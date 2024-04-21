Обновляем печальный рекорд. Мошенники обманули 81-летнюю пенсионерку из Москвы на 35 миллионов рублей, убедив продать жильё. Пока она снимает свою собственную квартиру, распродавая мебель и технику, чтобы оплатить аренду, но в скором времени ей предстоит покинуть любимую квартиру.
Пенсионерке Ларисе Викторовне начали названивать мошенники.
В общем, все по классике - предупредили, что сбережения в опасности и все деньги нужно перевести в другой банк. Она поверила, сняла накопленные 3 миллиона и отдала курьеру, который «пришёл от ЦБ».
Почуяв легкую наживу, аферисты не успокоились, а внушили женщине, что теперь в опасности её квартира. И, лучше всего, продать её, пока это не сделали за неё.
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По словам женщины, мошенник сильно давил на неё, а когда звонил по видеосвязи, даже был в форме полковника, поэтому сомнений у неё не было. Вскоре к Дарисе Викторовне приехали риелторы и покупатель, представившийся московским хирургом.
Ему жертва продала квартиру за 29 миллионов рублей, ещё 1 миллион заняла у подруги.
Мошенники обещали, что все деньги пенсионерка вот-вот получит обратно. Но...
Только после этого женщина решилась пойти в полицию и прокуратуру.
Итог этой печальной истории - Лариса Викторовна осталась одна с сыном-инвалидом без денег и жилья. Всю зиму она продавала мебель и технику, чтобы платить аренду новому хозяину её квартиры.
Сегодня пенсионерку заставили выехать из квартиры.
А вот на этом видео, телефонный мошенник хотел развести женщину, но забыл выключить микрофон прямо во время разговора. Уж сколько раз твердили миру - не отвечайте на телефонные звонки с незнакомых номеров!
Кстати, о последних тенденциях: телефонные мошенники под видом сотрудников банков массово предлагают россиянам загрузить якобы обновлённую версию удаленного из App Store приложения банка.
После его установки злоумышленники получают полный доступ к смартфону жертвы и его деньгам.
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Уже сколько лет по всем каналам твердят про мошенников, но всегда находятся те, кто только с Луны прилетел. ((
PS: Квартира это недвижимость. Она не испарится в небытие. Если будет доказан факт мошенничества, то почему её не вернуть, а "риэлтеров" не засадить?
по этому я призываю, проведите разъяснительные работы среди своих мам-пап,дедушек-бабушек,тётушек-дядюшек - объясните им что в случае каких то непонятных звонков пусть связываются с вами, или хотя бы если им звонят например якобы из банка то надо повесить трубку и перезвонить на официальный номер колл-центра банка и спросить "были ли от них звонки и всё ли в порядке"
И? Я так понял, что ни полиция, ни прокуратура помогать не собираются. Это же явные мошенники, включая покупателя квартиры.