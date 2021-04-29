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В этой подборке нет ничего сверхординарного, а лишь демонстрация классических выходных россиян. Как считаете, почему канадцам все это кажется чем-то смешным и диким? Поделитесь в комментариях!
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