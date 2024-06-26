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В центре Екатеринбурга вооружённые люди устроили драку со стрельбой

В центре Екатеринбурга вооружённые люди устроили драку со стрельбой

Автор:
26 июня 2024 15:29
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   драка   екатеринбург   полиция   разборка   стрельба   
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И напугали прохожих и очевидцев.

Возле ЖК «Тихвинъ», что на улице Радищева, случилась суета со стрельбой. Сначала группа бородатых мужиков громко выясняла отношения. Потом граждане совсем разбушевались и перешли к мордобою.

И пустили в дело травматические пистолеты. Одному гражданину пальнули в ногу, другому - в грудь.

Пока очевидцы вызывали полицию и пока силовики ехали на место разборки, вся компания успела разбежаться. Но в ведомстве утверждают, что занимаются этим делом.

Сообщение о конфликте поступило в отдел полиции №5 сегодня в районе 14.30. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального ОВД. Обстоятельства инцидента устанавливаются, - заявили в МВД.

В больницу никто не обращался - других деталей этой разборки в стиле дикого Запада пока нет. Как и задержаний участников.

А ранее в Екатеринбурге иностранец ввязался в драку возле бара и его удалось угомонить только струёй перцовки в глаза.

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Метки: Видео   драка   екатеринбург   полиция   разборка   стрельба   
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11  комментариев
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7k
Отвратительный Мужик 45 минут назад
Взять бы всех этих барадачей и сжечь в большой печке.
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12k
Zhora 12 минут назад
Суть конфликта:

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15k
..: Атеист :.. 18 минут назад
Ээээ, опять аул с городом попутали, мбля. Ну вот че за нах! обратно их в аул отправить,нечего таким делать в городах.
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410
Денис Медведев Полчаса назад
вот никогда такого не было. И вдруг опять...
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129k
Аааа Полчаса назад
Овечку не поделили?
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129k
Аааа Полчаса назад
Опять неуравновешенные макаки с бородами
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2k
Corkscrew Полчаса назад
Куда ж при разборках без бородатых с тарвматами?
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19k
Kucher Полчаса назад
И опять вахабитские свинячьи рыла. Почему я не удивлён?
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8k
Горец Ю 36 минут назад
Дрочуны)))
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August
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  • 3044 поста (2998 в горячем)

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