В Уфе у полицейских угнали автомобиль, пока они спасали мужчину от разъярённых гопников

Вчера ночью пьяные дебоширы привязались к прохожему около стадиона «Нефтяник». Дело быстро перешло к мордобою и мужчину начали валять по асфальту. Всё могло закончится очень плохо, но вовремя подоспели полицейские.

Силовики вмешались и угомонили хулиганов. Но один из этой компании успокоиться не захотел и устроил угон в стиле компьютерной игры GTA. Парень дождался удобного момента, прокрался в авто и втопил педаль газа в пол.

За уезжающей машиной погнался один из сотрудников и повис на ней. Угонщик протащил его пару метров по дороге, затем полицейский упал. К счастью, обошлось без травм.