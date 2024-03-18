Другие гиены: не все знают про существование этих видов!

Существует целых 4 вида гиен, но представления большинства людей упираются в то, что есть только злые вечно гогочущие пятнистые мусорщики из мультика про Короля Льва. Давайте исправим это недоразумение и быстренько познакомимся со всеми представителями семейства гиен.
1. Пятнистая гиена
Да, это тот самый злобный "мусорщик" из мультика. Пятнистые гиены самые известные и в больших количествах обитают на территории Африки. В их сообществе царит тоталитарный матриархат, самки всячески унижают самцов, ведь они крупнее и сильнее мальчишек. Это вечные враги львов, с которыми у гиен постоянная война за территорию и ресурсы. Вопреки мнению о том, что гиены мусорщики, на самом деле это довольно успешные хищники, а средняя эффективность их охоты выше, чем у львов.
2. Бурая гиена
Бурые гиены обитают на самом юге Африки и выглядят как бомжи. Однако они действительно крутые и интересные животные. Их сообщества живут на пример волчьих стай. Есть альфа-самец, альфа-самка и их семья. В таких группах главный уже самец. Вот эти гиены уже настоящие падальщики и почти не охотятся. Часто крадут добычу у леопардов, львов и т.д. Любят держаться берега моря, чтобы погрызть то, что принёс океан.
3. Полосатая гиена
Полосатая гиена обитает на севере Африки, Ближнем Востоке и до Индии. Иногда её можно встретить даже на Кавказе! Эти ребята живут небольшими равноправными семьями из самца, самки и детенышей. Они очень добры друг к другу и любят ласкаться. Неожиданно, но большая доля рациона этих гиен состоит из растений и плодов. Падаль и мясо они едят реже, чем другие гиены.
4. Земляной волк
Но а вот это уже вообще сюрреализм! Маленький и смешной зверь не больше 10 кг веса. Земляной волк живет на востоке и юге Африки в засушливых саваннах и пустынях. Выходит только по ночам. Живёт поодиночке и суперскрытно. А знаете, чем он питается? ТОЛЬКО ТЕРМИТАМИ И ДРУГИМИ ЖУКАМИ. Совершенно непонятно как суровая и опасная гиена додумалась до такого. Этот зверь целыми днями роет норы, разоряет термитники и слизывает тысячи насекомых своим липким длинным языком.
Источник:
- Чёрный и белый секрет бурых гиен: зачем падальщик разукрашивает территорию разными цветами?
- Яичная змея: ради пищи экстремально растягивает глотку и отрастила «зубы» на позвоночнике
- Серая лиса: что за странные псы-обезьяны?
- 16 любопытных сравнений крошечных птенцов разных видов птиц с их взрослыми особями
- Стеклянная губка: сады призраков на дне бездны