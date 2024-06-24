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В Нижнем Тагиле девушка решила прикурить от Вечного огня и получила уголовное дело

В Нижнем Тагиле девушка решила прикурить от Вечного огня и получила уголовное дело

Автор:
24 июня 2024 19:16
Сообщество : Криминал
Метки: Вечный огонь   Видео   Девушка   Нижний Тагил   монумент   памятник   
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Об этом распорядился глава СК Александр Бастрыкин.

22 июня, в День памяти и скорби, жительница Нижнего Тагила пришла к мемориалу и уселась прямо у огня. Её пытались оттащить в сторону, но она только улыбалась и пыталась прикурить от пламени.

Потом её всё же увели в сторону.

22 июня 2024 года, женщина пыталась прикурить сигарету от Вечного огня на Мемориальном комплексе «Площадь Славы» в Дзержинском районе г. Нижний Тагил. Прокуратура взяла на контроль установление личности женщины, а также проведение доследственной проверки по данному факту, - сообщили в ведомстве.

Вопросом занялся и Александр Бастрыкин:

Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления Мирошниченко К.В. возбудить уголовное дело об осквернении символа воинской славы и представить доклад об установленных обстоятельствах.

Максимальное наказание по данной статье - до 3 лет тюрьмы. Но, скорее всего, даме назначат принудительные работы. Например, подметать площадь вокруг памятника и мыть монумент. Под это дело может и курить бросит.

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Метки: Вечный огонь   Видео   Девушка   Нижний Тагил   монумент   памятник   
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33  комментария
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4k
Ультратрахуил 2 часа назад
Имхо, надо уже начинать баб [мат], иначе мы потеряем их навсегда!
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5k
Василий Афиногенов 11 минут назад
вот что у них в головах((((
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4k
Звёздный странник 12 минут назад
Только сейчас обратил внимание на название города.
Чё-то сразу всплыло:
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1k
sport404 16 минут назад
так там нужно ее соцсети глянуть. Небось рублей 500 пьяной идиотке за провокацию предложили. Как правило все последние подвиги в этом и заключаются. Будет потом ныть и извиняться что бес попутал.
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15k
Иван Иваныч 41 минуту назад
Временами Шариат ох как необходим..
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33k
AzuveR 43 минуты назад
Ну раз Бастрыкин занялся этим вопросом,значит идиотку найдут,возможно и посадят. И будет она на зоне прикуривать от спички какой нибудь ковырялки.
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12k
Доктор 47 минут назад
Такое ощущение , что в стране работает только Бастрыкин ...
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110
Артур С. 49 минут назад
Плетей на площади всыпать - вместо тысячи слов...
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3k
Вячеслав 51 минуту назад
Правильно. На.х.у.я. нам террористов ловить если надо дуру поймать которая головой не дружит. С бандитами опасно а тут легко и безопасно.
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394k
Алексей 52 минуты назад
ну вот ничему не учатся! дебилы
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3k
Alexander Gorn 53 минуты назад
Я вот чего не понимаю: там Бастрыкин дал указание, здесь поручил, тут взял на контроль... У нас без личного пинка Бастрыкина вообще хоть кто-то в правоохранительных органах хоть что-то делает? Или если, не дай бог, с ним что-нибудь случится, они все вздохнут с облегчением - дескать, теперь можно вообще не работать, только зарплату получать?
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1k
Kolebator 58 минут назад
ну необучаемые дебилы, один за другим как в очередь встали
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64k
Олег Час назад
Что-то вежливо с этой мразью обращаются. А надо-бы её сапогов надавать
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2k
Димыч Час назад
Массовый психоз какой-то уже.
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38k
Max Z Shtirlic Час назад
Пора возвращать в административный кодекс уложение о телесных наказаниях!!!
Выпороли бы дуру, враз мозгов больше бы стало!!
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4k
Звёздный странник Час назад
Я не понял, у быдла фетиш что ли на Вечный Огонь?
То мусор в него кидают, то снегом забрасывают, то пляшут на нём, то венки опрокидывают.
Чё их так к нему тянет-то?
А у этой исполнительницы сразу видно в какое место интеллект утёк.
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8k
Горец Ю Час назад
Ну тупая!!!!
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
ну..она добилась своего..на нее обратили внимание парнишки..но таким способом..
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Бастрыкин!
Тут..вообще целыми мешками сжигают..
https://politikus.info/v-rossii/161920-v-sochi-zaderzhany-grazhdane-szhigavshie-musor-v-meshkah-na-vechnom-ogne.htmlhttps://politikus.info/v-rossii/161920-v-sochi-zaderzhany-grazhdane-szhigavshie-musor-v-meshkah-na-vechnom-ogne.html
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27k
ЦСКА 2 часа назад
Это когда облик еще напоминает женщину, а на факте уже всё..."Охота крепкое", спровоцировало в башке необратимые процессы...По факту-уже биомусор! Таких много!
Ссылка www.youtube.com
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16k
Владимир 2 часа назад
Че в голове? Совсем уже поехали кукушкой, может она на кладбище придет и от лампадки прикурит? Дегенератка!
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August
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