В Твери задержали мотоциклиста, которого подозревают в расстреле полицейских в Подмосковье

Мужчина утверждает, что ничего противоправного не совершал, а во время преступления был в гостях.
Вчера, 7 апреля, в Ногинском районе Подмосковья в ходе задержания наркокурьера погиб полицейский. Его напарник был ранен и сейчас находится в реанимации.
Силовики обнаружили в лесополосе закладку с 2 кг мефедрона. Помощник участкового и лейтенант полиции решили устроить засаду, чтобы поймать того, кто придёт за содержимым тайника.
Наркокурьер оказался вооружён и расстрелял правоохранителей. Один из раненых скончался на месте, второй был спешно госпитализирован.
Преступник скрылся на мотоцикле, который через время был обнаружен в Тверской области.
Источник:
Задержанный свою причастность к преступлению отрицает - говорит, что не садился на руль мотоцикла со 2-го апреля, а вчера вообще находился в гостях. Сейчас с ним работают следователи.
Дело находится на контроле главы Следкома А.Бастрыкина.
По мере поступления информации пост будет дополняться.
Источник:
- После расстрела в католической церкви в Стамбуле задержали 47 подозреваемых - среди них есть и россиянин
- В Сочи задержали мигранта, настойчиво предлагавшего секс несовершеннолетней девочке
- В Санкт-Петербурге экс-военный застрелил бизнес-партнёра за долг в семь миллионов рублей
- "Кощунство и пошлость!": в Москве задержали блогера, "пощекотавшего" грудь памятника «Родина-мать»
- В Подмосковье наркокурьер расстрелял силовиков во время задержания
Но Что то номера мотоцикла не видно.
И опять таки как они вычислили что это именно тот мотоцикл ??
Непосредственно на месте преступления видео то не было (как я понял из поста) ???
Надеюсь стрелявшего хлопчика поймают и детально расспросят что к чему.
Эта лажа прокатит только совсем уж неискушенному обывателю.
Какой еще нафик "помощник участкового" в компании с оперативником? Это кто вообще придумал? Наркодилеры и наркокрыша просто не договорились, вот и всё...
Помощник участкового...это типа добровольный помощник полиции, вроде дружинника?
Для примера, у нас участковый майор, думаю что "моему" майору подобный идиотизм даже в голову бы не пришёл.
Понятно что это не задача участковых - отлавливать тех кто килограммами торгует. Для этого специальное подразделение существует. Да и как эти двое нашли эти 2 Кг? Просто гуляли по парку- а там в кустах увидели пакет с наркотой в особо крупном размере и решили рядом постоять, посмотреть кто придёт за ним и арестовать его?