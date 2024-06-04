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На Украине работают 350-400 колл-центров для обмана россиян по телефону

На Украине работают 350-400 колл-центров для обмана россиян по телефону

Автор:
04 июня 2024 23:18
Сообщество : Мошенничество
Метки: Кузнецов   Сбербанк   Украина   коллцентр   мошенники   обман   телефонные мошенники   
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В Сбере раскрыли объемы телефонных обманов, осуществляемых Украиной.

Экс-заместителя губернатора Смоленской области Николая Кузнецова, отвечавшего за информационную безопасность, развели мошенники на 6,5 млн рублей. Неприятность произошла пока чиновник отдыхал в Крыму. На прежнем мест работы Кузнецов отвечал за цифровизацию и ИТ-безопасность. Такие случаи уже никого не удивляют.

20 миллионов звонков в сутки поступает россиянам от телефонных мошенников. При этом огромное количество звонков осуществляется с Украины. Там работают порядка 350–400 мошеннических колл-центров, около 40% «доходов» которых идет на финансирование ВСУ. Об этом в интервью «Известиям» рассказал зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Ситуацию с телефонным мошенничеством он назвал критической. Доля киберпреступлений в общем объеме всех преступлений достигла 38%.

Цифры разнятся: по данным ЦБ мошенники в прошлом году украли у россиян 16 млрд. рублей, в МВД называет цифру в 10 раз больше — 157 млрд. руб. В «Сбере» считают, что сумма потерь превышает 250 млрд. рублей. При этом с начала 2024 года «Сбер» помог своим клиентам спасти более 150 млрд рублей. Как отметил Станислав Кузнецов, такого масштаба телефонных атак на россиян не было никогда.

Примерно в одном случае из ста люди верят телефонным мошенникам. То есть порядка 200 тыс. граждан в сутки могут попадаться на их обман.

Говоря о мошенничествах со стороны Украины, Станислав Кузнецов сообщил, что колл-центры в частности находятся в городе Днепр. По данным «Сбера», количество этих колл-центров уменьшилось примерно в 2,5 раза. Сейчас на Украине против россиян работает порядка 350–400 мошеннических колл-центров, ранее их было около тысячи. В то же время уровень технической оснащенности и масштабы вывода денег выросли. Всего на Украине с телефонным мошенничеством связаны несколько сотен тысяч человек. Каждый из них может зарабатывать порядка $3 тыс. в месяц.

Для обмана мошенники массово покупают электронные SIM-карты — eSIM. Это стало новым трендом, позволяющим массово обзванивать наших граждан. Также они используют специальные устройства — SIM-боксы. Благодаря им можно одновременно обзванивать сотни и тысячи номеров — с помощью робота.

Среди возможных способов борьбы с телефонными мошенниками Станислав Кузнецов назвал запрет на оформление симок по зарубежным ID-картам. Их надо продавать только по паспорту — документу, подлинность которого можно проверить, а данные — зафиксировать.

По данным «Сбера», ежемесячно в России продается порядка миллиона SIM-карт, которые затем используются для обмана граждан.

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Метки: Кузнецов   Сбербанк   Украина   коллцентр   мошенники   обман   телефонные мошенники   
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11  комментариев
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22k
иванов дмитрий 2 часа назад
а сбербанк не рассказал , как эти украденные рубли за границу попадают ?
И кто на комиссиях за конвертацию и перевод имеет свой немаленький процент ?
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287
Бывалый Трус 3 минуты назад
"На прежнем мест работы Кузнецов отвечал за цифровизацию и ИТ-безопасность. Такие случаи уже никого не удивляют."

Это ж чиновник. Ему всё равно за что отвечать. Он всё равно мало в чём разбирается. У нас веди и из экономиста в министры обороны попасть. Чиновники учатся на ходу.
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3k
Звёздный странник 38 минут назад
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7k
Babangdida Час назад
Международного уголовного суда на них нет. Надо бы англицкому прокурору Кариму Хану заняться ими, вместо ордеров Путину и Нетаняху. Как раз его фишка:
https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-kc-conference-addressing-cyber-enabled-crimes-throughhttps://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-kc-conference-addressing-cyber-enabled-crimes-through
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1k
Graboid Час назад
все просто, свои деньги = НИ КОМУ .. желающих - на х**
можно послушать

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41k
albedo 2 часа назад
Хотели бы у нас в России - давно бы прикрыли эту лавочку.
Значим банкам это выгодно.
Потому что непонятно - просто так деньги за рубеж не вывести.
Значит все под контролем.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1509 постов (1439 в горячем)
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