"Самая убогая нация": СК заинтересовался оскорбившим россиян узбеком из Петербурга

Молодой человек регулярно публиковал в соцсетях нелицеприятные записи. В них он поливал грязью страну, в которую, как утверждают СМИ, приехал учиться из Узбекистана.
В соцсетях стали появляться высказывания молодого человека, которые вызвали негодование россиян. Не стесняясь в выражениях, он оскорблял россиян и пытался обелить Гитлера.
Он утверждал, что мусульманские страны живут гораздо лучше России. И даже в самой отсталой европейской стране и культура, и образование стоит на более высоком уровне, чем в РФ.
Когда ему в личку стали писать люди с требованием извиниться за оскорбления, узбек наотрез отказался это делать, заявив, что принципиальную позицию менять не собирается.
В некоторых СМИ утверждали, что молодой человек Кудратилаев (или Курбанов) Ахмаджон Ильясович приехал учиться в Санкт-Петербург из Узбекистана и сейчас он является студентом государственного медицинского университета им. И.П. Павлова. И хотя в вышеуказанном вузе сообщили, что студента с такими ФИО у них нет, найти автора оскорбительных сентенций для полиции, надеемся, труда не составит.
Благо, он активно постит в соцсетях и пока не скрывается. Его высказываниями заинтересовался глава Следкома А.Бастрыкин.
И теперь в отношении молодого понаехавшего организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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Появилась предпосылка стравить людей с узбеками да и с мусульманами - получите!
Спецслужбы знают и имена, явки и группы крови, пока выгодно - будут сливать словесное дерьмо в сети, а нужно будет забороть - закопают в день!
И надо не просто депортировать таких дебилов а тщательно трясти на предмет личностей проповедников, мест встреч и любой другой информации.
Иначе мы однажды рискуем оказаться на пороге террора и в своей стране будем жить и бояться за свою жизнь.
А Реконкиста может случиться очень нескоро и поколения белых людей рискуют оказаться на грани уничтожения.
А этот овце36 как раз из кишлака, где местный байбак купил учебу этому сыну ослицы.