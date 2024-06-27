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20 раскрашенных фото из советских магазинов, которые докажут, что дефицит был далеко не всегда

20 раскрашенных фото из советских магазинов, которые докажут, что дефицит был далеко не всегда

Автор:
27 июня 2024 08:53
Метки: СССР   дефицит   люди   магазин   товары   фото   
1789
21

Многие часто жалуются, что в магазинах ничего не было и всегда был дефицит всего. Мне кажется, что это больше относится к 90-м годам и всё было далеко не так плохо, как об этом принято говорить.

Культмаг в станице Староминская, Краснодарский край, конец 1950-х

Справа интересная секция, видимо для грампластинок, а слева отдел с оружием. На прилавке мы видим телевизор "Рекорд" 1956 года выпуска, на полке телевизор "Енисей", выше - два граммофона.

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В сельском мебельном магазине, 1959 год

Покупка мебели в Советском Союзе была не так проста, как в наши дни. Выбор весьма ограничен, поэтому люди довольствовались тем что есть.

Но вот качество изделий было на высшем уровне, мастера-мебельщики создавали изделия с заботой о каждой детали, используя высококачественные материалы. Поэтому до сих пор у наших бабушек стоит мебель и с ней ничего не произошло.

Торговля чулками на ВДНХ. Москва, 1984 год

Первые чулки в СССР появились на рубеже 1950–1960-х годов. Привозили их из Чехословакии, в Союзе они получили название — ”чулочные рейтузы”.

На упаковке красовалась надпись «kalhoty», что в переводе читается как "штаны". Это название приелось девушкам и стали рейтузы называть —колготками.


В отделе культтоваров сельского универмага Ростовской области, 1954 год

На фотографии отец покупает сыну фотокамеру "Любитель". Он выпускался в 1950-е годы на Ленинградском оптико-механическом заводе. Копия этого фотоаппарата продавалась в Китае.


Магазин канцелярских товаров, 1954 год

Запах в магазине канцелярских товаров — это ценно! Бумага, тетрадки и свежевыструганные линейки давали правильный настрой на учебу. Сейчас в супермаркетах, где все запахи перебиваются такого уже нет.

Открытие фирменного магазина фабрики "Линда" на Ратушной площади. Таллин, 1964 год

Кстати, что касается очередей — никто почему-то не вспоминает, что продавцы в магазинах занимались взвешиванием, расфасовкой и упаковкой товаров для каждого покупателя. Дальше должны были подсчитать, сколько он должен заплатить, принять деньги, пробить чек на кассовом аппарате, набрав всё необходимое на клавиатуре, отсчитать и выдать сдачу. Сейчас такого даже в деревенских магазинах почти нет. Очереди - проблема не СССР, а уровня торговых технологий тех времён.

Отдел хлопчато-бумажных тканей в универмаге. Станица Староминская, Краснодарский край, 1967 год

Магазин Раймаг, галантерейный отдел - Продавец РайПО демонстрирует покупательнице наручные часы, 1960 год

Ассортимент товаров: будильники и настольные часы, солонки и перечницы, вазы и вазочки, небольшие настольные зеркала, женские платки, бусы, духи и одеколон, носовые платки, на самом верху – фибровые чемоданы.

Шахтинский рабочий торговый кооператив. Город Шахты, 1930 год

Универмаг в городе Пенза, 1957 год

Шить в Советском Союзе умело большинство женщин и девушек, поэтому магазины ткани были практически в каждом городе.


Примерка в обувном магазине. Ставропольский край, 1952 год

Магазин "Октябрь" на улице Октябрьской. Город Ухта, 1973 год

На фотографии отдел спортивных товаров и мотороллеры "Вятка" В150М выставленные в ряд. Выпускались такие с 1967 по 1974 год на Вятско-Полянском машиностроительном заводе. Являлись копией итальянского мотороллера «Веспа» 150GS, 1955 года выпуска.


Город Горький, 1954 год

Первый день торговли по сниженным ценам - В магазине № 20 нагорного промторга продавщица А. Уралова предлагает покупателям обои различных рисунков и расцветок.

В универмаге "Восход". Город Йошкар-Ола, 1976 год

Отдел мужских головных уборов в ГУМе. Москва, 1961 год


Центральный "Детский мир", 1950-е годы

Отдел промтоваров районного универмага в городе Новоузенск, Саратовская область, 1950-1960-е годы

Главособунивермаг, отдел культтоваров и игрушек, Краснодар, 1946 год

Военный отдел универмага кооператива "Пролетарий". Ленинград, 1928 год

.

Магазин "Культтовары". Город Березники, Пермская область, 1964 год

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Метки: СССР   дефицит   люди   магазин   товары   фото   
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13  комментариев
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129k
Аааа Час назад
Дефицит был в горбостройку, когда у власти были враги народа.

И еще в хрущевское время, когда кукурузник решил устроить везде настоящий (с его точки зрения) коммунизм без частной собственности на средства производства. Поэтому разогнал артели, выгнал крестьян с рынков, похерил госплан и т.д.

Да, не было 150 сортов соевой колбасы и прочей дряни из пальмовых масел, но прямо пустых полок тоже не помню.

PS. Сейчас конечно все вспомнят, что на полках стояли какие попало никому не нужные сапоги, а нормальные можно было взять только у спекулянтов. И с мебелью проблемы были. И сраные стройматериалы нигде не купить было. Тут мне возразить нечего, но я и не идеализирую то время.
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846
Игорь 2 минуты назад
Да, согласен, что так оно и было. Развал начался с загнивания советской элиты, которая хотела жить как у нас, а иметь как у них. И разумеется, деятельность западных спецслужб, которые усиленно взращивали пятую колонну из диссидентов, не довольных советской властью, а также вели работу по промывке мозгов молодежи через радиостанции Свобода, ВВС, Голос Америки , Дойче Веле и прочие. Результат - пассивность народа при развале СССР и запрете КПСС.
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11k
Trenzel2003 15 минут назад
Дефицит стал в -90 годах. Именно тогда указом *** стали массово вывозить продукты и другие ценные вещи на свалки. Спасибо Мише и Боре за развал СССР. Что бы эти твари в гробу перевернулись!!!
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18k
Сергей Полчаса назад
"-Почему вы переставили мой шкаф?
-Как его внесли, так он и стоит.
-Это мой гарнитур, польский.830 рублей.
-И 20 сверху.
-Нет, я дал 25.
-Это ваше дело.
-Кошмар какой-то!"

Однако был и дефицит!))
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27k
ЦСКА 39 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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65k
Олег 49 минут назад
Продукты были все. Мебель попроще была, кто хотел модную чешскую стенку- очередь года на два. Мототехника стояла в свободном доступе, кто хотел Яву или Чезет - пару месяцев ждать или +25р. Запорожцы и москвичи стояли, на волги и жигули очередь.
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−7
sarea1962 2 часа назад
Автор видно не знает,что такое постановочное фото.Хотя может и знает,но делает вид что не знает.
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Твоя совесть
  • Дата регистрации: 09.10.2018
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