"У них ничего святого нет": челябинский таксист, оскорбил русский народ, но после внимания к нему Бастрыкина всё осознал и раскаялся

Таксисты любят поговорить. Правда, иногда могут наболтать на статью. В Челябинске пассажирка такси записала отрывок монолога, в котором водитель стал рассуждать о русских людях.

— Веришь, сколько знаю людей русские, нация самая плохая, у них желание только одно — нажраться и пьяными всех оскорблять, и больше у них нет никаких желаний. Я тебе отвечаю. К сожалению, приходится мне работать на русских, а так бы не работал, - рассуждал водитель по фамилии Друшляков.