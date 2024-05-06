Классные идеи мангалов своими руками, которые пригодятся на майских

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Первые майские шашлыки уже прошли, но впереди ещё выходные. В этом посте собраны актуальные и разные идеи для оформления мангала и зоны барбекю своими руками.
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2. По сути мангальную зону можно обустроить на свой вкус, чтобы была печь и все удобства рядом
А какой самый лучший мангал по вашему мнению?
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Метки: Прикол барбекю забавно идеи для мангала майские мангал мангальная зона своими руками фото шашлыки
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