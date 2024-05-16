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В Красноярске футболисты "Енисея" устроили драку с отдыхавшими на турбазе

В Красноярске футболисты "Енисея" устроили драку с отдыхавшими на турбазе

Автор:
16 мая 2024 00:09
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   ФК Енисей   драка   красноярск   полиция   турбаза   футболисты   
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После потасовки пострадавшим предложили компенсацию, чтобы они не писали заявление и не портили карьеру молодым футболистам, но те отказались и пошли на принцип. Одному из спортсменов светит статья за нанесение тяжких телесных.

Игроки красноярского футбольного клуба "Енисей" напали на отдыхающих турбазы, за то, что те пожаловались на их поведение и громкую музыку. Инцидент произошёл 13 мая на турбазе "Зелёнка" в Красноярске. Отдыхающие в соседней беседке семья с друзьями пожаловались на футболистов сотрудникам турбазы, те, в свою очередь, вызвали Росгвардию. Но правоохранители усмирить буйных спортсменов тоже не смогли.


Когда росгвардейцы уехали, несколько футболистов подошли к "стукачам", назвали крысёнышами и устроили конфликт, который перерос в потасовку.


"Усмирить и росгвардейцам их не получилось. К нам подошел футболист "Енисея" Владимир Хозин со словами: «ну че, крысеныши», начал оскорблять мою маму, за что получил в ответ. Второй футболист Вячеслав Бардыбахин налетел со спины с кулаками на моего отчима. Отчим его оттолкнул, после чего получил от Бардыбахина повреждения средней тяжести. Далее нападающий Андрей Окладников сыпал угрозы, что найдет и бошки у всех полетят. Сотоварищи с команды на следующий день, 14 мая 2024 года, выходили со мной на переговоры с целью дать на руки 250 тысяч рублей и замять конфликт", — рассказала девушка.

После потасовки сотрудникам турбазы пришлось вызывать скорую помощь и во второй раз росгвардейцев. У одного из пострадавших диагностировали сотрясение мозга и перелом лобной кости. Пострадавшие написали заявления и отвергли поступившее на следующий день предложение замять дело за компенсацию в 250 тысяч рублей. После этого в "Енисее" заявили, что их футболистов спровоцировали, но клуб всё же разбирается в степени их виновности своих подопечных. Разбирательствами занимается и полиция.



"Только сегодня стала известна эта информация, разбираемся. Пытаемся понять. Знаем, что случился конфликт, но написано не так, как, похоже, было. Ребята также отдыхали семьями после игры, и их спровоцировали. Больше ничего пока не могу сказать. Разбираемся, конечно, с футболистами беседа была проведена", — сказал гендиректор клуба Дмитрий Федосеев.

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Метки: Видео   ФК Енисей   драка   красноярск   полиция   турбаза   футболисты   
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10  комментариев
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41k
albedo Час назад
в "Енисее" заявили, что их футболистов спровоцировали,
=================
Даже если и спровоцировали.
Разве это основание, чтобы проламывать кости черепа?!

Прям вспомнилась шутка из детства:
У отца было трое сыновей.
Двое умных, а третий - футболист (с)
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−10
Юзверь Минуту назад
Деньги портят людей и футболисты они не по чести, а для зарабатывания денег. Раньше молодежь подражала спортсменам. Это были люди на которых ровнялись, кумиры, а сейчас большинство обычное быдло только с баблишком, в дорогой одежде и на дорогих машинах. И молодежь по прежнему ровняется, но уже на другой типаж
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7k
alex 14 минут назад
Синдром Кокорина-Мамаева
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40k
russger 20 минут назад
"несколько футболистов подошли к "стукачам", назвали крысёнышами и устроили конфликт"

Обиделись девочки
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14k
Алексей Полчаса назад
Пьянствовал как-то в компании друзей моего кореша, лет N-цать назад.
И когда были уже в хорошей кондиции, один из участников с сигаретой во рту, попросил наливать "половинку".
В ответ на мой вопрос, пояснил - "завтра тренировка".
Как выяснилось, был футболистом одного московского клуба.
Я никогда не увлекался футболом, поэтому даже не узнал его и только наивно спросил - а как же ты совмещаешь курение с этим спортом? Об алко спрашивать не стал - всеж не постоянная привычка.
В ответ он лишь ухмыльнулся и сказал что-то вроде: "Думаешь мы другие? Отдыхаем как все, только еще спортом занимаемся".
А также рассказал о некоторой "внутрянке" отбора игроков из молодежки в профлиги.
Потом видел его по ТВ на чемпионате.

Мое мнение о профессиональном футболе тогда несколько поменялось, но было пофиг, т.к. не "болельщик".
А через лет 10 +-, "прозвучали" Кокорин с Мамаевым...
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1k
Gromkhard Полчаса назад
Пришли с повинной, с компенсацией - на воре и шапка горит. Спровоцировали? Вы че, девки базарные, чтоб вас можно было спровоцировать?
На*ер с поля на завод!
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6k
Владимир Полчаса назад
что то не понятно,усмирить не смогли и уехали,типа разбирайтесь дальше сами с буйным быдло?зачем вообще тогда такие нужны.
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41k
АнтонПолднев Час назад
Знаем мы ещё парочку спровоцированных...
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61
Korsar Час назад
Росгвардейцы только бабок усмирять могут? Как это "не смогли усмирить"?! Позорище
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Burzum
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  • 2098 постов (2103 в горячем)
Лесник
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