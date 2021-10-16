Самый необычный магазин в СССР с радиоактивным товаром

В современном мире сложно себе представить магазин, где бы продавали радиоактивные изотопы и другие химические реактивы, а в СССР он был. Магазин "Изотопы" располагался в Москве на Ленинском проспекте и основным его товаром были изотопные продукты.
Термин "изотопы" был введен английским ученым Фредериком Содди в 1910 году и обозначает элементы идентичные по химическим, но отличающиеся физическими свойствами. Так радиоактивные изотопы отличаются своим излучением, которое можно легко регистрировать. Благодаря этому свойству их стали активно использовать в сельском хозяйстве и промышленности. Ионизирующее излучение активно применялось для повышения урожайности и увеличения сроков хранения сельскохозяйственной продукции: например, для того чтобы картофель не прорастал его ингибировали с помощью гамма-излучения. В авиации радиоизотопный сигнализатор обледенения не давал покрыться льдом и упасть самолетам и вертолетам. Кроме того изотопы применяются в биохимии, биологии, агрохимии и многих других отраслях.
После того как в 1946 году Курчатов сообщил Сталину о возможности использования радиации в мирных целях, СССР стал развивать атомную промышленность. Так в 1954 году в Обнинске был запущен ядерный реактор, который начал производить электроэнергию в промышленных масштабах. Так появился первый "мирный атом", чья энергия прямиком пошла в сети потребителей Мосэнерго. А уже в 1959 году в Москве появился магазин "Изотопы".
На самом деле "Изотопы" на Ленинском проспекте представлял из себя демонстрационный зал-магазин, своеобразную витрину “Советского мирного атома”. Простой советский гражданин не мог туда прийти и приобрести изотоп стронция или радия. Отпуск радиоактивного товара производился всесоюзной конторой "Изотоп" только на основании плановых годовых заявок потребителей подготовленных к приему, хранению и работе с опасной продукцией.
После распада СССР "Изотопы" закрыли. В данный момент на месте необычных "Изотопов", самый обычный косметический магазин.
Источник:
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