В Красноярске футболисты "Енисея" устроили драку с отдыхавшими на турбазе

После потасовки пострадавшим предложили компенсацию, чтобы они не писали заявление и не портили карьеру молодым футболистам, но те отказались и пошли на принцип. Одному из спортсменов светит статья за нанесение тяжких телесных.
Игроки красноярского футбольного клуба "Енисей" напали на отдыхающих турбазы, за то, что те пожаловались на их поведение и громкую музыку. Инцидент произошёл 13 мая на турбазе "Зелёнка" в Красноярске. Отдыхающие в соседней беседке семья с друзьями пожаловались на футболистов сотрудникам турбазы, те, в свою очередь, вызвали Росгвардию. Но правоохранители усмирить буйных спортсменов тоже не смогли.
Когда росгвардейцы уехали, несколько футболистов подошли к "стукачам", назвали крысёнышами и устроили конфликт, который перерос в потасовку.
"Усмирить и росгвардейцам их не получилось. К нам подошел футболист "Енисея" Владимир Хозин со словами: «ну че, крысеныши», начал оскорблять мою маму, за что получил в ответ. Второй футболист Вячеслав Бардыбахин налетел со спины с кулаками на моего отчима. Отчим его оттолкнул, после чего получил от Бардыбахина повреждения средней тяжести. Далее нападающий Андрей Окладников сыпал угрозы, что найдет и бошки у всех полетят. Сотоварищи с команды на следующий день, 14 мая 2024 года, выходили со мной на переговоры с целью дать на руки 250 тысяч рублей и замять конфликт", — рассказала девушка.
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После потасовки сотрудникам турбазы пришлось вызывать скорую помощь и во второй раз росгвардейцев. У одного из пострадавших диагностировали сотрясение мозга и перелом лобной кости. Пострадавшие написали заявления и отвергли поступившее на следующий день предложение замять дело за компенсацию в 250 тысяч рублей. После этого в "Енисее" заявили, что их футболистов спровоцировали, но клуб всё же разбирается в степени их виновности своих подопечных. Разбирательствами занимается и полиция.
"Только сегодня стала известна эта информация, разбираемся. Пытаемся понять. Знаем, что случился конфликт, но написано не так, как, похоже, было. Ребята также отдыхали семьями после игры, и их спровоцировали. Больше ничего пока не могу сказать. Разбираемся, конечно, с футболистами беседа была проведена", — сказал гендиректор клуба Дмитрий Федосеев.
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Даже если и спровоцировали.
Разве это основание, чтобы проламывать кости черепа?!
Прям вспомнилась шутка из детства:
У отца было трое сыновей.
Двое умных, а третий - футболист (с)
Обиделись девочки
И когда были уже в хорошей кондиции, один из участников с сигаретой во рту, попросил наливать "половинку".
В ответ на мой вопрос, пояснил - "завтра тренировка".
Как выяснилось, был футболистом одного московского клуба.
Я никогда не увлекался футболом, поэтому даже не узнал его и только наивно спросил - а как же ты совмещаешь курение с этим спортом? Об алко спрашивать не стал - всеж не постоянная привычка.
В ответ он лишь ухмыльнулся и сказал что-то вроде: "Думаешь мы другие? Отдыхаем как все, только еще спортом занимаемся".
А также рассказал о некоторой "внутрянке" отбора игроков из молодежки в профлиги.
Потом видел его по ТВ на чемпионате.
Мое мнение о профессиональном футболе тогда несколько поменялось, но было пофиг, т.к. не "болельщик".
А через лет 10 +-, "прозвучали" Кокорин с Мамаевым...
На*ер с поля на завод!
Пусть подметать улицы идут и снег чистить зимой.
Они спортсмены, сильные, выносливые.
Во! Пусть в курьеры идут. Они же бегать могут.