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Самые странные магазины СССР

Самые странные магазины СССР (13 фото)

Автор:
24 октября 2021 09:43
Сообщество : СССР
Метки: СССР   люди   магазин   ностальгия   товар   факты   фото   
1056
13

Кажется, что в Советском Союзе не было выбора - все ходили в одинаковой одежде и во многих домах была одинаковая мебель. И все же в магазинах того времени можно было порой купить много необычного.

Радиотовары

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Все мы помни, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» горе-ученый Шурик пытался починить свою машину времени и бегал по магазинам «Радиодетали» и  «Радиотовары» в поисках транзисторов.

Действительно, магазины радиотоваров были во многих городах, и советские умельцы порой сами из запчастей собирали радио, чинили телевизоры и, вероятно, могли построить на дому и ракету.


Радиоактивные товары

«Изотопы» - так назывался специализированный магазин в Москве, где продавались радиоактивные вещества! В СССР хотели внедрить мирный атом в повседневную жизнь граждан. С помощью изотопов можно было сохранять картофель, избавляться от канализационных течей и даже считать рыбу.

Конечно, купить изотоп мог не каждый и специальный контейнер, который спасает от радиации, нужно было вернуть в магазин.


Синтетика

Наверняка все помнят и сюжет из другого советского фильма, «Бриллиантовая рука». Семен Семенович Горбунков бегает по магазинам, где продаются абсолютно одинаковые домашние халаты, и спрашивает «Нет ли у вас такого же, только с перламутровыми пуговицами?» Эта фраза стала настоящим мемом.


В основном в СССР одежда шилась из натуральных материалов - хлопчатобумажные и ситцевые платья, шерстяные костюмы... Однако все женщины мечтали о заграничных «кримпленовых» нарядах. Во-первых, они были самых разнообразных ярких расцветок, а во-вторых, очень легко стирались и почти не мялись.


В конце 1950-х - 1960-х профильные магазины «Синтетика» появились в центре Москвы и других крупных городов. Там продавалась и верхняя одежда, и костюмы, и женские наряды. Однако стоили они немало (и сильно электризовались, но красота требовала жертв!)


Грибы

Сейчас уже сложно представить такой «мономагазин». А ведь грибы были (и остаются) настоящей страстью советского человека. Многие ходили за ними в лес и отлично разбирались в видах грибов, а также знали грибные места. Но не у всех была возможность ехать рано утром в лес - для таких был специализированный магазин «Грибы» на Сретенке.

На прилавках этого магазина были сушеные грибы, а в больших кадках стояли соленые, их можно было купить на развес. Особенной популярностью пользовались лисички и рыжики. Позже магазин стал называться «Грибы-ягоды». Там же на Сретенке в свое время были магазины «Лесная быль» и «Дары природы».


Химикаты

Недалеко от московского Кремля, на Николькой улице, был магазин «Химические реактивы и высокочистые вещества». В СССР шутили, что это «магазин юного террориста», потому что сюда часто приходили школьники и покупали реактивы для различных опытов по химии.


Магазин будущего

В центре Москвы был настоящий магазин будущего «Прогресс». В нем была первая в стране автоматическая торговля. Ассортимент был небольшой - фасованные по бутылкам молочные продукты - молоко, кефир, ряженка, а также сметана в банках. Можно было также купить бутерброды, растительное масло на разлив. И непременно каждый, кто приходил, покупал вкуснейшие глазированные сырки.


1000 мелочей

Показательным явлением эпохи были популярные магазины «1000 мелочей», некоторые работают и по сей день. Купить там можно было огромное количество хозяйственных товаров - замки, звонки, гвозди, пуговицы, ложки, карандаши, авоськи и многое другое.


Комиссионки - советский секонд-хенд

Особой популярностью в СССР пользовались «Комиссионные магазины» или попросту «комиссионки». Советская власть организовала целую сеть таких магазинов, чтобы бороться с черным рынком перекупщиков. По сути такой магазин был посредником между теми, кто продавал (и отдавал процент-комиссию магазину), и тем, кто покупал. В таких магазинах было много старья и никому не нужного хлама и посуды, однако, можно было найти и импортную обувь и одежду, ношеную или отремонтированную - но в приличном состоянии, ее продавали за бесценок. Можно было купить и хорошую, хоть и старую, фото- и видеотехнику.



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Метки: СССР   люди   магазин   ностальгия   товар   факты   фото   
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12  комментариев
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55
Anton Poldnev 55 минут назад
Кроме комиссионок и 1000 мелочей остальное актуально только для Москвы. Не припомню в Курске магазинов типа Изотоп или Грибы.
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5k
ZmeyUA 2 минуты назад
Химреактивы в Киеве и сейчас магазин есть. И Изотопы были. А вот Грибов не помню
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651
Асик 3 минуты назад
"Изотоп" не магазин, своеобразная выставка достижений в атомной отрасли.
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28k
Альтист Данилов 5 минут назад
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25k
Лис 17 минут назад
Наткнулся в те годы на магазинчик "Спортивная литература".
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Комментарий удален. Причина: флуд
0
−200
sergey mikula Полчаса назад
У Армянского радио спрашивают: какую обувь будут носить при коммунизме?
Никакую. Пока мы к нему дойдём, ноги до жопы стопчутся.
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29k
ACU900 38 минут назад
Комиссионые магазины отдельная песня. Можно было купить мелочевку, а можно и ценный дефицит с надбавкой продавцу,на которого по блату указали "нужные люди"
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−200
sergey mikula 41 минуту назад
Самый странный магазин в СССР, назывался "Принцып"!
Советская власть всегда говорила, у нас в "принцыпе" всё есть. но правда, сколько я его ни искал, так и не нашел. Странно.
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3k
Едондер пуп 55 минут назад
Сретенка, Никольская (вообще-то улица 25 лет Октября), Чехова... Вот вам история из моего не-московского детства. Подарили мне как-то в конце 70-х электрический конструктор (купленный, разумеется, в Москве, в "Детском мире"). Такая славная игрушка с толстой брошюрой собираемых схем и одной квадратной батарейкой в комплекте! Подарок состоялся вечером, поэтому я успел собрать только первое, что было в этой книжке - светофор с переключателем... Кинулся утром к этому гребаному светофору, а он включен, но уже не горит - батарейка села. Я помню точно, что выключал! Может, младший брат, а может выпившие гости включили - теперь это узнать нельзя, но это была катастрофа. Батареек ведь в продаже не было! Надо опять в Москву (250 км), и то не точно. В общем, гаме овер, как говорится)) Конструктор больше не использовался по назначению, детали постепенно разошлись на другие цели или потерялись, а я получил предубеждение ко всяким электрическим схемам и не стал электриком или радиотехником. И в упомянутых фильмах запомнились не магазины, а именно невозможность купить нужную вещь.
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14k
Поручик 55 минут назад
А в чем "странность"-то? Магазин "ГРИБЫ" - он да, удивил.
Но вот "Радиотовары" я недавно искал чуть ли не с лупой по яндекс-картам - нужен был низкоамперный предохранитель (вышибло в управляющем блоке микроволновки). С удивлением обнаружил, что в сетевых "ЭТМ" или "Минимакс" такая позиция "только под заказ, через неделю привезут", а вот в "подвальном" магазине "радиодетали" - нашёлся. Там вообще нашлась куча всяких "полезностей" для дома и работы...
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