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В Подмосковье драка со стрельбой попала на видео

В Подмосковье драка со стрельбой попала на видео

Автор:
23 июня 2024 17:25
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Подмосковье   гопники   драка   одинцово   полиция   стрельба   травмат   
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Хулиганы угрожали и местным жителям, снимающим их беготню на камеру.

В ЖК «Рублёвский» в Одинцово утром было шумно. Местных жителей разбудили крики и мат, а когда заспанные граждане подошли к окну, то увидели шестеро гопников, яростно метеливших друг друга.

Скорее всего, они как следует выпили, поэтому дрались не обращая ни на кого внимания. Угрозы полицией их тоже не испугали.

Сначала несколько человек возили по асфальту одного из супостатов. Затем тот вырвался, тогда один из парней достал травмат и открыл огонь.

Когда на это обратил внимание очевидец и крикнул дебоширам, чтобы те успокоились, мужчина с травматом переключился на него. Прицелился в сторону окна и выстрелил. К счастью, мимо.

Позже в ЖК приехала полиция и по горячим следам задержали двух участников драки. Это жители Курска, 26 и 35 лет. Остальных пока ищут.

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Метки: Видео   Подмосковье   гопники   драка   одинцово   полиция   стрельба   травмат   
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18  комментариев
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Alexander 2 часа назад
вооруженный человек - да, вежливый человек! Не кричали б всем двором - вызовем полицию, а достали бы все оружие и СО ВСЕХ СТВОЛОВ как открыли ОГОНЬ! )))))
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−3
Игорь 10 минут назад
Здpaвcтвуйтe. Извинитe, что пишу здecь, большe нeгдe...

Ceйчac ищу любую paботу, но покa ничeго нe нaходитcя. Готов нa любую подpaботку, a ceйчac домa ecть aбcолютно нeчeго.
Oт голодa почти тepяю cознaниe. Oдолжить пpоcто нe у кого. Oдолжитe, пожaлуйcтa, нa eду pублeй 100-200. Xоть нa булку хлeбa, хоть нa килогpaмм кapтошки.

Ecли оcтaвитe контaкты, то я готов вepнуть c пepвой зapплaты (пepeвeду нa кapту или номep тeлeфонa). В этом cлучae оcтaвьтe cвои контaкты в личных cообщeниях. Я вepну 100%!

Пополнитe, пожaлуйcтa, номep тeлeфонa нa любую cумму: 8 (952) 133 65 10 (бaлaнc номepa тeлeфонa у опepaтоpa или по CБП)

Зapaнee большоe Вaм чeловeчecкоe cпacибо.
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12k
Дмитрий Час назад
Это просто учёные. Молодые учёные. Не сошлись в оценки теории струн!
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41
*вший Дмитрий 43 минуты назад
О, так Вы в теме. Тоже учёный?
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41
*вший Дмитрий 7 минут назад
Что значит - "по дивану"? Диванный эксперт?
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4k
poбт Час назад
удивительно что автор не высрал тут про очередных мигрантов, хотя в оригинале эта новость была дескать местные разогнали травматами бухих мигрантов
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42k
АнтонПолднев 2 часа назад
О. Опять землячки засветились. Только писал намедни. Курск как был с древности бандитским городом, так и остался. Дебилов конечно везде хватает, но у нас до сих пор есть районы куда пешком лучше не заходить. А теперь ещё и оружие купить не стало проблемой.
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41
*вший АнтонПолднев Час назад
Вот, что говорит интернет. Курска тут нет.

Самые опасные города России (по общему числу преступлений на 10 000 жителей):
1. Пермь
2. Тюмень
3. Березники
4. Ачинск
5. Комсомольск-на-Амуре
6. Владивосток
7. Сыктывкар
8. Ижевск
9. Абакан
10. Сургут
11. Уссурийск
12. Якутск
13. Хабаровск
14. Красноярск
15. Нижний Новгород
16. Екатеринбург
17. Курган
18. Братск
19. Архангельск
20. Ханты-Мансийск
21. Бийск
22. Новосибирск
23. Барнаул
24. Йошкар-Ола
25. Вологда
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August
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