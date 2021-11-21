Зачем в магазинах СССР продавцы прокалывали или надрывали чеки

Интересно, что данную операцию некоторые проделывают и сегодня, однако встретить такое можно уж очень редко. О том, что же стояло за этим странным обычаем, рассказываем в статье.

Нелогичный процесс

Повреждать чек было необходимо в силу самого устройства процесса торговли в советское время. Тогда редко можно было скупиться по тому принципу, к которому мы привыкли сегодня, а оплата товара через прототип современной кассы проводилась только в крупнейших городах, и то не везде.