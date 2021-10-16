Самый необычный магазин в СССР с радиоактивным товаром

Термин "изотопы" был введен английским ученым Фредериком Содди в 1910 году и обозначает элементы идентичные по химическим, но отличающиеся физическими свойствами. Так радиоактивные изотопы отличаются своим излучением, которое можно легко регистрировать. Благодаря этому свойству их стали активно использовать в сельском хозяйстве и промышленности. Ионизирующее излучение активно применялось для повышения урожайности и увеличения сроков хранения сельскохозяйственной продукции: например, для того чтобы картофель не прорастал его ингибировали с помощью гамма-излучения. В авиации радиоизотопный сигнализатор обледенения не давал покрыться льдом и упасть самолетам и вертолетам. Кроме того изотопы применяются в биохимии, биологии, агрохимии и многих других отраслях.