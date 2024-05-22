Полиция задержала нескольких участников массовой драки со стрельбой в Бирюлёво

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В центре Краснодара мужчина выстрелил в человека из ружья и спокойно сдался полиции

В Москве пьяный пассажир швырнул бутылку в вагоне метро и заработал две статьи

В Москве рабочие стройки устроили массовую драку и были задержаны

В Ленобласти после замечаний в адрес своей жены ингуш обстрелял пьяную компанию из травмата

"У него футболка в крови!": два водителя устроили драку со стрельбой около Кремля в Москве