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Европейская рысь: как они охотятся на оленей в 5 раз больше себя?

Европейская рысь: как они охотятся на оленей в 5 раз больше себя?

Автор:
11 января 2024 08:35
Сообщество : Животные
Метки: Европейская рысь   животные   природа   факты   фото   хищник   
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У каждой части света есть своя суперкрутая кошка. У Африки — лев, у Азии — тигр, в Америке — пума. А у нас, в Европе, главной кошкой всея региона является рысь.

И не смотрите на то, что она меньше остальных котеек этого списка — она не менее крута!

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Обыкновенная рысь — крупнейшая кошка Европы. Но её ареал выходит далеко за пределы региона. Рысь можно встретить в азиатской части Турции, за Кавказом, а на востоке она добирается аж до Китая, Дальнего Востока и Камчатки. Оно и понятно, ведь одному котику нужны угодья площадью до 2500 гектар! И даже с настолько большим ареалом земли на всех не хватает. Значительная часть вида вынуждена кочевать по лесам. За день такие скитальцы проходят от 5 до 30 километров.

Как и любая другая крутейшая кошка, рысь окружена шлейфом из мифов и легенд. В народе у неё репутация эдакого ниндзя-десантника, что способен спрыгнуть с дерева прямо на холку зверя и перегрызть ему горло за 20 секунд.

Причём её жертвами становятся не только мелкие грызуны и ящерки. Она нападает на крупных копытных, вроде благородных и северных оленей. А ведь их вес переваливает за 150 килограмм — в 5 раз больше самой рыси! Поговаривают даже, что гуляющему по лесу человеку нужно постоянно смотреть в кроны деревьев. От десантирующейся сверху кошки его не спасут ни длинные руки, ни крепкие ноги, ни заряженное ружьё.

К счастью для нас, описанное выше — смесь правды и лжи. Не зафиксировано ни одного случая нападения рыси на человека за всю историю наблюдений. Зато котики с упоением гоняются за зайцеобразными, грызунами и крупными птицами, вроде тетеревов. Животины могут завалить и оленей, но используют при этом совсем другую стратегию. Никто из них не готов прыгать на добычу сверху — слишком уж это рискованно и травмоопасно.

Рыси предпочитают нападать на добычу из густых теней рассветных или закатных сумерек. Они подбираются к добыче на расстояние в 10-15 метров. Для других хищников такое расстояние почти непреодолимо. Но рысь настигает жертву серией мощнейших прыжков, длина которых может достигать 4 метров!

Животное старается вцепиться в горло своей добыче. Если это не удаётся, то хищница виснет на жертве и держится, сколько есть сил. Крупный олень в состоянии вырваться из захвата, но его это не спасёт. Лесная кошка пойдёт по следу из кровавых пятен и настигнет уставшую и раненую животину позже. Главное в процессе — не нарваться на росомаху или стаю волков. Они регулярно отбирают добычу у котейки или даже охотятся на неё саму.

Ещё одна уникальная особенность кошки — её эффективность в зимний период. Пока остальные хищники с началом холодов сосут лапу, кочуют к югу или сбиваются в стаи, рысь устраивает полноценный пир! Ведь в дело вступает её главный союзник — снег.

Снежный покров сильно замедляет копытных и заставляет их тратить много сил на передвижение. А вот хищнице сугробы практически не мешают. Её сверхширокие лапищи работают как снегоступы, не позволяют провалиться слишком глубоко. К тому же они замечательно скрадывают шаги. Рысь практически бесшумна в любое время года.

И несмотря на все её боевые инстинкты, опасный нрав и тело, созданное для охоты, рысь довольно терпима к человеку! Она удивительно легко привыкает к его присутствию, её даже можно приручить. Конечно, вы не превратите дикого зверя в домашнюю кошечку, но наладить с ней взаимопонимание и приучить к обнимашкам — более, чем реально!

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Метки: Европейская рысь   животные   природа   факты   фото   хищник   
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