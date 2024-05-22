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Полиция задержала нескольких участников массовой драки со стрельбой в Бирюлёво

Полиция задержала нескольких участников массовой драки со стрельбой в Бирюлёво

Автор:
22 мая 2024 09:19
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   бирюлево   конфликт   массовая драка   ножевое ранение   полиция   раненые   стрельба   
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Вчера , 21 мая, в Южном округе Москвы около 15 человек принялись выяснять отношения. Конфликт закончился потасовкой со стрельбой и пострадавшими.

Около 19:26 поступил звонок в полицию о том, что в районе Бирюлево группа мужчин затеяли драку с применением оружия. Пока на место инцидента ехал наряд правоохранителей, в соцсетях очевидцы конфликта стали выкладывать видео творившегося беспредела. Напоминаем: это не окраина аула, а район столицы страны.



После появилась информация, что конфликт затеяли выходцы из Чечни и Азербайджана, но в официальных сведениях подтверждения этому нет. Впрочем, судя по акценту дебоширов, предположения были недалеки от истины.


Как сообщили правоохранители, ряд хулиганов удалось задержать на месте. В массовом замесе пострадали два человека - их с ножевыми ранениями обнаружили неподалёку от места конфликта и госпитализировали.


Остальных участников драки сейчас разыскивают. О причинах конфликта пока ничего не известно.

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Метки: Видео   Москва   бирюлево   конфликт   массовая драка   ножевое ранение   полиция   раненые   стрельба   
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8  комментариев
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Василий Афиногенов Час назад
казино открыто-принимаем ставки на чёрное
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Igor Grishaev 14 минут назад
Главное, чтобы люди не пострадали. А гости из аулов пускай друг друга обижают.
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Андрей Граф Полчаса назад
черные мрази, чтобы вы себя друг друга перерезали! тупые чурки
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Отвратительный Мужик Час назад
Наверное правительство РФ думало, что если запустить в страну миллионы мало образованных дикарей то будет не так как в ЕС или США , где этнические ОПГ контролируют целые районы городов. Так это наше недалёкое будущее. Просто сквозь пачки долларов перед глазами плохо видною.
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SuperTroll Час назад
Стая диких, епучх обезьян. Покрошить из ГШ-6-23
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2114 постов (2104 в горячем)

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