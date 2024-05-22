Полиция задержала нескольких участников массовой драки со стрельбой в Бирюлёво

Вчера , 21 мая, в Южном округе Москвы около 15 человек принялись выяснять отношения. Конфликт закончился потасовкой со стрельбой и пострадавшими.
Около 19:26 поступил звонок в полицию о том, что в районе Бирюлево группа мужчин затеяли драку с применением оружия. Пока на место инцидента ехал наряд правоохранителей, в соцсетях очевидцы конфликта стали выкладывать видео творившегося беспредела. Напоминаем: это не окраина аула, а район столицы страны.
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После появилась информация, что конфликт затеяли выходцы из Чечни и Азербайджана, но в официальных сведениях подтверждения этому нет. Впрочем, судя по акценту дебоширов, предположения были недалеки от истины.
Как сообщили правоохранители, ряд хулиганов удалось задержать на месте. В массовом замесе пострадали два человека - их с ножевыми ранениями обнаружили неподалёку от места конфликта и госпитализировали.
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Остальных участников драки сейчас разыскивают. О причинах конфликта пока ничего не известно.
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