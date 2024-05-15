"Наши обычаи": в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге цыгане устроили пир с шашлыками на кладбище, поминая усопших

Цыгане - народ православный. Это с законом у них туго, а вот церковные праздники они чтят, да как!

В Нижнем Новгороде горожане сняли на видео грандиозные поминки на местном кладбище. Прямо у захоронений ромалэ установили шатры, расставили на столах еду и под музыку поминали умерших родственников. Всё это происходило на Радоницу, которую еще называют "родительским днём". В этот день принято посещать кладбище, делать там уборку и молиться за умерших родственников.



