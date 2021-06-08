Главу Бурятии оштрафовали за шашлык на природе

Глава Бурятии Алексей Цыденов решил пожарить шашлыки на майские праздники, однако нарвался на штраф от МЧС. Мужчина заявил, что сотрудники правоохранительных органов всё сделали правильно.
В своём Instagram Алексей Цыденов рассказал о штрафе за разведение костра. По словам главы региона, на майские праздники он решил отдохнуть на берегу реки, пожарив шашлыки. В посте Цыденов опубликовал фотографию шашлыков и последствия.
В постановлении сказано, что главу региона наказали за разведение костра и использование открытого огня вне специально отведённого и оборудованного для этого места в период действия особого противопожарного режима. Цыденова оштрафовали на три тысячи рублей.
В комментариях пользователи сети разделились во мнениях. Кто-то похвалил главу региона за смелость, но большинство злорадствовали, напоминая: "перед законом все равны".
Источник:
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То что не обкопал-уже минус. Есть кто из местных чтобы прояснить ситуацию?