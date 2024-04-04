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"У них ничего святого нет": челябинский таксист, оскорбил русский народ, но после внимания к нему Бастрыкина всё осознал и раскаялся

"У них ничего святого нет": челябинский таксист, оскорбил русский народ, но после внимания к нему Бастрыкина всё осознал и раскаялся

Автор:
04 апреля 2024 16:39
Сообщество : Таксисты
Метки: Бастрыкин   Видео   Таксист   Челябинск   извинения   полиция   русофобия   цыган   
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Мужчина неславянской внешности заявил, что русские - самая гадкая нация, представители которой только и ищут, где бы "нажраться".

Таксисты любят поговорить. Правда, иногда могут наболтать на статью. В Челябинске пассажирка такси записала отрывок монолога, в котором водитель стал рассуждать о русских людях.


— Веришь, сколько знаю людей русские, нация самая плохая, у них желание только одно — нажраться и пьяными всех оскорблять, и больше у них нет никаких желаний. Я тебе отвечаю. К сожалению, приходится мне работать на русских, а так бы не работал, - рассуждал водитель по фамилии Друшляков.



В соцсетях предположили, что русофоб имеет цыганские корни, хотя кто он по национальности, история умалчивает.



Впрочем, это абсолютно неважно. А важно то, что на болтовню словоохотливого водителя обратили внимание в Следственном Комитете, глава которого дал поручение провести проверку инцидента и дать оценку действий таксиста.


И о чудо! Друшляков внезапно осознал свою вину, раскаялся и пообещал, что больше так не будет.



Впрочем, извинения не помешают следственным органам СК России по Челябинской области провести процессуальную проверку по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Друшлякову  грозит крупный штраф (до 600 тыс. рублей). Кроме того, санкции статьи предусматривают до шести лет лишения свободы.

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Метки: Бастрыкин   Видео   Таксист   Челябинск   извинения   полиция   русофобия   цыган   
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7  комментариев
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308
DuckTales 56 минут назад
Ну и звездуй к себе на Родину, где все высокодуховные и благородные воины света...
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21k
Robin Hood 13 секунд назад
А почему только ентот чебурек? А как же питерский азерватив, который и ментов отписдил и "всех урусов мама-папа абал"? Ах да я и забыл ... в Питере же у азервативов "дядя турал" е еще парочка азервативов во власти.
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315
Иван Иванов 4 минуты назад
Считаю подобную речь отказом от гражданства РФ. Но Россия почему то за подобное хватается и не отпускает.
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12k
Том Сойер 9 минут назад
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11k
Дмитрий 20 минут назад
Друшляк попал в дуршлаг! Сейчас и вы.....ут, и высушат! Вот цивилизованное у нас государство. Нет там наказания типа: съесть кусок мыла. Розги, а лучше шпицрутены...
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1958 постов (1945 в горячем)

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