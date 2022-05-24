Вкусный поход на природу: самые лучшие натуральные маринады для шашлыка

Сезон отдыха на природе уже давно в разгаре, однако, ещё далеко не все успели насладиться шашлыком. Сейчас же погода предрасполагает это исправить, а значит, самое время задуматься о том, чем мариновать мясо, чтобы сделать его более вкусным, сочным и нежным.
Конечно, можно купить шашлык с магазинным маринадом, однако надёжнее будет приготовить свой. Тем более что продукты для этого нужны максимально доступные.
И начнём с кефира, идеально подходящего для индейки, свинины и курицы. В этот молочный напиток всего лишь нужно добавить зелень, соль, специи, а после на пару часов поместить в эту смесь мясо.
А вот с йогуртом шашлык выйдет более изысканным. Причём для него подойдёт конкретный набор специй: сушеный чеснок, куркума, корица, паприка и кориандр по половинке чайной ложки. Также стоит добавить томатную пасту и лук. После того как всё будет замешано можно смело мариновать мясо, и желательно всю ночь.
Лучше всего с таким маринадом будет сочетаться говядина, телятина и любая птица.
Если подобный маринад вызывает сомнения, можно ограничиться лишь томатной пастой или помидорами в собственном соку. Её нужно разбавить водой, добавить специи, нарезанные лук и чеснок, а после поставить на небольшой огонь до закипания. После – дать остудиться и готовой массой залить куски мяса, оставив пропитаться на несколько часов.
К слову, маринад можно использовать и как соус, а подойдет он лучше всего к свинине, баранине или телятине.
Ещё один интересный вкус может подарить мята, которая подойдёт для ягненка, курицы и баранины. Готовить же этот маринад проще простого: к нарезанному луку добавить мятные листья, перемешать с мясом и посолить, оставив в холодильнике на ночь.
Любое мясо получит приятный вкус и аромат, если мариновать его на пиве с добавлением измельчённого лука, чеснока и специй. Правда, держать шашлык в этом маринаде нужно не более пары часов.
А вот красное сухое вино лучше всего подойдёт для баранины. Также в этот маринад пойдут растительное масло, тимьян и неоднократно упомянутые лук и чеснок. Всё это придаст мясу весьма душистый аромат.
Свинину и говядину можно неплохо замариновать на минеральной газированной воде. Понадобится всего 1,5 стакана с добавлением растительного масла, выдавленного сока лимона и колец лука. Всё это нужно замешать и оставить мясо пропитываться на несколько часов.
Возможно, не все знают, что любое мясо получится мягким, если делать маринад с добавлением киви. Нужно добавить этот фрукт к репчатому луку и растительному маслу с добавлением соли и специй. Однако в этом маринаде шашлык должен находиться меньше всего, а именно не более 40 минут. В противном случае куски мяса просто утратят структуру.
Ну а самым простым и самым полезным, по мнению диетологов, считается рецепт маринада исключительно с большим количеством лука. Единственное, что его периодически нужно помешивать, что выделяемый сок хорошо пропитал мясо.
А какой маринад для шашлыка обычно используете вы?
Источник:
АНТИФИШКИ
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2. Лук
3. Перец
... ВСЁ!!!
Вышел голым из сортира.
Подлый, маленький, и гадкий
Шизофреник и садит
В прошлом бывший КГБист.
Вот уже который год
у й кладёт он на народ ...
Просроченный правитель
Гнилье домой в корзинах
Чтоб жировал грабитель
Он переклеил ценник
Он обнулил свой срок
Switchblade УЖЕ В РАБОТЕ !
ВАША МАМИНА ПИЗ-ДА НАТЯГИВАЕТСЯ НА МОРДУ .
ПОХОРОНЫ ФАШИКА ФЮРЫ В КАЖДЫЙ РАШКИН ДОМ !
ПУЙЛО ВЕЛИЧАЙШЕЕ Х-УЙЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !
А вот куриные крылышки в белом вине мариную - огонь блюдо получается.
Кого не будить то?
Обволакивающие не люблю. Внимания к таким шашлыкам будет требоваться в 10 раз больше. Да ив се равно обволакивающий маринад норовит подгореть.
Крупные специи по той же причине. Полностью шашлыки от них не очистишь. А на шашлыках они будут гореть.
Для меня, лучший маринад для свинины (из которой лучше выбрать светлую шейку) - это лук и соль. Все. Лук режем кольцами, мнем с солью, перекладываем нарезанный шашлык.
И уже после того, как захочется попробовать что нибудь другое - можно добавить соевый соус. Но мариновать не больше нескольких часов.
Киви... не знаю - по моему - лучший способ испортить хорошее мясо - это добавить в маринад что то кислое - киви, уксус, лимон...
От киви шашлык становиться как бы уже наполовину переваренным. теряет свою упругость, сочность. Становится сухим.
Ну в целом, если вы готовите из хорошего мяса, предполагается что вы заходите наслаждаться натуральным вкусом мяса. Чтобы маринад не перетягивал на себя одеяло. К такому шашлыку и соус по большому счету потом не нужен.