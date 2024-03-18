FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16301 пост • 1705 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Другие гиены: не все знают про существование этих видов!

Другие гиены: не все знают про существование этих видов!

Автор:
18 марта 2024 09:36
Сообщество : Животные
Метки: в мире   виды   гиена   интересно   природа   факты   фото   хищник   
755
5

Существует целых 4 вида гиен, но представления большинства людей упираются в то, что есть только злые вечно гогочущие пятнистые мусорщики из мультика про Короля Льва. Давайте исправим это недоразумение и быстренько познакомимся со всеми представителями семейства гиен.

1. Пятнистая гиена

Да, это тот самый злобный "мусорщик" из мультика. Пятнистые гиены самые известные и в больших количествах обитают на территории Африки. В их сообществе царит тоталитарный матриархат, самки всячески унижают самцов, ведь они крупнее и сильнее мальчишек. Это вечные враги львов, с которыми у гиен постоянная война за территорию и ресурсы. Вопреки мнению о том, что гиены мусорщики, на самом деле это довольно успешные хищники, а средняя эффективность их охоты выше, чем у львов.

×
×

2. Бурая гиена

Бурые гиены обитают на самом юге Африки и выглядят как бомжи. Однако они действительно крутые и интересные животные. Их сообщества живут на пример волчьих стай. Есть альфа-самец, альфа-самка и их семья. В таких группах главный уже самец. Вот эти гиены уже настоящие падальщики и почти не охотятся. Часто крадут добычу у леопардов, львов и т.д. Любят держаться берега моря, чтобы погрызть то, что принёс океан.

3. Полосатая гиена

Полосатая гиена обитает на севере Африки, Ближнем Востоке и до Индии. Иногда её можно встретить даже на Кавказе! Эти ребята живут небольшими равноправными семьями из самца, самки и детенышей. Они очень добры друг к другу и любят ласкаться. Неожиданно, но большая доля рациона этих гиен состоит из растений и плодов. Падаль и мясо они едят реже, чем другие гиены.

4. Земляной волк

Но а вот это уже вообще сюрреализм! Маленький и смешной зверь не больше 10 кг веса. Земляной волк живет на востоке и юге Африки в засушливых саваннах и пустынях. Выходит только по ночам. Живёт поодиночке и суперскрытно. А знаете, чем он питается? ТОЛЬКО ТЕРМИТАМИ И ДРУГИМИ ЖУКАМИ. Совершенно непонятно как суровая и опасная гиена додумалась до такого. Этот зверь целыми днями роет норы, разоряет термитники и слизывает тысячи насекомых своим липким длинным языком.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: в мире   виды   гиена   интересно   природа   факты   фото   хищник   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
OLDer Полчаса назад
Кто застал каналы Энималс и Дискавери точно знают про все виды гиен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
sanchesS80 19 минут назад
Читал что у пятнистых гиен питание на 75-80% собственной охотой. Т.е. не такие уж они и падальщики. Хотя падаль тоже заточат на ура.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1173280



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт
Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт
Хитрый парковщик обманывал всех более 20 лет и заработал миллионы долларов
Хитрый парковщик обманывал всех более 20 лет и заработал миллионы долларов
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 марта
Какого наказания больше всего страшились наложницы в гареме
Какого наказания больше всего страшились наложницы в гареме
Как вырастить морозостойкий виноград в средней полосе России
Как вырастить морозостойкий виноград в средней полосе России
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 17 марта

Лучшие демотиваторы
Иногда вилка может быть опаснее,чем розетка.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#милота#выборы#кино#факты#кот#конфликт
#животные#Юмор#СССР#собака#забавно#новости#удивительно#полиция#тигр
#в мире#Прикол#Москва#Россия#интересно#сарказм#интересное#водитель#цирк
Новый процессор Cerebras для суперкомпьютеров получил 900000 ядер (5 фото) Новый процессор Cerebras для суперкомпьютеров получил 900000 ядер (5 фото) Эта акула может прожить до 500 лет Эта акула может прожить до 500 лет Чертово городище: стена или чудо природы? Чертово городище: стена или чудо природы? Почему старинные башни выдерживают землетрясения? Почему старинные башни выдерживают землетрясения? Чёрный и белый секрет бурых гиен: зачем падальщик разукрашивает территорию разными цветами? Чёрный и белый секрет бурых гиен: зачем падальщик разукрашивает территорию разными цветами? 16 любопытных сравнений крошечных птенцов разных видов птиц с их взрослыми особями 16 любопытных сравнений крошечных птенцов разных видов птиц с их взрослыми особями

На что жалуетесь?

Вернуться