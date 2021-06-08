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Главу Бурятии оштрафовали за шашлык на природе

Главу Бурятии оштрафовали за шашлык на природе (3 фото)

Автор:
08 июня 2021 13:49
Сообщество : Жить в России
Метки: бурятия   глава бурятии   запрет на шашлыки   интересеное   фото   шашлыки   штраф   
711
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Глава Бурятии Алексей Цыденов решил пожарить шашлыки на майские праздники, однако нарвался на штраф от МЧС. Мужчина заявил, что сотрудники правоохранительных органов всё сделали правильно.

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Метки: бурятия   глава бурятии   запрет на шашлыки   интересеное   фото   шашлыки   штраф   
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8  комментариев
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237
Семен 53 минуты назад
Похвально, но с большой вероятностью ситуация разыгранная
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19k
shevanez 6 минут назад
Робкий вопрос- А зарплата, у этого чела, сколько? По -моему, обычный пиар.
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82
Nane First NameLast Полчаса назад
А где он кострище развёл? Не на торфе, случаем?

То что не обкопал-уже минус. Есть кто из местных чтобы прояснить ситуацию?
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222
Владимир Г. 36 минут назад
Рыба тухнет с головы.
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525
анатолий горленко 40 минут назад
А сам дотумкать не мог, что нельзя - значит нельзя!!!
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15
Дима 50 минут назад
Если бы он показывал, что закон един для всех, то не стал бы разводить костер там где нельзя.
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6k
insaider 53 минуты назад
Правильно! Своим примером надо показывать,что закон един для всех!
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