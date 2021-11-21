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Зачем в магазинах СССР продавцы прокалывали или надрывали чеки

Зачем в магазинах СССР продавцы прокалывали или надрывали чеки (4 фото)

Автор:
21 ноября 2021 08:58
Сообщество : СССР
Метки: СССР   магазин   надрывали чеки   прокалывали чеки   факты   фото   чек   
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Старшее поколение еще помнит систему продажи продуктов, при которой продавец обязательно накалывал на спицу или надрывал чек.

Интересно, что данную операцию некоторые проделывают и сегодня, однако встретить такое можно уж очень редко. О том, что же стояло за этим странным обычаем, рассказываем в статье.


Нелогичный процесс

Повреждать чек было необходимо в силу самого устройства процесса торговли в советское время. Тогда редко можно было скупиться по тому принципу, к которому мы привыкли сегодня, а оплата товара через прототип современной кассы проводилась только в крупнейших городах, и то не везде.

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Так, чтобы купить товар, необходимо было принять участие в целой процессии. Изначально, выбрав товар, покупатель выстаивал очередь к пункту взвешивания, где получал бумагу с весом и названием продукта. С этим следовало оправиться в другую очередь — на кассу, где и оплачивал товар. Взамен на бумагу ему выдавали чек. И уже только после этого он отправлялся к первому пункту, отдавал чек ответственному лицу, а сам получал в обмен на него выбранный продукт.

Продавец, у которого в конечном итоге оставались чеки, обязан был их «гасить». Под этим и подразумевалось прокалывание, надрыв либо любое другое повреждение. Это было необходимо делать во избежание различных махинаций, в том числе среди самих продавцов.

Недоверие и коварство

Дело в том, что без гашения чеки остаются действительными, и, если не покупатель, у которого чудом могла остаться бумага, то продавец мог воспользоваться им во второй раз. Во избежание таких ситуаций и нужно было «гасить» чек. Однако данное правило не было нигде прописано законодательно вплоть до 1993 года, когда СССР уже прекратил свое существование.

Интересно, что система торговли претерпела радикальные изменения уже в конце 90-х годов, однако данное постановление, указывавшее на обязательную выдачу «погашенного» чека покупателю, так и не было отменено. Те продавцы, которые уже долгое время работали за прилавком, привыкли надрывать чеки, хотя смысла в этом уже и не было. С появлением штрих-кодов «гасить» чек и вовсе уже не нужно.

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Метки: СССР   магазин   надрывали чеки   прокалывали чеки   факты   фото   чек   
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7  комментариев
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Mixan Час назад
Вспомнил незабываемый звук механического аппарат в магазинах СССР и продавщицы все с крашенными волосами и золотыми перстнями ..А какой запах в продуктовых магазинах стоял а хлеб это вообще сказка была ..Натуральные продукты были ! Сейчас зайдешь .все красиво изобилие вроде ,но как то мертво выглядит и ни запаха ни вкуса..
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閃光 16 минут назад
Старшее поколение также помнит, что в кассовом аппарате было 2 чековых ленты и продавцу было очень чревато "шаманить" с чеками.
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Sergey Pankratov Полчаса назад
"Дело в том, что без гашения чеки остаются действительными, и, если не покупатель, у которого чудом могла остаться бумага, то продавец мог воспользоваться им во второй раз."
Продавец не мог воспользоваться чеком второй раз (хоть он целый, хоть он рваный), потому что на кассе товар пробит один раз, и у магазина (отдела) будет недостача. А вот покупатель - да, если у него на руках останется целый чек, может подойти за товаром второй раз (не за весовым, а, например, взять ещё одну банку сгущёнки).
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