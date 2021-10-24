Самые странные магазины СССР

Все мы помни, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» горе-ученый Шурик пытался починить свою машину времени и бегал по магазинам «Радиодетали» и «Радиотовары» в поисках транзисторов.

Действительно, магазины радиотоваров были во многих городах, и советские умельцы порой сами из запчастей собирали радио, чинили телевизоры и, вероятно, могли построить на дому и ракету.

Радиоактивные товары