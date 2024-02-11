Индийский леопард: считается самой опасной для человека кошкой

Индийский леопард — один из самых смертоносных котов-людоедов среди других представителей кошачьих. Ежегодно из 28 индийских штатов 14 сообщают о нападении этих кошек. А в некоторых случаях леопарды целенаправленно охотятся исключительно на людей: так панарский леопард — один из хищников-людоедов, убил более 125 человек!

Что же толкает больших кошек на скользкую дорожку? В отличие от других животных, у леопардов на это сразу три причины.