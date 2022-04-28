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Супермаркет — место, притягивающее всё аномально интересное и безумное

Супермаркет — место, притягивающее всё аномально интересное и безумное

Автор:
28 апреля 2022 09:24
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   люди   магазин   подборка   супермаркет   фото   чудики   
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Ежедневно в супермаркеты наведываются сотни покупателей. Они, как правило, и становятся эпицентром забавных историй, способных любого довести до смеха.

Супермаркет — далеко не скучное место, как привыкли думать многие. Оно словно создано для развлечений и получения незабываемых впечатлений. Здесь может произойти масса интересных ситуаций. Нужно только присмотреться, чтобы заметить что-то необычное или смешное.


Этот парень явно больше других беспокоится о своей безопасности

×
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Чужой знает, что без уборки никуда. Будь, как Чужой

Я взяла своего ёжика в супермаркет, и никто ничего мне не сказал

Посмотрите на него, лежащего в огромном кресле, уткнувшегося носом в это удобное одеяло. Этот ёжик живет лучше меня в тысячу раз!

Кто всерьёз скажет: «Братан, ты не можешь держать своего ежа рядом во время шоппинга…» Какой порядочный человек сказал бы такое?


Как правильно предлагать капусту

У этого мужчины на плече живой опоссум

Это его средство от комаров. Забавный факт: опоссум может потреблять до 10 000 комаров в год.

Эти чипсы, папа! Можно мне их, пожалуйста?


Глаза кассира, когда я купил 100 бананов

Впервые он увидел обезьяну в мужском костюме.


Кто-то из покупателей рассыпал сахар и написал «прости»

Я встретила его в супермаркете, и он оказался проповедником, спасающим души

Главное всегда оставаться на стиле

Молоды в душе

Нашёл в отделе морепродуктов

Необычная система видеонаблюдения

Странный мужчина в синем

Этот ребёнок явно не настроен продолжать шоппинг дальше

Похоже, кто-то закатил истерику и теперь хандрит.

Или он в сахарной коме из-за газировки, которую ему покупает бабушка.


Тут, наверное, развернулась целая драматическая история

Не надо стесняться

Кто-то попытался попробовать на вкус конопляное мыло

Предварительная дегустация

Надеюсь, он помыл руки?

Спасибо, теперь буду брать только тот товар, который стоит у стенки.


Тот самый момент, когда у тебя маленький рост

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: забавно   люди   магазин   подборка   супермаркет   фото   чудики   
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Татьяна Юсова 48 минут назад
У нас тоже психов хватает, но на "западе" - это норма жизни.
Не удивляет, что кто-то надкусил мыло с марихуаной, удивляет, что такое мыло производят.
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Шурман 41 минуту назад
Психов хватает а у нас сегодня уже истерика началась у людей , всем счета за отопления пришли по 3000 евро за раз или за воду по 1200 когда расход был такой же как год назад правда там платили по 120 евро или максимум до 500 евро . Но это цветочки , теперь наши пишут может высылать нужно опять украинцев уже не потянем сами ! Украинские беженцы уничтожили Европу , запустили свиней в огород они всю культуру и ценности истоптали
На все цены взлетели на 70 иногда и на 90 процентов , сходил с утра за изолентой стоила в январе 4 евро теперь 15 , СЛАВА СУКАМ ИЗ УКРАИНЫ !!!!!!!!!!
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