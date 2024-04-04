"У них ничего святого нет": челябинский таксист, оскорбил русский народ, но после внимания к нему Бастрыкина всё осознал и раскаялся

Мужчина неславянской внешности заявил, что русские - самая гадкая нация, представители которой только и ищут, где бы "нажраться".
Таксисты любят поговорить. Правда, иногда могут наболтать на статью. В Челябинске пассажирка такси записала отрывок монолога, в котором водитель стал рассуждать о русских людях.
— Веришь, сколько знаю людей русские, нация самая плохая, у них желание только одно — нажраться и пьяными всех оскорблять, и больше у них нет никаких желаний. Я тебе отвечаю. К сожалению, приходится мне работать на русских, а так бы не работал, - рассуждал водитель по фамилии Друшляков.
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В соцсетях предположили, что русофоб имеет цыганские корни, хотя кто он по национальности, история умалчивает.
Впрочем, это абсолютно неважно. А важно то, что на болтовню словоохотливого водителя обратили внимание в Следственном Комитете, глава которого дал поручение провести проверку инцидента и дать оценку действий таксиста.
И о чудо! Друшляков внезапно осознал свою вину, раскаялся и пообещал, что больше так не будет.
Впрочем, извинения не помешают следственным органам СК России по Челябинской области провести процессуальную проверку по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Друшлякову грозит крупный штраф (до 600 тыс. рублей). Кроме того, санкции статьи предусматривают до шести лет лишения свободы.
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