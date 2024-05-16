В Красноярске футболисты "Енисея" устроили драку с отдыхавшими на турбазе

Игроки красноярского футбольного клуба "Енисей" напали на отдыхающих турбазы, за то, что те пожаловались на их поведение и громкую музыку. Инцидент произошёл 13 мая на турбазе "Зелёнка" в Красноярске. Отдыхающие в соседней беседке семья с друзьями пожаловались на футболистов сотрудникам турбазы, те, в свою очередь, вызвали Росгвардию. Но правоохранители усмирить буйных спортсменов тоже не смогли.

Когда росгвардейцы уехали, несколько футболистов подошли к "стукачам", назвали крысёнышами и устроили конфликт, который перерос в потасовку.