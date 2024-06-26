В центре Екатеринбурга вооружённые люди устроили драку со стрельбой

Пока очевидцы вызывали полицию и пока силовики ехали на место разборки, вся компания успела разбежаться. Но в ведомстве утверждают, что занимаются этим делом.

Сообщение о конфликте поступило в отдел полиции №5 сегодня в районе 14.30. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального ОВД. Обстоятельства инцидента устанавливаются, - заявили в МВД.

В больницу никто не обращался - других деталей этой разборки в стиле дикого Запада пока нет. Как и задержаний участников.

А ранее в Екатеринбурге иностранец ввязался в драку возле бара и его удалось угомонить только струёй перцовки в глаза.