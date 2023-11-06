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Украинские колл-центры взялись за Израиль

Украинские колл-центры взялись за Израиль

Автор:
06 ноября 2023 00:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Израиль   Украина   колл-центры   мошенники   обман   телефонные мошенники   хамас   
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Телефонные жулики дотянулись до Земли обетованной. Примерно с 8 октября жителям Израиля стали массово поступать звонки о том, что ХАМАС атаковал банки и срочно требуются банковские данные граждан для перевода денег в безопасное место. Об этом сообщает The Tmes of Israel.

Телефонные мошенники уже обманули израильтян на $30 млн. Массовая атака «колл-центров» началась примерно 8 октября. Звонят из офисов «банков», которые якобы разбомбили палестинцы.

Израильтянам предлагают срочно предоставить данные карты, чтобы «перевести деньги в безопасное место». Об этом сообщает телеканал «Вести Израиля». Помимо этого, мошенники обращаются с просьбой «финансово помочь ЦХАЛ». И это только известные случаи, отражённые в заявлениях в полицию.


В ходе расследования выяснилось, что большинство мошеннических транзакций связаны со счетами в украинских банках.

В основном, мошенники «работают» с русскоязычными репатриантами и релокантами. Пострадавшие отмечают, что к ним по телефону обращались люди с явным украинским фрикативным «гэканьем».

Отмечается, что переехавшие в Израиль украинцы в комментариях в соцсетях смеются над потерпевшими, заявляя, что ранее в колл-центрах Киева и Днепропетровска «лошили людей с форекс-пирамидами» и «скамили Россию по крипте».

Источник:

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Метки: Израиль   Украина   колл-центры   мошенники   обман   телефонные мошенники   хамас   
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5  комментариев
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1k
Alex 46 минут назад
я немец и живу соответственно в Германии, хотя и родился в Казахстане. Так и у нас с 2022 мошенники активизировались. Минимум раз в неделю приходят сообщения, то от банка, то типа от ребёнка у которого новый номер, то от службы доставки типа доплатите налог. Уже пришлось всей родне инструкции давать, что если придёт что-то такое, сначала мне показать
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18k
Shtoppi 2 часа назад
сказ о том, насколько тухлое и гнилое племя, которое называет себя "укрАинцы".
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35k
albedo 2 часа назад
Так в России уже нафиг посылают сразу всех непонятных следаков, сотрудников службы безопасности и так далее.

Любимый вопрос к "следователям" у россиян сейчас: "чей крым", иногда спрашивают "чья новороссия" - и тут свидомый пукан сразу пылает
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KlyaksaZ
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