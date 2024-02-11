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Индийский леопард: считается самой опасной для человека кошкой

Индийский леопард: считается самой опасной для человека кошкой

Автор:
11 февраля 2024 09:42
Сообщество : Животные
Метки: Индийский леопард   Индия   животные   кошка   природа   факты   фото   хищник   
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Противостояние человека и кошек длится с самых незапамятных времён. Если у нас это сводится к ругани за мокрые тапки, то в Индии конфликты куда серьёзнее. Большие кошки, как в старые доисторические времена, угрожают жизням людей и их питомцам. Познакомьтесь с индийским леопардом — самым отчаянным и свирепым охотником на приматов.

Индийский леопард — один из самых смертоносных котов-людоедов среди других представителей кошачьих. Ежегодно из 28 индийских штатов 14 сообщают о нападении этих кошек. А в некоторых случаях леопарды целенаправленно охотятся исключительно на людей: так панарский леопард — один из хищников-людоедов, убил более 125 человек!

Что же толкает больших кошек на скользкую дорожку? В отличие от других животных, у леопардов на это сразу три причины.

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Во-первых, они просто могут. Сколько бы люди не считали себя венцом творения, в мире есть звери больше, крупнее и намного сильнее. В среднем индийские леопарды вырастают до двух метров в длину и весят при этом около 30 килограмм. Ну а самым крупным представителем вида на сегодня считается самец под 2, 62 метра в длину и 70 килограмм.

Для охоты на людей леопарды идеально скрытны и умны. Их пятнистый рисунок прекрасно сливается с окружающей средой, а густой полог леса служит естественной защитой при бегстве с места преступления. Звери могут разгоняться до 60 км/ч и совершать удивительно мощные прыжки до 3 метров в длину и 6 в высоту. Понимаете, что у безоружного человека против них шансов чуть меньше, чем 0?

Вторая причина нападений на человека — так исторически сложилось. Да, мы сделали огромный скачок в развитии, только вот хищникам о нашем эволюционном преимуществе мы рассказать забыли. В глазах леопардов мы остались жалкими беспомощными приматами, на которых охотились их предки. Самая старая находка, подтверждающая нападения леопарда на гоминида, датируется 6 миллионами лет. Диапазон меню и сегодня в некоторых частях ареала индийских леопардов почти на 80% состоит из обезьян. Звери ловят и детёнышей, и взрослых особей.

Третья и основная причина склонности леопардов к человекоубийству — потеря естественной среды обитания. Если с одним двуногим приматом леопард расправится, не поперхнувшись, то перед целой цивилизацией большая кошка бессильна. Леса вырубаются, города растут, а благодатные земли для охоты превращаются в пастбища для скота или поля для всходов.

Масло в огонь подливают другие большие кошки — тигры. Полосатые котики куда крупнее и успешнее пятнистых, отчего последние стараются держаться подальше от первых. Нашим героям ничего не остаётся, как подвинуться ближе к людям. А ведь одному самцу леопарда для комфортной жизни нужно около 50 км². Самки в три раза менее требовательны, но даже им нужно пространство для охоты.

Тут-то и происходит конфликт интересов: вытесненные людьми с привычных мест обитания, а тиграми — с лакомых мест охоты, леопардам приходится идти на преступления: хищники совершают набеги на жилища, режут скот, уносят домашних питомцев, а порой и людей. Кушать-то хочется!

Но даже при всём вышеперечисленном, люди уничтожают куда больше леопардов, чем леопарды — людей. Кто-то действительно хочет обезопасить себя и своё хозяйство. Но немало и тех, кто пользуется возможностью и в открытую занимается браконьерством! Шкуры и органы леопардов очень ценятся на чёрном рынке. Ежегодно на незаконной основе люди убивают сотни пятнистых котов. А сколько их вывозят ради торговли животными!

Из-за всего этого популяция леопардов медленно, но верно движется в сторону страниц Красной книги. По данным на 2014 год, по всей Индии осталось около 14 тысяч больших кошек. Учитывая темпы их истребления и довольно низкую скорость размножения, не успеете вы моргнуть — не останется и половины.

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Метки: Индийский леопард   Индия   животные   кошка   природа   факты   фото   хищник   
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4  комментария
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4k
Platinum Полчаса назад
"удивительно мощные прыжки до 3 метров в длину и 6 в высоту."

Здесь наверняка произошла ошибочка.
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8k
perekrestok 53 минуты назад
Красивые котики! Жаль что они такие хищники.
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