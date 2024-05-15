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"Наши обычаи": в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге цыгане устроили пир с шашлыками на кладбище, поминая усопших

"Наши обычаи": в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге цыгане устроили пир с шашлыками на кладбище, поминая усопших

Автор:
15 мая 2024 11:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Нижний Новгород   РАДОНИЦА   екатеринбург   кладбище   обычаи   пир   традиции   цыгане   шашлыки   
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Вчера православные отмечали Радоницу - праздник, в который по традиции поминают усопших. Цыгане расстарались по полной программе, организовав поминки прямо между могил.

Цыгане - народ православный. Это с законом у них туго, а вот церковные праздники они чтят, да как!

В Нижнем Новгороде горожане сняли на видео грандиозные поминки на местном кладбище. Прямо у захоронений ромалэ установили шатры, расставили на столах еду и под музыку поминали умерших родственников. Всё это происходило на Радоницу, которую еще называют "родительским днём". В этот день принято посещать кладбище, делать там уборку и молиться за умерших родственников.


Десятки человек жарили шашлыки в нескольких метрах от могильных оград, а местами — вплотную к ним.


Учитывая, что на кладбище в этот день пришли и другие люди, для многих такой пир выглядел диким.

В соцсетях разгорелась настоящая дискуссия: уместны ли подобные поминки или нужно знать меру и уважать не только свои желания?


Одни нижегородцы пытались пояснить, что всё происходящее - часть цыганских традиций, и нужно быть терпимыми по отношению к обычаям других людей. Другие настаивали, что почему-то если речь заходит о цыганах, к уважению призывают всех, кроме них.


Кстати, похожую картину поминок наблюдали и в Екатеринбурге. На Широкореченском кладбище табор установил столы со снедью, разожгли мангал и самовар. Другие посетители погоста цыганам не мешали.



Криминолог Данил Сергеев, много лет изучающий цыганский быт, поясняет, что православные обычаи цыгане соблюдают более рьяно, чем среднестатистический россиянин. Более того, святые праздники для них даже служат ориентирами во времени, поэтому говоря о каком-то событии, они чаще всего упомянут не месяц, а скажут, что это случилось, к примеру, на Крещение или в Петров день. Эх, если бы ромалэ так же трепетно относились к законам РФ!

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Метки: Видео   Нижний Новгород   РАДОНИЦА   екатеринбург   кладбище   обычаи   пир   традиции   цыгане   шашлыки   
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23  комментария
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796
DuckTales Час назад
Ипанутый народ, который в принципе не жалко утратить ...
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23k
alexis 6 минут назад
Я солидарен с Томми, но в данном случае- если это действительно традиция а не хайп, и они не ставили шатры и мангалы на чужих могилах, не перекрывали доступ к ним, то почему нет?
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40k
Алексей 12 минут назад
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890
zu4ara 14 минут назад
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3k
bohemia 23 минуты назад
На Радоницу на Кубани тоже ставят столы между могил и поминают, без музыки и гриля правда, но иные так напоминается, что валяются потом между могилами, говорят что это языческий обычай, устраивать тризну, адаптированный под православный праздник
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3k
Froll 24 минуты назад
Что-то в последнее время очень много про цыган пишут.К чему бы это?
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6k
Wadim Полчаса назад
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814
Шурман Полчаса назад
Не знаю даже какая бы у меня была реакция если бы я на могилу отца пришел и прям вот на ней такое стояло , первое это табор уходит в небо и решил бы я это очень быстро , а дальше не мои проблемы . За поджоги на кладбище таких палаток какой срок дают ?:)
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62k
dima423 Полчаса назад
Ну хотя бы за то что они перекрыли доступ у другим могилам и разместились на чужой территории, да еще и развели огонь в непредусмотренном для этого месте их уже должны были менты сразу забрать... И почему это не произошло, вопрос к местной полиции, начальника которой как минимум надо депремировать и поставить вопрос о служебном несоответствии, а по хорошему уволить) Хотя если сигнала не поступало, то тут уж значит окружающих все устраивало...
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881
adssaf afasffdsga 39 минут назад
Чтят христианские традиции? Преступная жизнь это традиции теперь христианские? А кротость и покой мы всё время неправильно понимали - нужно было устраивать гастроли на каждый праздник с шашлыками? Тьфу!
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992
оберлейтенант 43 минуты назад
ну да, есть у цыган такой обычай.
да у них интересные традиции, даже в плане погребения.
у них нет привычной нам ямы в которую опускают гроб и засыпают землей, у них целый подземный склеп, такой себе бункер из бетона под землей.

да и тоже, в других странах на похоронах карнавал устраивают, а на поминки вообще покойников достают, переодевают и гуляют с ними, радуются, хвастаются.

обычаи у них свои, как и надгробные памятники.
показывать роскошь и достаток, как окружающим, так и покойному.

у нас например, для цыганских захоронений на кладбище свой участок, там они никому не мешают, те же мангалы и шатры.
мусор за собой не оставляют, никого не напрягают.
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2k
Ультратрахуил 52 минуты назад
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14k
кира 59 минут назад
Довелось увидеть подобное в прошлом году, половина кладбища была усеяна шатрами. А женщины не только столы накрывали, они еще и по кладбищу ходили и попрошайничали у всех подряд. Гадкое чувство
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44k
Notan Blaine Час назад
Я вообще не понимаю как можно есть на поминках. До сих помню как одна тетка вела себя словно в столовой. Столько лет прошло, а ее мюслова до сих вызывают отвращение "а можно мне побольше кусочек, не этот, другой". И это были далеко не цыгане.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
7k
2k
Лютый вам Бетховен Час назад
Кладбище - это ресторан? Зона отдыха? Нет? Тогда всем составом в отделение полиции за нарушение общественного порядка.
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13k
Б.Касторский Час назад
Показательно, что традиции и быт цыган, изучает криминолог.
Нет, я конечно не против празднования религиозных торжеств. Но зачем это делать с таким размахом? Вроде в учениях сказано, что вера в душе. Если так, то показуха не нужна точно.
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3k
Radugananebe Час назад
Вот уж счастье, прийти на могилу к родственникам и обнаружить рядом цвган с шашлыками!
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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