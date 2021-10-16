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Самый необычный магазин в СССР с радиоактивным товаром

Самый необычный магазин в СССР с радиоактивным товаром (4 фото)

Автор:
16 октября 2021 09:45
Сообщество : СССР
Метки: СССР   интересно   магазин   необычный магазин в СССР   факты   фото   
1086
4

В современном мире сложно себе представить магазин, где бы продавали радиоактивные изотопы и другие химические реактивы, а в СССР он был. Магазин "Изотопы" располагался в Москве на Ленинском проспекте и основным его товаром были изотопные продукты.

Термин "изотопы" был введен английским ученым Фредериком Содди в 1910 году и обозначает элементы идентичные по химическим, но отличающиеся физическими свойствами. Так радиоактивные изотопы отличаются своим излучением, которое можно легко регистрировать. Благодаря этому свойству их стали активно использовать в сельском хозяйстве и промышленности. Ионизирующее излучение активно применялось для повышения урожайности и увеличения сроков хранения сельскохозяйственной продукции: например, для того чтобы картофель не прорастал его ингибировали с помощью гамма-излучения. В авиации радиоизотопный сигнализатор обледенения не давал покрыться льдом и упасть самолетам и вертолетам. Кроме того изотопы применяются в биохимии, биологии, агрохимии и многих других отраслях.

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После того как в 1946 году Курчатов сообщил Сталину о возможности использования радиации в мирных целях, СССР стал развивать атомную промышленность. Так в 1954 году в Обнинске был запущен ядерный реактор, который начал производить электроэнергию в промышленных масштабах. Так появился первый "мирный атом", чья энергия прямиком пошла в сети потребителей Мосэнерго. А уже в 1959 году в Москве появился магазин "Изотопы".

На самом деле "Изотопы" на Ленинском проспекте представлял из себя демонстрационный зал-магазин, своеобразную витрину “Советского мирного атома”. Простой советский гражданин не мог туда прийти и приобрести изотоп стронция или радия. Отпуск радиоактивного товара производился всесоюзной конторой "Изотоп" только на основании плановых годовых заявок потребителей подготовленных к приему, хранению и работе с опасной продукцией.

После распада СССР "Изотопы" закрыли. В данный момент на месте необычных "Изотопов", самый обычный косметический магазин.

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Метки: СССР   интересно   магазин   необычный магазин в СССР   факты   фото   
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7  комментариев
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3k
Mimik 2 часа назад
Самый обычный косметический магазин с краской от обледенения
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896
Murych 45 минут назад
А ещё автомашины были на миниатомных реакторах :).
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626
Ольга 57 минут назад
Мирный атом - в кажну хату!
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6k
Михаил Час назад
Интересно, как себя чувствовали жильцы этого дома?
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22
unclejohn 2 часа назад
А если идти направо, там было хорошее кафе-мороженное...
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