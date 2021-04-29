FISHKINET
Сообщество Юмор 12188 постов • 2635 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Весеннее обострение россиян, или как отдыхает простой люд в конце апреля

Весеннее обострение россиян, или как отдыхает простой люд в конце апреля (20 фото)

Автор:
29 апреля 2021 16:14
Сообщество : Юмор
Метки: Россия   Юмор   выходные   отдыха   прикол   тепло   шашлыки   
3044
20
В этой подборке нет ничего сверхординарного, а лишь демонстрация классических выходных россиян. Как считаете, почему канадцам все это кажется чем-то смешным и диким? Поделитесь в комментариях!
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Россия   Юмор   выходные   отдыха   прикол   тепло   шашлыки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Rus77 Час назад
Всё гавно в кучу собрал...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Зотов 39 секунд назад
11. - херасе чел в 30 лет выглядит на сорокет. Не пьёт походу совсем)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Антон Семёныч 15 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Мистер Фикс 16 минут назад
Точно тырят асфальт? Не чернозем?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Nikita 46 минут назад
Самогон напомнил...
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Свирепый Бамбр Час назад
Опять этот иблан свой семейный фотоальбом выложил...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
uutb Час назад
Комментарий к фото
Ну, это не асфальт, а скорее чернозем. Ну, а человек домой "на цветочки" берет)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−13
RUSOFOB199LVL Час назад
ПАРАШКА ЭТО АД КУДА ПОПАДАЕТ ЧЕЛОВЕК ГРЕШНЫЙ ПОСЛЕ СМЕРТИ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Rus77 RUSOFOB199LVL Час назад
Ты уже давно там прибываешь, долбойоб!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Свирепый Бамбр RUSOFOB199LVL 57 минут назад
Эй, мудило, тут тебе пост гордости прилетел! )))
https://old.fishki.net/video/3731411-kak-zelenskij-pochti-na-kolenjah-prosil-putina-zabraty-ego-v-rossiju-za-dolgi.htmlhttps://old.fishki.net/video/3731411-kak-zelenskij-pochti-na-kolenjah-prosil-putina-zabraty-ego-v-rossiju-za-dolgi.html
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Не верь ушам и глазам своим: неловкие ситуации из разряда "показалось" (6 видео + 16 фото) Не верь ушам и глазам своим: неловкие ситуации из разряда "показалось" (6 видео + 16 фото) Интересные и редкие снимки из неординарных 90-х Интересные и редкие снимки из неординарных 90-х Главный первоапрельский пост интернета, или избранные шутки «Дня дурака 2021» Главный первоапрельский пост интернета, или избранные шутки «Дня дурака 2021» Убойные тексты и фото с досок объявлений, которые мы точно не ожидали увидеть Убойные тексты и фото с досок объявлений, которые мы точно не ожидали увидеть Коротко о Москве: обордюрилась и не собирается останавливаться Коротко о Москве: обордюрилась и не собирается останавливаться Это Челябинск, детка! Это Челябинск, детка!
Преподобный Стасян

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1107290



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
«В морг тебе надо, чучело»: СК возбудил дело после видео с издевательствами над пенсионеркой в больнице
3
183
«В морг тебе надо, чучело»: СК возбудил дело после видео с издевательствами над...
Эпоксидка и сумасшедшие вещи, которые можно сделать при ее участии
15
67
Эпоксидка и сумасшедшие вещи, которые можно сделать при ее участии
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В отелях Hilton собак обслуживают почти как людей
0
2
В отелях Hilton собак обслуживают почти как людей
Школьные годы
1
10
Школьные годы
Девушка пила кофе для усиления оргазма и рассказала о результатах (4 фото)
Девушка пила кофе для усиления оргазма и рассказала о результатах (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Товары для фитнеса
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#в мире#красота#Россия#аварии#картинки#города#дети#позитив
#фото#природа#дтп#люди#сша#авто аварии#отдых#кино#криминал#приколы
#интересно#животные#история#факты#подборка#интересное#СССР#комментарии#питомцы#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться