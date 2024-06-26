Телефонные мошенники развели столичного экс-прокурора на 20 млн рублей, заставив продать машину

Интересно, что прокурор много раз рассказывал о том, как не попасться на уловки мошенников.
Экс-начальнику управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Москвы Евгению Манеркину мошенники начали звонить с 13 июня. Несмотря на опыт, Манеркин попался на их удочку почти сразу. Мошенники представлялись разными структурами: то сотрудниками Мосэнерго, то Роскомнадзором. В итоге они надели личину сотрудников Росфинмониторинга и убедили Манеркина отдать им все деньги по известной схеме. Аферисты заявили, что сбережения экс-прокурора находятся в опасности и чтобы их сохранить, надо всё перевести на безопасный счёт.
Однако на деньгах мошенники не остановились. Они узнали, что у Манеркина есть дорогая машина - «Ауди Q7». Аферисты уговорили экс-прокурора продать её и перевести им деньги по «рабочей» схеме. За 10 дней преступники получили от Манеркина 20 млн рублей.
При этом Манеркин в 2015 году рассказывал, как не попасться на уловки мошенников. Тогда еще обучал не попадаться на обычный развод, телефонные аферисты еще не были так популярны. Видимо, за 9 лет он забыл, о чём предупреждал россиян.
Это банально, но, чтобы избежать мошенничества, надо внимательно читать всё, что предлагается подписать либо отметить галочкой. А если персональные данные стали достоянием третьих лиц без вашего согласия, обращайтесь с заявлением в правоохранительные органы, - говорит тогда Манеркин.
Эксперты сообщали, что с начала 2024 года мошенники обманули россиян более чем на 600 млн. руб. Самыми уязвимыми по-прежнему считаются пенсионеры и женщины, которые незнакомцу на телефоне верят на слово, и не только отдают свои сбережения, но даже свершают различные преступления.
Источник:
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А за сколько лет работы ЧЕСТНЫЙ прокурор может двадцать лямов скопить?
Читал текст по бумажке, в мозг ничего не отложилось...