"Наши обычаи": в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге цыгане устроили пир с шашлыками на кладбище, поминая усопших

Вчера православные отмечали Радоницу - праздник, в который по традиции поминают усопших. Цыгане расстарались по полной программе, организовав поминки прямо между могил.
Цыгане - народ православный. Это с законом у них туго, а вот церковные праздники они чтят, да как!
В Нижнем Новгороде горожане сняли на видео грандиозные поминки на местном кладбище. Прямо у захоронений ромалэ установили шатры, расставили на столах еду и под музыку поминали умерших родственников. Всё это происходило на Радоницу, которую еще называют "родительским днём". В этот день принято посещать кладбище, делать там уборку и молиться за умерших родственников.
Источник:
Десятки человек жарили шашлыки в нескольких метрах от могильных оград, а местами — вплотную к ним.
Учитывая, что на кладбище в этот день пришли и другие люди, для многих такой пир выглядел диким.
В соцсетях разгорелась настоящая дискуссия: уместны ли подобные поминки или нужно знать меру и уважать не только свои желания?
Одни нижегородцы пытались пояснить, что всё происходящее - часть цыганских традиций, и нужно быть терпимыми по отношению к обычаям других людей. Другие настаивали, что почему-то если речь заходит о цыганах, к уважению призывают всех, кроме них.
Кстати, похожую картину поминок наблюдали и в Екатеринбурге. На Широкореченском кладбище табор установил столы со снедью, разожгли мангал и самовар. Другие посетители погоста цыганам не мешали.
Криминолог Данил Сергеев, много лет изучающий цыганский быт, поясняет, что православные обычаи цыгане соблюдают более рьяно, чем среднестатистический россиянин. Более того, святые праздники для них даже служат ориентирами во времени, поэтому говоря о каком-то событии, они чаще всего упомянут не месяц, а скажут, что это случилось, к примеру, на Крещение или в Петров день. Эх, если бы ромалэ так же трепетно относились к законам РФ!
Источник:
- В Екатеринбурге активисты "Русской общины" устроили разборки с цыганами и вернули украденное авто
- «Не сожалеют и не раскаиваются»: в Екатеринбурге судят парней, избивших мужчину на глазах у его детей за замечание о брошенном окурке
- После драки в магазине жители Благодарного потребовали выселения из города всех цыган
- "Милиция нас бережёт!": в краснодарской станице банда цыган больше года занимается беспределом
- «Этот тип долбился в её двери»: в Екатеринбурге иностранец настойчиво приставал к незнакомым девушкам и нарвался на сурового местного жителя
а вот не стояло бы и все, цыгане делают эти шатры и мангалы на своей территории, возле своих могил и на них.
и как решить такую ситуацию?
они на своей территории это делают, твою не трогают, как быть?
это как? я не понимать.
смотрите, мне государство выделяет место для погребения родственника, оно гдет 4 на4 метра.
ну расчитано на погребение двоих, муж-жена-дети ( не обязательно за один раз)
и это как бы мое место, и моих родственников.
как туда подхоронят другого? никак.
да, цыгане могут быть рядом похоронени, им тоже дали тех же 4 на4.
но это их участок, делают шо хотят.
и у меня, и у них есть документы на участки, все на своих территориях, все по закону.
эт ток если они твою территорию заняли, тогда да.
но за лет так 30 бывания на кладбище на родоницах ( у нас проводы называют)
я не видел шоб цыгане вылазили за свою территорию.
да у них интересные традиции, даже в плане погребения.
у них нет привычной нам ямы в которую опускают гроб и засыпают землей, у них целый подземный склеп, такой себе бункер из бетона под землей.
да и тоже, в других странах на похоронах карнавал устраивают, а на поминки вообще покойников достают, переодевают и гуляют с ними, радуются, хвастаются.
обычаи у них свои, как и надгробные памятники.
показывать роскошь и достаток, как окружающим, так и покойному.
у нас например, для цыганских захоронений на кладбище свой участок, там они никому не мешают, те же мангалы и шатры.
мусор за собой не оставляют, никого не напрягают.
Нет, я конечно не против празднования религиозных торжеств. Но зачем это делать с таким размахом? Вроде в учениях сказано, что вера в душе. Если так, то показуха не нужна точно.