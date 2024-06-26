В центре Екатеринбурга вооружённые люди устроили драку со стрельбой

И напугали прохожих и очевидцев.
Возле ЖК «Тихвинъ», что на улице Радищева, случилась суета со стрельбой. Сначала группа бородатых мужиков громко выясняла отношения. Потом граждане совсем разбушевались и перешли к мордобою.
И пустили в дело травматические пистолеты. Одному гражданину пальнули в ногу, другому - в грудь.
Источник:
Источник:
Пока очевидцы вызывали полицию и пока силовики ехали на место разборки, вся компания успела разбежаться. Но в ведомстве утверждают, что занимаются этим делом.
Сообщение о конфликте поступило в отдел полиции №5 сегодня в районе 14.30. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального ОВД. Обстоятельства инцидента устанавливаются, - заявили в МВД.
В больницу никто не обращался - других деталей этой разборки в стиле дикого Запада пока нет. Как и задержаний участников.
А ранее в Екатеринбурге иностранец ввязался в драку возле бара и его удалось угомонить только струёй перцовки в глаза.
Источник:
Источник:
- Отомстила за мужа: в Екатеринбурге две женщины подрались, выясняя национальность хулиганов
- В Красноярске футболисты "Енисея" устроили драку с отдыхавшими на турбазе
- В Екатеринбурге накрыли бордель, который располагался в доме революционера
- Полиция задержала нескольких участников массовой драки со стрельбой в Бирюлёво
- "Дикари-с": в ТЦ Екатеринбурга сняли на видео драку со стрельбой