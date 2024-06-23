В Подмосковье драка со стрельбой попала на видео

Хулиганы угрожали и местным жителям, снимающим их беготню на камеру.
В ЖК «Рублёвский» в Одинцово утром было шумно. Местных жителей разбудили крики и мат, а когда заспанные граждане подошли к окну, то увидели шестеро гопников, яростно метеливших друг друга.
Скорее всего, они как следует выпили, поэтому дрались не обращая ни на кого внимания. Угрозы полицией их тоже не испугали.
Сначала несколько человек возили по асфальту одного из супостатов. Затем тот вырвался, тогда один из парней достал травмат и открыл огонь.
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Когда на это обратил внимание очевидец и крикнул дебоширам, чтобы те успокоились, мужчина с травматом переключился на него. Прицелился в сторону окна и выстрелил. К счастью, мимо.
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Позже в ЖК приехала полиция и по горячим следам задержали двух участников драки. Это жители Курска, 26 и 35 лет. Остальных пока ищут.
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Зapaнee большоe Вaм чeловeчecкоe cпacибо.
Самые опасные города России (по общему числу преступлений на 10 000 жителей):
1. Пермь
2. Тюмень
3. Березники
4. Ачинск
5. Комсомольск-на-Амуре
6. Владивосток
7. Сыктывкар
8. Ижевск
9. Абакан
10. Сургут
11. Уссурийск
12. Якутск
13. Хабаровск
14. Красноярск
15. Нижний Новгород
16. Екатеринбург
17. Курган
18. Братск
19. Архангельск
20. Ханты-Мансийск
21. Бийск
22. Новосибирск
23. Барнаул
24. Йошкар-Ола
25. Вологда
А теперь скажите мне, как формируется эта статистика? Впрочем я знаю. Она формируется на основании статистики МВД. А значит на основании заведённых дел. А что бы была статистика, нужно это дело завести и соответствующим образом оформить. А народ не горит желанием шляться по допросам и очным ставкам. Вы так не думали? Ну пристала гопота на улице. Бабки все на картах, наликом, ну пусть пара сотен. Даже бутылку не купить. А гемора на месяц минимум. И дадут им хулиганку, и сутки.
Когда расследовались дела о серийных изнасилованиях, жертвы просто не заявляли. Некоторые написали заявление после того, как был задержан подозреваемый. Но и то это было меньше 50%.
Вот Вам и статистика.