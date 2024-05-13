"Меня запарятся искать и наказывать": в Новом Уренгое посетитель клуба пообещал кого-нибудь убить, но вскоре стоял и извинялся на камеру

От бравады до покаяния - один шаг.
Как стать "героем дня"? Ловите пошаговый мастер-класс от бородача из Нового Уренгоя.
- Завалиться с компанией в клуб. Много выпить. Ощутить прилив героизма, продемонстрировать его на камеру.
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Без пистолета выйдет не так эффектно.
2. Залить видео в свой Телеграм-канал или прославиться каким-нибудь другим способом. Пообещать, что тебе ничего не будет, т.к. ты слишком крут, чтобы попасться полиции.
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- Заранее подобрать хорошее фото и попросить постить его, когда в СМИ зайдёт речь о "подвигах".
- Внезапно обнаружить, что правоохранители сильнее. Испугаться, расстроиться, просить прощения.
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В СМИ появилась информация, что бравый "стрелок" приехал в РФ из Азербайджана, но официального подтверждения этому нет. Извинения правоохранителей не тронули - глава Следкома А.Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу представить доклад о ходе проверки инцидента.
А в местных Телеграм-каналах люди требуют тщательнее подойти к проверке индивидуума. В конце концов, на видео он демонстрировал два вида оружия. Из-за таких как он, говорят ямальцы, выходить на улицу страшно. Что взбредёт в голову этому неадеквату?
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Смотреть не стал, устал уже от извинений.
На Кавказе у каждого ствола по два, это минимум.
Что то новости про обуревших макак уже достали...
Когда уже будут давать реальные сроки этим хероям?
И депортировать всю семью до седьмого колена без права въезда в РФ на 50 лет.
запретить им посещать такие места а лучше сразу обратно в родной аул