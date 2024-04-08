В Твери задержали мотоциклиста, которого подозревают в расстреле полицейских в Подмосковье

Вчера, 7 апреля, в Ногинском районе Подмосковья в ходе задержания наркокурьера погиб полицейский. Его напарник был ранен и сейчас находится в реанимации.





Силовики обнаружили в лесополосе закладку с 2 кг мефедрона. Помощник участкового и лейтенант полиции решили устроить засаду, чтобы поймать того, кто придёт за содержимым тайника.



