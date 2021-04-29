В этой подборке нет ничего сверхординарного, а лишь демонстрация классических выходных россиян. Как считаете, почему канадцам все это кажется чем-то смешным и диким? Поделитесь в комментариях!

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1. Строят скворечники для птиц 0 Источник:

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2. Ходят на кладбища и поминают усопших 0 Источник:

3. Запасаются бесхозным асфальтом 0 Источник:

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5. Шашлыки - без них никуда 0 Источник:

6. Культурно проводят время дома 0 Источник:

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9. Благоустраивают придомовую территорию 0 Источник:

10. Отрываются по полной программе 0 Источник:

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12. Ходят в кино 0 Источник:

13. Бьют людей за плохие кальяны 0 Источник:

14. Ищут свою любовь 0 Источник:

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16. Снимают стресс 0 Источник:

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18. Культурно отдыхают во дворах 0 Источник: