В Подмосковье драка со стрельбой попала на видео

В ЖК «Рублёвский» в Одинцово утром было шумно. Местных жителей разбудили крики и мат, а когда заспанные граждане подошли к окну, то увидели шестеро гопников, яростно метеливших друг друга.

Скорее всего, они как следует выпили, поэтому дрались не обращая ни на кого внимания. Угрозы полицией их тоже не испугали.

Сначала несколько человек возили по асфальту одного из супостатов. Затем тот вырвался, тогда один из парней достал травмат и открыл огонь.