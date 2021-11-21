Зачем в магазинах СССР продавцы прокалывали или надрывали чеки

Старшее поколение еще помнит систему продажи продуктов, при которой продавец обязательно накалывал на спицу или надрывал чек.
Интересно, что данную операцию некоторые проделывают и сегодня, однако встретить такое можно уж очень редко. О том, что же стояло за этим странным обычаем, рассказываем в статье.
Нелогичный процесс
Повреждать чек было необходимо в силу самого устройства процесса торговли в советское время. Тогда редко можно было скупиться по тому принципу, к которому мы привыкли сегодня, а оплата товара через прототип современной кассы проводилась только в крупнейших городах, и то не везде.
Так, чтобы купить товар, необходимо было принять участие в целой процессии. Изначально, выбрав товар, покупатель выстаивал очередь к пункту взвешивания, где получал бумагу с весом и названием продукта. С этим следовало оправиться в другую очередь — на кассу, где и оплачивал товар. Взамен на бумагу ему выдавали чек. И уже только после этого он отправлялся к первому пункту, отдавал чек ответственному лицу, а сам получал в обмен на него выбранный продукт.
Продавец, у которого в конечном итоге оставались чеки, обязан был их «гасить». Под этим и подразумевалось прокалывание, надрыв либо любое другое повреждение. Это было необходимо делать во избежание различных махинаций, в том числе среди самих продавцов.
Недоверие и коварство
Дело в том, что без гашения чеки остаются действительными, и, если не покупатель, у которого чудом могла остаться бумага, то продавец мог воспользоваться им во второй раз. Во избежание таких ситуаций и нужно было «гасить» чек. Однако данное правило не было нигде прописано законодательно вплоть до 1993 года, когда СССР уже прекратил свое существование.
Интересно, что система торговли претерпела радикальные изменения уже в конце 90-х годов, однако данное постановление, указывавшее на обязательную выдачу «погашенного» чека покупателю, так и не было отменено. Те продавцы, которые уже долгое время работали за прилавком, привыкли надрывать чеки, хотя смысла в этом уже и не было. С появлением штрих-кодов «гасить» чек и вовсе уже не нужно.
Источник:
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ps сейчас хорошие продукты тоже есть, но упаковка герметичная, как они в магазине то пахнуть будут?
Продавец не мог воспользоваться чеком второй раз (хоть он целый, хоть он рваный), потому что на кассе товар пробит один раз, и у магазина (отдела) будет недостача. А вот покупатель - да, если у него на руках останется целый чек, может подойти за товаром второй раз (не за весовым, а, например, взять ещё одну банку сгущёнки).