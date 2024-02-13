Гангская акула: её ненавидят за нападения на людей, но во всём виноват совсем другой вид!

Гангская акула попадалась на глаза всего несколько раз за последние десятилетия. Последний раз ее вылавливали в 1996 году, спустя десять лет поисков. Это первая улика в защиту животины — её слишком мало, чтобы часто нападать на людей. Человеки неосознанно «обезопасились» от её нападений: акулу вылавливали ради плавников и жира так часто и так много, что уже в 19 веке рыба была редкой.