В Нижнем Тагиле девушка решила прикурить от Вечного огня и получила уголовное дело

Об этом распорядился глава СК Александр Бастрыкин.
22 июня, в День памяти и скорби, жительница Нижнего Тагила пришла к мемориалу и уселась прямо у огня. Её пытались оттащить в сторону, но она только улыбалась и пыталась прикурить от пламени.
Потом её всё же увели в сторону.
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22 июня 2024 года, женщина пыталась прикурить сигарету от Вечного огня на Мемориальном комплексе «Площадь Славы» в Дзержинском районе г. Нижний Тагил. Прокуратура взяла на контроль установление личности женщины, а также проведение доследственной проверки по данному факту, - сообщили в ведомстве.
Вопросом занялся и Александр Бастрыкин:
Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления Мирошниченко К.В. возбудить уголовное дело об осквернении символа воинской славы и представить доклад об установленных обстоятельствах.
Максимальное наказание по данной статье - до 3 лет тюрьмы. Но, скорее всего, даме назначат принудительные работы. Например, подметать площадь вокруг памятника и мыть монумент. Под это дело может и курить бросит.
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Чё-то сразу всплыло:
Выпороли бы дуру, враз мозгов больше бы стало!!
То мусор в него кидают, то снегом забрасывают, то пляшут на нём, то венки опрокидывают.
Чё их так к нему тянет-то?
А у этой исполнительницы сразу видно в какое место интеллект утёк.
Тут..вообще целыми мешками сжигают..
https://politikus.info/v-rossii/161920-v-sochi-zaderzhany-grazhdane-szhigavshie-musor-v-meshkah-na-vechnom-ogne.htmlhttps://politikus.info/v-rossii/161920-v-sochi-zaderzhany-grazhdane-szhigavshie-musor-v-meshkah-na-vechnom-ogne.html
Главное - "пятую точку" нарастила под рабочий стандарт Интернета и хватит! Вебкам много ума не требует.