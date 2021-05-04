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Гаражная романтика: друзья, машины, девушки

Гаражная романтика: друзья, машины, девушки (19 фото)

Автор:
04 мая 2021 10:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   гараж   гаражный кооператив   друзья   машина   отдых   ремонт   шашлыки   
1278
19
Если у вас никогда не было членской книжки гаражного кооператива, то вы многое потеряли в этой жизни. Только посмотрите на героев данной подборки - они жить не могут без своей недвижимости метражом 3х6 метров.
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Метки: Россия   гараж   гаражный кооператив   друзья   машина   отдых   ремонт   шашлыки   
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3  комментария
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5k
TirAn 46 минут назад
мне пить некогда, а главное - не с кем. соседи по гаражу бывают 2 раза в год, когда менют резину
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52k
Похабыч 11 минут назад
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967
Тритий Час назад
Тож свою иногда в гараж вожу ... не удобно там ... но что поделаешь , романтика !!!
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