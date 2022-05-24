Вкусный поход на природу: самые лучшие натуральные маринады для шашлыка

Конечно, можно купить шашлык с магазинным маринадом, однако надёжнее будет приготовить свой. Тем более что продукты для этого нужны максимально доступные.

И начнём с кефира, идеально подходящего для индейки, свинины и курицы. В этот молочный напиток всего лишь нужно добавить зелень, соль, специи, а после на пару часов поместить в эту смесь мясо.