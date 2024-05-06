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Классные идеи мангалов своими руками, которые пригодятся на майских

Классные идеи мангалов своими руками, которые пригодятся на майских

Автор:
06 мая 2024 11:10
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Прикол   барбекю   забавно   идеи для мангала   майские   мангал   мангальная зона   своими руками   фото   шашлыки   
1357
18

Первые майские шашлыки уже прошли, но впереди ещё выходные. В этом посте собраны актуальные и разные идеи для оформления мангала и зоны барбекю своими руками.

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А какой самый лучший мангал по вашему мнению?

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Метки: Прикол   барбекю   забавно   идеи для мангала   майские   мангал   мангальная зона   своими руками   фото   шашлыки   
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11  комментариев
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12k
MPEG-8 Час назад
Делал, давно уже мангал из маленького баллона от пропана, примерно как на картинке.
Температура неравномерная из-за формы, жарить по 2-3 кусочка, это то ещё удовольствие.
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45k
Aleks Полчаса назад
Комментарий к фото
Это не мангал, а кружка для разжигания углей.
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5k
Василий Афиногенов Полчаса назад
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711
DuckTales Полчаса назад
Номер 2 оптимально, ну и из бака стиралки тоже крутые мангалы выходят
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7k
Mixalych 46 минут назад
Все эти мангалы, казаны, паравозы, яйца-грилль и тд, конечно же круто. Но однажды сплавлялись мы по реке на байдарках большой компанией. Вечером остановились на туристической базе: с баней, кострищем, беседками и скамейками. Ну и энтузиасты-любители кинулись разжигать мангалы с кострами под тазики с мясом и котелками для ухи. И на все это молча взирал наш общий друг, хороший человек и просто замечательный и даже отличный повар по горячим ресторанным мясным блюдам. Рано или поздно ему надоели наши танцы с бубном вокруг огня с бесщадно сжигаемыми дровами и со словами: "ну как дети малые, ей-богу", подошел к костру, разровнял все угли ровным слоем, все что не прогорело, отложил в сторонку, по краям выставил несколько кирпичей и проверив жар, пожарил самые вкусные и сочные шашлыки какие мне только доводилось пробовать. Так что не инвентарь решает, а мастерство правильных и умелых рук человека.
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36k
Teodor Час назад
Комментарий к фото
Это не мангал, это бессмысленная приблуда для розжига углей.
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36k
Teodor Час назад
Комментарий к фото
Вертикальный, конечно, вещь, но как же без капающего в угли жира..? Чтобы дымило и добавляло вкуса копчености мясу, чтобы запах на всю округу..!
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17k
Booka1a Час назад
там где баллон наварили на станину швейной машины, было бы прикольно еще приделать опахало, что бы от педальки качалось)))
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1662 поста (1614 в горячем)

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