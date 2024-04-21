Мошенники обманули 81-летнюю пенсионерку из Москвы на 35 миллионов рублей

Пенсионерке Ларисе Викторовне начали названивать мошенники.

В общем, все по классике - предупредили, что сбережения в опасности и все деньги нужно перевести в другой банк. Она поверила, сняла накопленные 3 миллиона и отдала курьеру, который «пришёл от ЦБ».

Почуяв легкую наживу, аферисты не успокоились, а внушили женщине, что теперь в опасности её квартира. И, лучше всего, продать её, пока это не сделали за неё.