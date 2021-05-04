Гаражная романтика: друзья, машины, девушки

Если у вас никогда не было членской книжки гаражного кооператива, то вы многое потеряли в этой жизни. Только посмотрите на героев данной подборки - они жить не могут без своей недвижимости метражом 3х6 метров.

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1. Любовь в гаражу прививается с детства 0 Источник:

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3. Посиделки с друзьями под пиво и шашлыки 0 Источник:

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6. Спорт

7. Каких развлечений в гаражах только нет 0 Источник:

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10. Москва, ниши дни 0 Источник:

11. Девушки тоже не равнодушны к гаражным кооперативам 0 Источник:

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16. Еще здесь занимаются ремонтом авто 0 Источник:

17. Не постановочное фото. У девушки очень интересный инстаграм 0 Источник: