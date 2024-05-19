Любителей шашлыков будут вычислять по сигналам телефонов

Лесная охрана устала объяснять любителям отдыха в запрещенных местах, что разводить огонь в лесу не самая хорошая идея. Вот и решили бороться с нарушителями современными методами. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Теперь лесники могут в режиме реального времени видеть, где и сколько находится людей. Если они замечают группу людей в лесу от трех человек и более, например в хвойном молодняке, где запрещено разводить костры, это становится поводом для проверки. В случае выявления нарушений виновные будут оштрафованы.