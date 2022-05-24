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Вкусный поход на природу: самые лучшие натуральные маринады для шашлыка

Вкусный поход на природу: самые лучшие натуральные маринады для шашлыка

Автор:
24 мая 2022 22:45
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: готовка   кухня рецепты   маринад   мясо   рецепты   шашлыки   
6155
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Сезон отдыха на природе уже давно в разгаре, однако, ещё далеко не все успели насладиться шашлыком. Сейчас же погода предрасполагает это исправить, а значит, самое время задуматься о том, чем мариновать мясо, чтобы сделать его более вкусным, сочным и нежным.

Конечно, можно купить шашлык с магазинным маринадом, однако надёжнее будет приготовить свой. Тем более что продукты для этого нужны максимально доступные.


И начнём с кефира, идеально подходящего для индейки, свинины и курицы.  В этот молочный напиток всего лишь нужно добавить зелень, соль, специи, а после на пару часов поместить в эту смесь мясо.

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А вот с йогуртом шашлык выйдет более изысканным. Причём для него подойдёт конкретный набор специй: сушеный чеснок, куркума, корица, паприка и кориандр по половинке чайной ложки.  Также стоит добавить томатную пасту и лук. После того как всё будет замешано можно смело мариновать мясо, и желательно всю ночь.

Лучше всего с таким маринадом будет сочетаться говядина, телятина и любая птица.


Если подобный маринад вызывает сомнения, можно ограничиться лишь томатной пастой или помидорами в собственном соку. Её нужно разбавить водой, добавить специи, нарезанные лук и чеснок, а после поставить на небольшой огонь до закипания. После – дать остудиться и готовой массой залить куски мяса, оставив пропитаться на несколько часов.

К слову, маринад можно использовать и как соус, а подойдет он лучше всего к свинине, баранине или телятине.


Ещё один интересный вкус может подарить мята, которая подойдёт для ягненка, курицы и баранины. Готовить же этот маринад проще простого: к нарезанному луку добавить мятные листья, перемешать с мясом и посолить, оставив в холодильнике на ночь.

Любое мясо получит приятный вкус и аромат, если мариновать его на пиве с добавлением измельчённого лука, чеснока и специй. Правда, держать шашлык в этом маринаде нужно не более пары часов.

А вот красное сухое вино лучше всего подойдёт для баранины. Также в этот маринад пойдут растительное масло, тимьян и неоднократно упомянутые лук и чеснок. Всё это придаст мясу весьма душистый аромат.

Свинину и говядину можно неплохо замариновать на минеральной газированной воде. Понадобится всего 1,5 стакана с добавлением растительного масла, выдавленного сока лимона и колец лука. Всё это нужно замешать и оставить мясо пропитываться на несколько часов.

Возможно, не все знают, что любое мясо получится мягким, если делать маринад с добавлением киви. Нужно добавить этот фрукт к репчатому луку и растительному маслу с добавлением соли и специй. Однако в этом маринаде шашлык должен находиться меньше всего, а именно не более 40 минут. В противном случае куски мяса просто утратят структуру.

Ну а самым простым и самым полезным, по мнению диетологов, считается рецепт маринада исключительно с большим количеством лука. Единственное, что его периодически нужно помешивать, что выделяемый сок хорошо пропитал мясо.

А какой маринад для шашлыка обычно используете вы?

Источник:

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Метки: готовка   кухня рецепты   маринад   мясо   рецепты   шашлыки   
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30  комментариев
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6k
Кружок 7 часов назад
1. Соль
2. Лук
3. Перец
... ВСЁ!!!
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−8
пофаласий задрочёвый Полчаса назад
Путин, это "Солнце мира",
Вышел голым из сортира.
Подлый, маленький, и гадкий
Шизофреник и садит
В прошлом бывший КГБист.
Вот уже который год
у й кладёт он на народ ...
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201k
Orange Zero 2 часа назад
соль, лук и тмин, больше ничего недолжно быть в мясе!
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245
Просто чувак в интернете 2 часа назад
Свинину и говядину не ем. А вот бедро индейки в соевом соусе + специи - вот это вещь.
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−54
ЛУЖОНЫЙ КОНЕЦ 2 часа назад
Просрочка в магазинах
Просроченный правитель
Гнилье домой в корзинах
Чтоб жировал грабитель
Он переклеил ценник
Он обнулил свой срок
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61k
Опиум для народа 3 часа назад
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−54
ЛУЖОНЫЙ КОНЕЦ 3 часа назад
РУССО ХУ-ЯСОСО ФЮРА ФАШИСТО ПУТЛЕРИЗМО !

Switchblade УЖЕ В РАБОТЕ !

ВАША МАМИНА ПИЗ-ДА НАТЯГИВАЕТСЯ НА МОРДУ .

ПОХОРОНЫ ФАШИКА ФЮРЫ В КАЖДЫЙ РАШКИН ДОМ !

ПУЙЛО ВЕЛИЧАЙШЕЕ Х-УЙЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !
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3k
Anton 3 часа назад
Киви маринад, самый отстой. Чем меньше всякой херни, тем вкуснее шашлык.
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9k
Олег 6 часов назад
Ребята запомните, самый вкусный шашлык получится со свежего и хорошего мяса, если это нежная вырезка без жил, то достаточно посолить, поперчить. Во всех остальных случаях подбирайте приправы по вкусу, главное запомните: нужна кислота чтобы мясо стало мягким и тут уже не важно какая. Лимон, киви, уксус, да хоть ананас, на вкус и цвет как говориться. И второе и самое важное: шашлык надо жарить правильно и от этого зависит вкус больше, чем от маринада. Даже самый нежный шашлык можно высушить или сгореть, а самый жилистый пожарить так, что пальчики оближешь. Поэтому тренируясь в маринадах не стоит забывать об этой части готовки. Я вот честно признаюсь жарить идеально так до сих пор и не научился, но очень стремлюсь, а маринад уже перешел из разряда: сейчас мы замутим супер маринад из гранатового сока и альпийских трав с горных лугов до: так, сейчас глянем что есть под рукой и придумаем классную штуку.
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17k
Пумба 6 часов назад
Мариную собственно в луке. Но специй таки добавляю много. Беру на рынке у узбеков набор для шашлыка. Очень нравится кориандр в шашлыке.
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244
HeDz 6 часов назад
Вечный спор... Как окрошка
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8k
Doctor_Lector 6 часов назад
Если жарить не умеешь - никакой маринад не поможет. Руки из правильного места и опыт - наше всё!
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1k
Dwarf61 7 часов назад
Для свинины и говядины только лук и соль.
А вот куриные крылышки в белом вине мариную - огонь блюдо получается.
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48
Илюха Dwarf61 7 часов назад
А я курицу люблю если грудка то в сметане с карри.
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8k
Dabus 8 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
Привыкли руки к топорам. 8 часов назад
Обычные специи для шашлыка, лук, сок лимона(корочки тоже порезать)и всё это залить сильногазированной минералкой, оставляем на ночь .Если не пережарить шашлык, то по другому уже делать больше не будите, нежный и ароматный шашлычок порадует вас и компанию.
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1k
Andrey Kondor 8 часов назад
Свиная шейка, лук, активиа термостатная, перец черный молотый, лимонный сок.
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4k
bumtester 8 часов назад
Пробовал много маринадов.
Обволакивающие не люблю. Внимания к таким шашлыкам будет требоваться в 10 раз больше. Да ив се равно обволакивающий маринад норовит подгореть.
Крупные специи по той же причине. Полностью шашлыки от них не очистишь. А на шашлыках они будут гореть.
Для меня, лучший маринад для свинины (из которой лучше выбрать светлую шейку) - это лук и соль. Все. Лук режем кольцами, мнем с солью, перекладываем нарезанный шашлык.
И уже после того, как захочется попробовать что нибудь другое - можно добавить соевый соус. Но мариновать не больше нескольких часов.
Киви... не знаю - по моему - лучший способ испортить хорошее мясо - это добавить в маринад что то кислое - киви, уксус, лимон...
От киви шашлык становиться как бы уже наполовину переваренным. теряет свою упругость, сочность. Становится сухим.
Ну в целом, если вы готовите из хорошего мяса, предполагается что вы заходите наслаждаться натуральным вкусом мяса. Чтобы маринад не перетягивал на себя одеяло. К такому шашлыку и соус по большому счету потом не нужен.
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53
zzzz_987 bumtester 7 часов назад
Поддерживаю полностью!
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70k
Пётровыч 8 часов назад
Как то попробовал маринад для свинины из лука. Много лука пропустил через блендер и туда мясо с солью. Сутки мясо было в маринаде и было очень нежным, прям таяло во рту. А потом попробовал ещё раз сделать, но мясо утопало в жиже из лука лишь ночь, и после готовки было жестким как обычный шашлык.
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1k
КАКАнгел 8 часов назад
Я беру лук , немного соли, чайную ложку аджики и дешёвое красное вино покислее . но только именно вино, а не суррогат.
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84
Сигизмунд Лазаревич КАКАнгел 8 часов назад
хорошее мясо этим рецептом не испортишь, а плохое точно не улучшишь.
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Антибиотик
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