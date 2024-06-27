20 раскрашенных фото из советских магазинов, которые докажут, что дефицит был далеко не всегда

В сельском мебельном магазине, 1959 год

Покупка мебели в Советском Союзе была не так проста, как в наши дни. Выбор весьма ограничен, поэтому люди довольствовались тем что есть.

Но вот качество изделий было на высшем уровне, мастера-мебельщики создавали изделия с заботой о каждой детали, используя высококачественные материалы. Поэтому до сих пор у наших бабушек стоит мебель и с ней ничего не произошло.