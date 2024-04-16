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"Самая убогая нация": СК заинтересовался оскорбившим россиян узбеком из Петербурга

"Самая убогая нация": СК заинтересовался оскорбившим россиян узбеком из Петербурга

Автор:
16 апреля 2024 14:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бастрыкин   Видео   мигрант   оскорбительные комментарии   оскорбления   проверка   
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Молодой человек регулярно публиковал в соцсетях нелицеприятные записи. В них он поливал грязью страну, в которую, как утверждают СМИ, приехал учиться из Узбекистана.

В соцсетях стали появляться высказывания молодого человека, которые вызвали негодование россиян. Не стесняясь в выражениях, он оскорблял россиян и пытался обелить Гитлера.


Он утверждал, что мусульманские страны живут гораздо лучше России. И даже в самой отсталой европейской стране и культура, и образование стоит на более высоком уровне, чем в РФ.


Когда ему в личку стали писать люди с требованием извиниться за оскорбления, узбек наотрез отказался это делать, заявив, что принципиальную позицию менять не собирается.






В некоторых СМИ утверждали, что молодой человек Кудратилаев (или Курбанов) Ахмаджон Ильясович приехал учиться в Санкт-Петербург из Узбекистана и сейчас он является студентом государственного медицинского университета им. И.П. Павлова. И хотя в вышеуказанном вузе сообщили, что студента с такими ФИО у них нет, найти автора оскорбительных сентенций для полиции, надеемся, труда не составит.


Благо, он активно постит в соцсетях и пока не скрывается. Его высказываниями заинтересовался глава Следкома А.Бастрыкин.


И теперь в отношении молодого понаехавшего организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Источник:

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Метки: Бастрыкин   Видео   мигрант   оскорбительные комментарии   оскорбления   проверка   
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60  комментариев
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14k
Владимир 2 часа назад
Ниче не понял. Если везде лучше чем у нас, зачем приперся сюда? "Логика Москальская лженаука"?
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15k
кот базилий 3 минуты назад
Опять животное о своем "величии".
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5k
Vlamir 10 минут назад
Да тролль это проплаченый!
Появилась предпосылка стравить людей с узбеками да и с мусульманами - получите!
Спецслужбы знают и имена, явки и группы крови, пока выгодно - будут сливать словесное дерьмо в сети, а нужно будет забороть - закопают в день!
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2k
Тупняк 11 минут назад
Чемодан, вокзал, на..уй, гнида черножопая.
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30k
Aqueronte 12 минут назад
Что читают мусульмане в метро
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558
ivandike 22 минуты назад
Зверьки, не стоит на них внимания обращать, просто домой пинка
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63k
Олег 23 минуты назад
А как он поступил в медицинский? На моей памяти там конкурсы были по 50 человек на место. То, что его место в тюрьме, а потом пожизненная депортация уже понятно. НО КАК?
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4k
Михаил Полчаса назад
кто сказал что он вообще сейчас в РФ? эту куйню можно постить в наших соц сетях с любой точки мира, даже с украины... что вас не оскарбляли вы бы лучше в соц сетях сидели... у меня вот нет ни одной сетки и живу спокойно :) и никакие "понаехавшие" не беспокоят свои срачем я просто этого срача не вижу...
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1k
Alexei Полчаса назад
Слишком грамотно написано для узбека, если честно. Да, не везде стоят запятые, НО они есть. Очень смахивает на пятачков из ципсо. Но это моё личное мнение.
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4k
grigorenko vladislav Полчаса назад
С таким самомнением, и до сих пор без телесных повреждений! Везучий! До поры.
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30k
Aqueronte Полчаса назад
Интересно, когда до СК и Бастрыкина дойдёт что он не родился с этой мыслью а кто-то из духовных наставников ему ее вселил, как и сотням тысяч других таких же.
И надо не просто депортировать таких дебилов а тщательно трясти на предмет личностей проповедников, мест встреч и любой другой информации.
Иначе мы однажды рискуем оказаться на пороге террора и в своей стране будем жить и бояться за свою жизнь.
А Реконкиста может случиться очень нескоро и поколения белых людей рискуют оказаться на грани уничтожения.
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2k
Rodaslav 37 минут назад
А что ссылочку на аккаунт не дали?
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61k
Мойша 40 минут назад
Вообще то узбеки - древняя и культурная нация. Но в Бухаре, Самарканде, Коканде... В Ташкенте - не...Да и то там сейчас дохрена понаехавших их кишлаков.
А этот овце36 как раз из кишлака, где местный байбак купил учебу этому сыну ослицы.
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3k
samtel 43 минуты назад
А хули ты тогда сюда приперся, урюк помойный?
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12k
Vampire 44 минуты назад
Всё мусульманское отребье, которое не прижилось на родине и не умеет жить вообще ни по каким законам, ломанулись в Россию. Тут и заработки и отношение гуманное не то что дома... Только надоели эти чурбаны, честное слово, если государство порядок не наведёт о "дружбе народов" можно забыть.
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8k
Neo 45 минут назад
Такая идейная абизяна, а учиться приехала в РФ. Серьезно, 6JIRдь? Сама хоть поняла что написала?
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658
FlakoBoy 49 минут назад
Ну че!? Успеет этот пустынный овце36 сам из страны сбежать, до того как его за жопу возьмут и заставят на камеру извиняться, перед тем как депортируют?
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663
Sadik-mardik 55 минут назад
Для чего они здесь? Эти муфлоны даже простой гигиены не знают! Жрут руками, подтираются руками, скотоложцы, туалетом банально пользоваться не умеют! И эти долдоны приезжая в Россию права качают? Сраной метлой их за десятитысячный километр, к пендосам! Там таких любят и почитают
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23k
Killgrave 56 минут назад
Резать степных баранов. Туши сдавать в зоопарки. Узбеки и другие среднеазиатские обезьяны всегда были есть и будут расходным материалом без зачатков разума.
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8k
Marlboro 57 минут назад
Потом скажет на допросе, что телефон взял его нерожденный сын и печатал сообщения.
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1k
Андрей Граф 59 минут назад
какой нах молодой человек, это крыса тупая, чурбанская мразь, скоро плакать на камеру будет как все эти тупые ишаки, ноги и руки переломать и сжечь тварь тупую
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2005 постов (1993 в горячем)

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