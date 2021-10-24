Самые странные магазины СССР

Кажется, что в Советском Союзе не было выбора - все ходили в одинаковой одежде и во многих домах была одинаковая мебель. И все же в магазинах того времени можно было порой купить много необычного.
Радиотовары
Все мы помни, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» горе-ученый Шурик пытался починить свою машину времени и бегал по магазинам «Радиодетали» и «Радиотовары» в поисках транзисторов.
Действительно, магазины радиотоваров были во многих городах, и советские умельцы порой сами из запчастей собирали радио, чинили телевизоры и, вероятно, могли построить на дому и ракету.
Радиоактивные товары
«Изотопы» - так назывался специализированный магазин в Москве, где продавались радиоактивные вещества! В СССР хотели внедрить мирный атом в повседневную жизнь граждан. С помощью изотопов можно было сохранять картофель, избавляться от канализационных течей и даже считать рыбу.
Конечно, купить изотоп мог не каждый и специальный контейнер, который спасает от радиации, нужно было вернуть в магазин.
Синтетика
Наверняка все помнят и сюжет из другого советского фильма, «Бриллиантовая рука». Семен Семенович Горбунков бегает по магазинам, где продаются абсолютно одинаковые домашние халаты, и спрашивает «Нет ли у вас такого же, только с перламутровыми пуговицами?» Эта фраза стала настоящим мемом.
В основном в СССР одежда шилась из натуральных материалов - хлопчатобумажные и ситцевые платья, шерстяные костюмы... Однако все женщины мечтали о заграничных «кримпленовых» нарядах. Во-первых, они были самых разнообразных ярких расцветок, а во-вторых, очень легко стирались и почти не мялись.
В конце 1950-х - 1960-х профильные магазины «Синтетика» появились в центре Москвы и других крупных городов. Там продавалась и верхняя одежда, и костюмы, и женские наряды. Однако стоили они немало (и сильно электризовались, но красота требовала жертв!)
Грибы
Сейчас уже сложно представить такой «мономагазин». А ведь грибы были (и остаются) настоящей страстью советского человека. Многие ходили за ними в лес и отлично разбирались в видах грибов, а также знали грибные места. Но не у всех была возможность ехать рано утром в лес - для таких был специализированный магазин «Грибы» на Сретенке.
На прилавках этого магазина были сушеные грибы, а в больших кадках стояли соленые, их можно было купить на развес. Особенной популярностью пользовались лисички и рыжики. Позже магазин стал называться «Грибы-ягоды». Там же на Сретенке в свое время были магазины «Лесная быль» и «Дары природы».
Химикаты
Недалеко от московского Кремля, на Николькой улице, был магазин «Химические реактивы и высокочистые вещества». В СССР шутили, что это «магазин юного террориста», потому что сюда часто приходили школьники и покупали реактивы для различных опытов по химии.
Магазин будущего
В центре Москвы был настоящий магазин будущего «Прогресс». В нем была первая в стране автоматическая торговля. Ассортимент был небольшой - фасованные по бутылкам молочные продукты - молоко, кефир, ряженка, а также сметана в банках. Можно было также купить бутерброды, растительное масло на разлив. И непременно каждый, кто приходил, покупал вкуснейшие глазированные сырки.
1000 мелочей
Показательным явлением эпохи были популярные магазины «1000 мелочей», некоторые работают и по сей день. Купить там можно было огромное количество хозяйственных товаров - замки, звонки, гвозди, пуговицы, ложки, карандаши, авоськи и многое другое.
Комиссионки - советский секонд-хенд
Особой популярностью в СССР пользовались «Комиссионные магазины» или попросту «комиссионки». Советская власть организовала целую сеть таких магазинов, чтобы бороться с черным рынком перекупщиков. По сути такой магазин был посредником между теми, кто продавал (и отдавал процент-комиссию магазину), и тем, кто покупал. В таких магазинах было много старья и никому не нужного хлама и посуды, однако, можно было найти и импортную обувь и одежду, ношеную или отремонтированную - но в приличном состоянии, ее продавали за бесценок. Можно было купить и хорошую, хоть и старую, фото- и видеотехнику.
Источник:
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Понравилось23
Никакую. Пока мы к нему дойдём, ноги до жопы стопчутся.
Советская власть всегда говорила, у нас в "принцыпе" всё есть. но правда, сколько я его ни искал, так и не нашел. Странно.
Но вот "Радиотовары" я недавно искал чуть ли не с лупой по яндекс-картам - нужен был низкоамперный предохранитель (вышибло в управляющем блоке микроволновки). С удивлением обнаружил, что в сетевых "ЭТМ" или "Минимакс" такая позиция "только под заказ, через неделю привезут", а вот в "подвальном" магазине "радиодетали" - нашёлся. Там вообще нашлась куча всяких "полезностей" для дома и работы...