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Телефонные мошенники развели столичного экс-прокурора на 20 млн рублей, заставив продать машину

Телефонные мошенники развели столичного экс-прокурора на 20 млн рублей, заставив продать машину

Автор:
26 июня 2024 18:31
Сообщество : Мошенничество
Метки: безопасный счёт   мошенники   обман   обманули прокурора   прокурор   телефонные мошенники   
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Интересно, что прокурор много раз рассказывал о том, как не попасться на уловки мошенников.

Экс-начальнику управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Москвы Евгению Манеркину мошенники начали звонить с 13 июня. Несмотря на опыт, Манеркин попался на их удочку почти сразу. Мошенники представлялись разными структурами: то сотрудниками Мосэнерго, то Роскомнадзором. В итоге они надели личину сотрудников Росфинмониторинга и убедили Манеркина отдать им все деньги по известной схеме. Аферисты заявили, что сбережения экс-прокурора находятся в опасности и чтобы их сохранить, надо всё перевести на безопасный счёт.

Однако на деньгах мошенники не остановились. Они узнали, что у Манеркина есть дорогая машина - «Ауди Q7». Аферисты уговорили экс-прокурора продать её и перевести им деньги по «рабочей» схеме. За 10 дней преступники получили от Манеркина 20 млн рублей.


При этом Манеркин в 2015 году рассказывал, как не попасться на уловки мошенников. Тогда еще обучал не попадаться на обычный развод, телефонные аферисты еще не были так популярны. Видимо, за 9 лет он забыл, о чём предупреждал россиян.

Это банально, но, чтобы избежать мошенничества, надо внимательно читать всё, что предлагается подписать либо отметить галочкой. А если персональные данные стали достоянием третьих лиц без вашего согласия, обращайтесь с заявлением в правоохранительные органы, - говорит тогда Манеркин.

Эксперты сообщали, что с начала 2024 года мошенники обманули россиян более чем на 600 млн. руб. Самыми уязвимыми по-прежнему считаются пенсионеры и женщины, которые незнакомцу на телефоне верят на слово, и не только отдают свои сбережения, но даже свершают различные преступления.

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Метки: безопасный счёт   мошенники   обман   обманули прокурора   прокурор   телефонные мошенники   
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12  комментариев
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1k
mik6059 Полчаса назад
У меня только 2 вопроса: КАК????????? и Откуда у него 20 лямов???? Чего-то не верю, с его оклада можно было столько отложить
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19k
Kucher 10 минут назад
Хорошая, видимо, у прокуроров зарплата, раз двадцать лямов могут мошенникам отдать.
А за сколько лет работы ЧЕСТНЫЙ прокурор может двадцать лямов скопить?
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1k
Юрий Крахмалев 12 минут назад
Уровень прокуратуры.
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1k
Flint 12 минут назад
Окей, они ему впарили что бабки на счету в опасности, допустим) А с тачкой что? Тоже в опасности т.к. угнать могут? Давай ка её продай, и бабки нам скинь? Откуда у такого лоха 20 лямов млять?
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43k
Сергей 14 минут назад
Как пришли 20лимонов, так и ушли.
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11k
Alex 17 минут назад
Как этот лошара в Прокуратуре служил и откуда у него столько бабок?
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5k
Fishki_surfer Полчаса назад
>> прокурор много раз рассказывал о том, как не попасться на уловки мошенников

Читал текст по бумажке, в мозг ничего не отложилось...
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4
Latvia Sitizen Полчаса назад
В Латвии мошенники развели бывшую сотрудницу полиции, которая раннее работала в отделе по борьбе с мошенниками. В интервью говорила, думала, что она знает все способы и точно не попадёт.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
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