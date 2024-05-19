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Любителей шашлыков будут вычислять по сигналам телефонов

Любителей шашлыков будут вычислять по сигналам телефонов

Автор:
19 мая 2024 06:59
Сообщество : Жить в России
Метки: Подмосковье   костер   лес   лесники   телефоны   шашлыки   
1279
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В лесах Подмосковья запустили систему, отслеживающую скопление людей в местах, где запрещено разводить огонь.

Лесная охрана устала объяснять любителям отдыха в запрещенных местах, что разводить огонь в лесу не самая хорошая идея. Вот и решили бороться с нарушителями современными методами. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.


Теперь лесники могут в режиме реального времени видеть, где и сколько находится людей. Если они замечают группу людей в лесу от трех человек и более, например в хвойном молодняке, где запрещено разводить костры, это становится поводом для проверки. В случае выявления нарушений виновные будут оштрафованы.


Система работает по принципу определения местоположения абонентов в зоне действия сотовой сети. Если группа телефонов остаётся на одном месте более 15 минут, программа фиксирует это. Оператор Региональной диспетчерской службы Комлесхоза, получив такую информацию, принимает решение о дальнейших действиях.



Заместитель председателя комитета лесного хозяйства Московской области Александр Передерий:

«Одна из идей была посмотреть, где у нас в лесном фонде сосредоточение людей, то есть мы понимаем, что там больше вероятность и риски возгорания. Мы проработали с сотовыми операторами, какую информацию они могут нам предоставить, и такой механизм проработали путем биллинга... Мы смотрим на карте, где такие сосредоточения есть, и понимаем, где у нас опасные участки, где неопасные, и принимаем предупредительные меры... Если уже есть нарушения, фиксируют нарушения и проводят другую работу. Или пролетает борт наш авиационный, квадрокоптер, который мы можем поднять и посмотреть, не выезжая на место».

При возникновении пожара после неосторожного обращения с огнем в лесу виновникам грозит серьезный штраф, вплоть до лишения свободы.


Специалисты отмечают, что такая методика может принести положительные результаты. Количества лесников сейчас не хватает, у них увеличивают нормы отслеживания по квадратуре, и поэтому количество лесных пожаров, незаконных выпилов лесополосы, потерь детей на участках увеличивается достаточно часто.


Но при всех положительных моментах есть существенный минус, на некоторых участках мобильная связь в принципе не берет, даже в Подмосковье. Так что говорить о массовом применении такой системы пока не приходится.


Источник:

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Метки: Подмосковье   костер   лес   лесники   телефоны   шашлыки   
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10  комментариев
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148k
parallax Час назад
Спасибо за предупреждение. Теперь идя в лес, любители шашлыков будут отключать мобилы.
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810
vozmez_die 14 минут назад
Всем будет полезно оставить свои смартфоны где-нидь подальше.
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810
vozmez_die 16 минут назад
ЛикБез:
"Теперь лесники могут в режиме реального времени..."
Лесник- это рабочий. А инспекторы, руководители и прочие специалисты лесного хозяйства- лесничие. Это профессия такая.
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1k
Просто чувак в интернете Полчаса назад
А потом позапрещаем жарить шашлык везде, кроме специальных платных точек, держать которые будет родня городских чинушей.
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3k
Aristarx 36 минут назад
В лес нельзя, противопожарный режим, на реку нельзя, водоохранная зона.... Только в церковь можно)))
Оборудуйте места для разжигания костра, как в Белоруссии!!!
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23k
BiZ 44 минуты назад
спасибо за предупреждение)
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FOX98
  • Дата регистрации: 16.02.2020
  • 1168 постов (1161 в горячем)

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