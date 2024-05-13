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"Меня запарятся искать и наказывать": в Новом Уренгое посетитель клуба пообещал кого-нибудь убить, но вскоре стоял и извинялся на камеру

"Меня запарятся искать и наказывать": в Новом Уренгое посетитель клуба пообещал кого-нибудь убить, но вскоре стоял и извинялся на камеру

Автор:
13 мая 2024 14:25
Метки: Бастрыкин   Видео   Новый Уренгой   Оружие   Угрозы   ЯНАО   ночной клуб   проверка   угроза убийства   
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От бравады до покаяния - один шаг.

Как стать "героем дня"? Ловите пошаговый мастер-класс от бородача из Нового Уренгоя.


  1. Завалиться с компанией в клуб. Много выпить. Ощутить прилив героизма, продемонстрировать его на камеру.

Без пистолета выйдет не так эффектно.



2. Залить видео в свой Телеграм-канал или прославиться каким-нибудь другим способом. Пообещать, что тебе ничего не будет, т.к. ты слишком крут, чтобы попасться полиции.



  1. Заранее подобрать хорошее фото и попросить постить его, когда в СМИ зайдёт речь о "подвигах".


  1. Внезапно обнаружить, что правоохранители сильнее. Испугаться, расстроиться, просить прощения.


В СМИ появилась информация, что бравый "стрелок" приехал в РФ из Азербайджана, но официального подтверждения этому нет. Извинения правоохранителей не тронули - глава Следкома А.Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу представить доклад о ходе проверки инцидента.



А в местных Телеграм-каналах люди требуют тщательнее подойти к проверке индивидуума. В конце концов, на видео он демонстрировал два вида оружия. Из-за таких как он, говорят ямальцы, выходить на улицу страшно. Что взбредёт в голову этому неадеквату?


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Метки: Бастрыкин   Видео   Новый Уренгой   Оружие   Угрозы   ЯНАО   ночной клуб   проверка   угроза убийства   
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16  комментариев
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13k
Б.Касторский Час назад
Угадаю! Пистолет был игрушкой, сказал под воздействием этилового спирта, обидеть никого не хотел, к коренному населению относится с трепетом и любовью, но просит прощения, если кто-то его не так понял?
Смотреть не стал, устал уже от извинений.
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32
DARK4000 3 минуты назад
Стволов на руках, больше чем в 90-е.
На Кавказе у каждого ствола по два, это минимум.
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1k
Михаил 7 минут назад
Нужно было ему в очко оба ствола запхать, и не доставая нехай для начала извинится... А перед этим дать кизды! Не той что с волосами...
Что то новости про обуревших макак уже достали...
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1k
Андрей Граф 8 минут назад
азеры и таджики самая гнилая и тупая нация, сжечь мразь и всех его родственников...
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9k
perekrestok 12 минут назад
Надо использовать опыт определенных слове нашего общества, а именно : "За базар надо отвечать". Сказал а потом откатил назад - публично выпороть розгами по голой заднице и заставить поцеловать свинью. И пусть потом его единоверцы с ним целуются. Если захотят.
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6
korolev-eduard81 15 минут назад
Народ, вас не зае..ли ещё эти извинения?
Когда уже будут давать реальные сроки этим хероям?
И депортировать всю семью до седьмого колена без права въезда в РФ на 50 лет.
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9k
Alex 15 минут назад
Накол черножопого.
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412
_Vasiliy_ 16 минут назад
Таких принудительно брить надо, а лучше лазерную депиляцию, чтобы вообще не росло... Вот это для них будет наказание так наказание
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5k
SmartCat101 22 минуты назад
кто овцеёба в клуб пустил?
запретить им посещать такие места а лучше сразу обратно в родной аул
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4k
Алекс Лом Полчаса назад
как меня достало это фарисейство с извинениями . ни слова правды в них нет , ни грамма раскаянья и сожаления . Извинения должны быть такими : ранил кого то ударил убил-на органы для нуждающихся. Оскорбил , угрожал ,хамил - на 5-7 лет работ по уходу за лежачими больными . не нравится ? на зону на каторжные работы в опасных условиях.
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755
DuckTales 39 минут назад
Эти воины как правило ходят с травматами, а еще чаще с охолощенными стволами... Рано или поздно засунут в одно место эти игрушки, те ребята у кого ствол настоящий.
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8k
Echo 50 минут назад
А че он в тундру не убежал ? Там бы действительно искать устали бы
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Schreibikus
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  • 2077 постов (2065 в горячем)

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