Любителей шашлыков будут вычислять по сигналам телефонов

В лесах Подмосковья запустили систему, отслеживающую скопление людей в местах, где запрещено разводить огонь.
Лесная охрана устала объяснять любителям отдыха в запрещенных местах, что разводить огонь в лесу не самая хорошая идея. Вот и решили бороться с нарушителями современными методами. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Теперь лесники могут в режиме реального времени видеть, где и сколько находится людей. Если они замечают группу людей в лесу от трех человек и более, например в хвойном молодняке, где запрещено разводить костры, это становится поводом для проверки. В случае выявления нарушений виновные будут оштрафованы.
Система работает по принципу определения местоположения абонентов в зоне действия сотовой сети. Если группа телефонов остаётся на одном месте более 15 минут, программа фиксирует это. Оператор Региональной диспетчерской службы Комлесхоза, получив такую информацию, принимает решение о дальнейших действиях.
Заместитель председателя комитета лесного хозяйства Московской области Александр Передерий:
«Одна из идей была посмотреть, где у нас в лесном фонде сосредоточение людей, то есть мы понимаем, что там больше вероятность и риски возгорания. Мы проработали с сотовыми операторами, какую информацию они могут нам предоставить, и такой механизм проработали путем биллинга... Мы смотрим на карте, где такие сосредоточения есть, и понимаем, где у нас опасные участки, где неопасные, и принимаем предупредительные меры... Если уже есть нарушения, фиксируют нарушения и проводят другую работу. Или пролетает борт наш авиационный, квадрокоптер, который мы можем поднять и посмотреть, не выезжая на место».
При возникновении пожара после неосторожного обращения с огнем в лесу виновникам грозит серьезный штраф, вплоть до лишения свободы.
Специалисты отмечают, что такая методика может принести положительные результаты. Количества лесников сейчас не хватает, у них увеличивают нормы отслеживания по квадратуре, и поэтому количество лесных пожаров, незаконных выпилов лесополосы, потерь детей на участках увеличивается достаточно часто.
Но при всех положительных моментах есть существенный минус, на некоторых участках мобильная связь в принципе не берет, даже в Подмосковье. Так что говорить о массовом применении такой системы пока не приходится.
Источник:
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"Теперь лесники могут в режиме реального времени..."
Лесник- это рабочий. А инспекторы, руководители и прочие специалисты лесного хозяйства- лесничие. Это профессия такая.
Оборудуйте места для разжигания костра, как в Белоруссии!!!