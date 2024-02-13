Гангская акула: её ненавидят за нападения на людей, но во всём виноват совсем другой вид!

Убийца, кровожадный монстр, речной хищник, нападающий на людей. Так говорят о гангской акуле свидетели и пострадавшие. Их шрамы весьма красноречивы, но что, если настоящий преступник скрывается от правосудия? Чтобы разобраться в этом вопросе, заседание объявляем открытым!
Расследование ведет нас в Индию, к берегам рек Ганг и Брахмапутра. Здесь постоянно происходят столкновения с зубастыми хищниками. Местные жители винят во всем гангскую акулу. В замутненном потоке не видно гладкой спины, скругленной морды и микроскопических глаз гангской акулы, пристально высматривающих потенциальную жертву. Но даже если бы вода была кристально чистой, мы бы не увидели этой хищницы. А всё потому, что рыбины стоят на грани вымирания.
Гангская акула попадалась на глаза всего несколько раз за последние десятилетия. Последний раз ее вылавливали в 1996 году, спустя десять лет поисков. Это первая улика в защиту животины — её слишком мало, чтобы часто нападать на людей. Человеки неосознанно «обезопасились» от её нападений: акулу вылавливали ради плавников и жира так часто и так много, что уже в 19 веке рыба была редкой.
А вот габариты соответствуют почерку. Взрослые акулы достигают длины до 2 метров, что позволяет напасть на человека и одолеть его. Но если мы обратимся к образу жизни, то у рыбы будет безоговорочное алиби. Гангские акулы редко заплывают на мелководье. Они предпочитают тёмные глубины мутных рек. Господа присяжные, также обратите внимание и на рацион подозреваемой: гангская акула питается рыбой — млекопитающие её мало интересуют. В мутных реках Ганга сложно что-то разглядеть, потому акула напрягает остальные свои чувства: обоняние, осязание, электрорецепцию.
Итого: крупная акула предпочитает держаться подальше от мелководий и стоит на грани вымирания. Подозреваемая настолько нелюдима, что учёным до сих пор неизвестно, как именно гангская акула размножается и производит на свет потомство! Итог? Оправдательный приговор!
Но кто стал причиной клеветы и безосновательных обвинений? Главный подозреваемый: бычья акула — хулиган побережий по всему миру! На это указывает сразу несколько улик: габариты бычьей акулы идентичны размерам гангской. Зато характер у второго обвиняемого куда более дерзкий.
Бычья акула входит в тройку лидеров среди акул по нападениям на человека. Но самое главное — место преступления. Бычья акула, пусть и является морской хищницей, но способна с лёгкостью заплывать в крупные реки без вреда для здоровья.
Гангская акула невиновна! Дело закрыто.
Источник:
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