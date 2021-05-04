Гаражная романтика: друзья, машины, девушки

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Если у вас никогда не было членской книжки гаражного кооператива, то вы многое потеряли в этой жизни. Только посмотрите на героев данной подборки - они жить не могут без своей недвижимости метражом 3х6 метров.
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6. Спорт
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