Львы охотятся хуже большинства хищников Африки, но их всё равно называют королями

Вы тоже не согласны с тем, что лев — король всех зверей? Считаете этих шерстяных зазнаек пустым местом? Вы где-то прочитали, что они совсем не умеют охотиться? Что ж, возможность восстановить вселенскую справедливость есть! Отправляйтесь в Африку и выскажите этим царькам всё, что о них думаете, да прямо в морду лица! Правда, сделать это получится только один раз в жизни!