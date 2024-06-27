20 раскрашенных фото из советских магазинов, которые докажут, что дефицит был далеко не всегда

Многие часто жалуются, что в магазинах ничего не было и всегда был дефицит всего. Мне кажется, что это больше относится к 90-м годам и всё было далеко не так плохо, как об этом принято говорить.
Культмаг в станице Староминская, Краснодарский край, конец 1950-х
Справа интересная секция, видимо для грампластинок, а слева отдел с оружием. На прилавке мы видим телевизор "Рекорд" 1956 года выпуска, на полке телевизор "Енисей", выше - два граммофона.
В сельском мебельном магазине, 1959 год
Покупка мебели в Советском Союзе была не так проста, как в наши дни. Выбор весьма ограничен, поэтому люди довольствовались тем что есть.
Но вот качество изделий было на высшем уровне, мастера-мебельщики создавали изделия с заботой о каждой детали, используя высококачественные материалы. Поэтому до сих пор у наших бабушек стоит мебель и с ней ничего не произошло.
Торговля чулками на ВДНХ. Москва, 1984 год
Первые чулки в СССР появились на рубеже 1950–1960-х годов. Привозили их из Чехословакии, в Союзе они получили название — ”чулочные рейтузы”.
На упаковке красовалась надпись «kalhoty», что в переводе читается как "штаны". Это название приелось девушкам и стали рейтузы называть —колготками.
В отделе культтоваров сельского универмага Ростовской области, 1954 год
На фотографии отец покупает сыну фотокамеру "Любитель". Он выпускался в 1950-е годы на Ленинградском оптико-механическом заводе. Копия этого фотоаппарата продавалась в Китае.
Магазин канцелярских товаров, 1954 год
Запах в магазине канцелярских товаров — это ценно! Бумага, тетрадки и свежевыструганные линейки давали правильный настрой на учебу. Сейчас в супермаркетах, где все запахи перебиваются такого уже нет.
Открытие фирменного магазина фабрики "Линда" на Ратушной площади. Таллин, 1964 год
Кстати, что касается очередей — никто почему-то не вспоминает, что продавцы в магазинах занимались взвешиванием, расфасовкой и упаковкой товаров для каждого покупателя. Дальше должны были подсчитать, сколько он должен заплатить, принять деньги, пробить чек на кассовом аппарате, набрав всё необходимое на клавиатуре, отсчитать и выдать сдачу. Сейчас такого даже в деревенских магазинах почти нет. Очереди - проблема не СССР, а уровня торговых технологий тех времён.
Отдел хлопчато-бумажных тканей в универмаге. Станица Староминская, Краснодарский край, 1967 год
Магазин Раймаг, галантерейный отдел - Продавец РайПО демонстрирует покупательнице наручные часы, 1960 год
Ассортимент товаров: будильники и настольные часы, солонки и перечницы, вазы и вазочки, небольшие настольные зеркала, женские платки, бусы, духи и одеколон, носовые платки, на самом верху – фибровые чемоданы.
Шахтинский рабочий торговый кооператив. Город Шахты, 1930 год
Универмаг в городе Пенза, 1957 год
Шить в Советском Союзе умело большинство женщин и девушек, поэтому магазины ткани были практически в каждом городе.
Примерка в обувном магазине. Ставропольский край, 1952 год
Магазин "Октябрь" на улице Октябрьской. Город Ухта, 1973 год
На фотографии отдел спортивных товаров и мотороллеры "Вятка" В150М выставленные в ряд. Выпускались такие с 1967 по 1974 год на Вятско-Полянском машиностроительном заводе. Являлись копией итальянского мотороллера «Веспа» 150GS, 1955 года выпуска.
Город Горький, 1954 год
Первый день торговли по сниженным ценам - В магазине № 20 нагорного промторга продавщица А. Уралова предлагает покупателям обои различных рисунков и расцветок.
В универмаге "Восход". Город Йошкар-Ола, 1976 год
Отдел мужских головных уборов в ГУМе. Москва, 1961 год
Центральный "Детский мир", 1950-е годы
Отдел промтоваров районного универмага в городе Новоузенск, Саратовская область, 1950-1960-е годы
Главособунивермаг, отдел культтоваров и игрушек, Краснодар, 1946 год
Военный отдел универмага кооператива "Пролетарий". Ленинград, 1928 год
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Магазин "Культтовары". Город Березники, Пермская область, 1964 год
Источник:
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И еще в хрущевское время, когда кукурузник решил устроить везде настоящий (с его точки зрения) коммунизм без частной собственности на средства производства. Поэтому разогнал артели, выгнал крестьян с рынков, похерил госплан и т.д.
Да, не было 150 сортов соевой колбасы и прочей дряни из пальмовых масел, но прямо пустых полок тоже не помню.
PS. Сейчас конечно все вспомнят, что на полках стояли какие попало никому не нужные сапоги, а нормальные можно было взять только у спекулянтов. И с мебелью проблемы были. И сраные стройматериалы нигде не купить было. Тут мне возразить нечего, но я и не идеализирую то время.
-Как его внесли, так он и стоит.
-Это мой гарнитур, польский.830 рублей.
-И 20 сверху.
-Нет, я дал 25.
-Это ваше дело.
-Кошмар какой-то!"
Однако был и дефицит!))