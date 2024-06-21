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В Уфе у полицейских угнали автомобиль, пока они спасали мужчину от разъярённых гопников

В Уфе у полицейских угнали автомобиль, пока они спасали мужчину от разъярённых гопников

Автор:
21 июня 2024 18:58
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   УФА   гопники   драка   полиция   угон   
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Одного из силовиков угонщик протащил за машиной по асфальту.

Вчера ночью пьяные дебоширы привязались к прохожему около стадиона «Нефтяник». Дело быстро перешло к мордобою и мужчину начали валять по асфальту. Всё могло закончится очень плохо, но вовремя подоспели полицейские.

Силовики вмешались и угомонили хулиганов. Но один из этой компании успокоиться не захотел и устроил угон в стиле компьютерной игры GTA. Парень дождался удобного момента, прокрался в авто и втопил педаль газа в пол.

За уезжающей машиной погнался один из сотрудников и повис на ней. Угонщик протащил его пару метров по дороге, затем полицейский упал. К счастью, обошлось без травм.

А угонщика вскоре задержали - он даже не успел толком покататься, но и авто не разбил. Парень пойдёт под суд по статье 166-й статье УК «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Это до 5 лет колонии.

Остальной компании вменяют 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Наказание по ней - до 10 лет за решёткой. Вероятно, эта надбавка к сроку ждёт и угонщика полицейского авто.

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Метки: Видео   УФА   гопники   драка   полиция   угон   
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Damvrot Hohlam Час назад
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Александр Портениер 22 минуты назад
Сядут по любому.Туда им и дорога с борзых придурков в уголовников.
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