Европейская рысь: как они охотятся на оленей в 5 раз больше себя?

Животное старается вцепиться в горло своей добыче. Если это не удаётся, то хищница виснет на жертве и держится, сколько есть сил. Крупный олень в состоянии вырваться из захвата, но его это не спасёт. Лесная кошка пойдёт по следу из кровавых пятен и настигнет уставшую и раненую животину позже. Главное в процессе — не нарваться на росомаху или стаю волков. Они регулярно отбирают добычу у котейки или даже охотятся на неё саму.