавые рептилии инсценируют собственную смерть. Змеи бьются в конвульсиях, переворачиваются на спину, открывают пасть и высовывают язык. Иногда этим дело не ограничивается: для лучшей убедительности чешуйчатые срыгивают обед и испускают жуткое зловоние из специальных желёз. Так делает самый обычный уж. А вы думали, откуда поговорка: «вертится, как уж на сковородке!».
Четыре — борьба. Если ни один из предыдущих способов не сработал, и рептилию всё равно пытаются съесть, без боя она жизнь не отдаст. Одни змеи сворачиваются в такой плотный клубок, что раскрутить его не может даже взрослый мужик! Так, например, поступают наши медянки и африканские королевские питоны — голова спрятана внутри колец своей же тушки, тугие кольца накрепко держат оборону. Притронься рукой — и рептилия закрутится ещё сильнее.
Ну а те, кто так не умеют, идут на очередную хитрость. Вы, наверное, заметили фото из начала статьи, где змея почему-то обвивает клюв и шею цапли? Так вот, это и есть предсмертная борьба. Суть в том, что рептилия накидывает кольца на щебетало птички и крепко-накрепко держит. Логика простая: не сможет открыть клюв — не съест!
Борьба идёт до тех пор, пока кто-то не устает: или цапля отпустит свой ужин, или же ужин выдохнется и перестанет сопротивляться. Для большинства хищников важно, чтобы охота не занимала много сил и времени. Если же борьба затягивается, цапле проще найти новую, куда более сговорчивую жертву, чем возиться со змеёй.
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