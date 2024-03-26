Львы охотятся хуже большинства хищников Африки, но их всё равно называют королями

Вы тоже не согласны с тем, что лев — король всех зверей? Считаете этих шерстяных зазнаек пустым местом? Вы где-то прочитали, что они совсем не умеют охотиться? Что ж, возможность восстановить вселенскую справедливость есть! Отправляйтесь в Африку и выскажите этим царькам всё, что о них думаете, да прямо в морду лица! Правда, сделать это получится только один раз в жизни!
Итак, главный аргумент в заговоре против царя зверей — низкие охотничьи показатели. Со статистикой действительно сложно поспорить: львы-одиночки настигают своих жертв лишь в 15% случаев. Это даже меньше, чем у домашних кошек: наши Мурки и Барсики могут похвастать 32% успеха! Что же это получается, короли вообще не умеют добывать еду?!
Не спешите делать выводы. Как правило, одинокие львы из статистики — это молодняк или возрастные самцы. И те и другие недавно покинули свой прайд. Первые охотиться толком не умеют в силу своей неопытности, вторые, наоборот, староваты и дряхловаты.
Если же рассматривать статистику львиного прайда, то показатель успешной охоты будет уже 50%! Неплохо, но от идеала всё равно далеко. Гиеновидные собаки, например, настигают добычу в 60-90% случаев. Однако здесь мы снова имеем дело с погрешностями измерения успеха.
Гиеновидные собаки — одни из самых мелких африканских млекопитающих хищников. А львы — крупнейшие среди них. Улавливаете связь? Да, именно! Лёвушкам не обязательно каждый раз стараться изо всех сил, чтобы добыть еду. Потому что её можно отнять! У собак, гепардов, леопардов да и вообще у всех! Никто даже пискнуть против не посмеет!
Мало того, что лев — крупнейший наземный хищник Африки, так он ещё и работает сообща! И это второй козырь в лапе большой кошки. Благодаря этому пушистые правители саванн способны завалить жертву, на которую другие охотники даже не зарятся. Только прайд может одолеть взрослого буйвола, бегемота, жирафа и даже молодого слона.
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