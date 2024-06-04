На Украине работают 350-400 колл-центров для обмана россиян по телефону

20 миллионов звонков в сутки поступает россиянам от телефонных мошенников. При этом огромное количество звонков осуществляется с Украины. Там работают порядка 350–400 мошеннических колл-центров, около 40% «доходов» которых идет на финансирование ВСУ. Об этом в интервью «Известиям» рассказал зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Ситуацию с телефонным мошенничеством он назвал критической. Доля киберпреступлений в общем объеме всех преступлений достигла 38%.

Цифры разнятся: по данным ЦБ мошенники в прошлом году украли у россиян 16 млрд. рублей, в МВД называет цифру в 10 раз больше — 157 млрд. руб. В «Сбере» считают, что сумма потерь превышает 250 млрд. рублей. При этом с начала 2024 года «Сбер» помог своим клиентам спасти более 150 млрд рублей. Как отметил Станислав Кузнецов, такого масштаба телефонных атак на россиян не было никогда.