FISHKINET
Сообщество Криминал 2848 постов • 386 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Твери задержали мотоциклиста, которого подозревают в расстреле полицейских в Подмосковье

В Твери задержали мотоциклиста, которого подозревают в расстреле полицейских в Подмосковье

Автор:
08 апреля 2024 07:43
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Бастрыкин   Видео   Наркокурьер   СК РФ   задержание   мотоциклист   расстрел полицейских   
4051
5
1

Мужчина утверждает, что ничего противоправного не совершал, а во время преступления был в гостях.

Вчера, 7 апреля, в Ногинском районе Подмосковья в ходе задержания наркокурьера погиб полицейский. Его напарник был ранен и сейчас находится в реанимации.


Силовики обнаружили в лесополосе закладку с 2 кг мефедрона. Помощник участкового и лейтенант полиции решили устроить засаду, чтобы поймать того, кто придёт за содержимым тайника.


Наркокурьер оказался вооружён и расстрелял правоохранителей. Один из раненых скончался на месте, второй был спешно госпитализирован.



Преступник скрылся на мотоцикле, который через время был обнаружен в Тверской области.


По сообщению Телеграм-канала "112", задержан владелец мотоцикла - 52-летний Филипп Х.


Задержанный свою причастность к преступлению отрицает - говорит, что не садился на руль мотоцикла со 2-го апреля, а вчера вообще находился в гостях. Сейчас с ним работают следователи.


Дело находится на контроле главы Следкома А.Бастрыкина.


По мере поступления информации пост будет дополняться.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Ynews   Бастрыкин   Видео   Наркокурьер   СК РФ   задержание   мотоциклист   расстрел полицейских   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
38  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
43k
Сергей Час назад
Непрофессиональные действия привели к трагедии. Не те нынче времена, что бы расслабляться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
23k
BiZ 21 минуту назад
первого попавшегося на мотоцикле взяли) молодцы) типа он после своей фотки в новостях до сих пор на мотоцикле гоняет)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Евгений Д Полчаса назад
Преступник конечно же должен быть наказан !
Но Что то номера мотоцикла не видно.
И опять таки как они вычислили что это именно тот мотоцикл ??
Непосредственно на месте преступления видео то не было (как я понял из поста) ???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Fat Lynx Полчаса назад
Ну... судя по фото мотоциклы разные... Да и история мутная.
Надеюсь стрелявшего хлопчика поймают и детально расспросят что к чему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Оксид Бетона 44 минуты назад
Власти, дайте право людям защищать самих себя! Очень быстро преступности не будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
heta 45 минут назад
"Помощник участкового и лейтенант полиции решили устроить засаду, чтобы поймать того, кто придёт за содержимым тайника."
Эта лажа прокатит только совсем уж неискушенному обывателю.
Какой еще нафик "помощник участкового" в компании с оперативником? Это кто вообще придумал? Наркодилеры и наркокрыша просто не договорились, вот и всё...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Фомич 50 минут назад
Помощник участкового и лейтенант полиции решили устроить засаду, чтобы поймать того, кто придёт за содержимым тайника.

Помощник участкового...это типа добровольный помощник полиции, вроде дружинника?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Jearom Час назад
на фото - разные мотоциклы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Vladimir Час назад
Понятно, что я - лох, крапиву от конопли не отличаю. Но в полиции должны быть профессионалы. 2 кг наркоты это не мелочь по карманам тырить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
6
g-max Час назад
Они привыкли к стаканчикам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Руслан Час назад
Даже если повязали не того, найдут настоящего исполнителя быстро. Так уж повелось, что у менты очень внимательно следят за наркобизнесом, скажем так, чтобы не очернять и тд
2 кг это не 100 грамм...Наверняка наперечет таких сбытчиков, которые с такими объемами работают. Сейчас всех перетрясут и получат инфу. Другой вопрос, чтобы при расследовании не выйти на самих себя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
pypkyn 2 часа назад
Почему на задержание пошли вдвоем? Решили лично отличиться? Даже в кино засады устраивают с десяток человек.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
8k
Alex 2 часа назад
Отрезать уши, потом расстрелять. А вообще история темная конечно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4
Костоправ Челябинск Alex 2 часа назад
Ещё не факт, что того взяли по фото вот совсем не очевидно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Radugananebe 2 часа назад
Я не поняла, они что, на задержание без оружия пошли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1969 постов (1959 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

236106



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Заговорщикам и плоскоземельщикам данный пост очень не понравится
Заговорщикам и плоскоземельщикам данный пост очень не понравится
"Все на землю, руки за голову!": в Красноярском крае силовики устроили массовый рейд по выявлению незаконных мигрантов
"Все на землю, руки за голову!": в Красноярском крае силовики устроили массовый рейд...
Набирающие популярность в сообществах
К 100-летию великого актёра: 10 лучших ролей Марлона Брандо
К 100-летию великого актёра: 10 лучших ролей Марлона Брандо
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 7 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#история#подвиг#шоу бизнес#падение#интересное#инцидент#Индия#Орск
#животные#забавно#собака#дети#Россия#СССР#Спасение#задержание#милота#сарказм
#в мире#люди#Прикол#США#интересно#факты#кот#здоровье#мужество#ЧП
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей После расстрела в католической церкви в Стамбуле задержали 47 подозреваемых - среди них есть и россиянин После расстрела в католической церкви в Стамбуле задержали 47 подозреваемых - среди них есть и... В Санкт-Петербурге экс-военный застрелил бизнес-партнёра за долг в семь миллионов рублей В Санкт-Петербурге экс-военный застрелил бизнес-партнёра за долг в семь миллионов рублей "Кощунство и пошлость!": в Москве задержали блогера, "пощекотавшего" грудь памятника «Родина-мать» "Кощунство и пошлость!": в Москве задержали блогера, "пощекотавшего" грудь памятника «Родина-мать» В Подмосковье наркокурьер расстрелял силовиков во время задержания В Подмосковье наркокурьер расстрелял силовиков во время задержания В Сочи задержали мигранта, настойчиво предлагавшего секс несовершеннолетней девочке В Сочи задержали мигранта, настойчиво предлагавшего секс несовершеннолетней девочке

На что жалуетесь?

Вернуться