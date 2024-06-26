Телефонные мошенники развели столичного экс-прокурора на 20 млн рублей, заставив продать машину

Однако на деньгах мошенники не остановились. Они узнали, что у Манеркина есть дорогая машина - «Ауди Q7». Аферисты уговорили экс-прокурора продать её и перевести им деньги по «рабочей» схеме. За 10 дней преступники получили от Манеркина 20 млн рублей.





При этом Манеркин в 2015 году рассказывал, как не попасться на уловки мошенников. Тогда еще обучал не попадаться на обычный развод, телефонные аферисты еще не были так популярны. Видимо, за 9 лет он забыл, о чём предупреждал россиян.