Другие гиены: не все знают про существование этих видов!

1. Пятнистая гиена

Да, это тот самый злобный "мусорщик" из мультика. Пятнистые гиены самые известные и в больших количествах обитают на территории Африки. В их сообществе царит тоталитарный матриархат, самки всячески унижают самцов, ведь они крупнее и сильнее мальчишек. Это вечные враги львов, с которыми у гиен постоянная война за территорию и ресурсы. Вопреки мнению о том, что гиены мусорщики, на самом деле это довольно успешные хищники, а средняя эффективность их охоты выше, чем у львов.