Украинские колл-центры взялись за Израиль

Телефонные жулики дотянулись до Земли обетованной. Примерно с 8 октября жителям Израиля стали массово поступать звонки о том, что ХАМАС атаковал банки и срочно требуются банковские данные граждан для перевода денег в безопасное место. Об этом сообщает The Tmes of Israel.
Телефонные мошенники уже обманули израильтян на $30 млн. Массовая атака «колл-центров» началась примерно 8 октября. Звонят из офисов «банков», которые якобы разбомбили палестинцы.
Израильтянам предлагают срочно предоставить данные карты, чтобы «перевести деньги в безопасное место». Об этом сообщает телеканал «Вести Израиля». Помимо этого, мошенники обращаются с просьбой «финансово помочь ЦХАЛ». И это только известные случаи, отражённые в заявлениях в полицию.
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В ходе расследования выяснилось, что большинство мошеннических транзакций связаны со счетами в украинских банках.
В основном, мошенники «работают» с русскоязычными репатриантами и релокантами. Пострадавшие отмечают, что к ним по телефону обращались люди с явным украинским фрикативным «гэканьем».
Отмечается, что переехавшие в Израиль украинцы в комментариях в соцсетях смеются над потерпевшими, заявляя, что ранее в колл-центрах Киева и Днепропетровска «лошили людей с форекс-пирамидами» и «скамили Россию по крипте».
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Отходы русского народа.
Любимый вопрос к "следователям" у россиян сейчас: "чей крым", иногда спрашивают "чья новороссия" - и тут свидомый пукан сразу пылает