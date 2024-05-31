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«Я защищал семью»: суд оправдал мужчину из Ивановской области, расстрелявшего банду иностранцев, напавших на его дом

«Я защищал семью»: суд оправдал мужчину из Ивановской области, расстрелявшего банду иностранцев, напавших на его дом

Автор:
31 мая 2024 18:05
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   СУД   александр бастрыкин   драка   ивановская область   мигранты   приговор   стрельба   
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Дело было на контроле у председателя СК Александра Бастрыкина.

Летом 2021 года в городе Кохма Ивановской области случилась стрельба. Местный житель Александр Краснов расстрелял банду мигрантов, которая полезла на его участок.

Дело было громким и вышло далеко за пределы области. Его ход контролировал глава Следкома Александр Бастрыкин.

А случилось всё после ссоры сына Краснова с Довудом Астанакуловым. Они сцепились на улице, Красном-младший послал обидчика куда подальше и тот не осмелился лезть в драку. На том и разошлись. Тем же вечером семья Красновых пригласила родственников и знакомых и устроила проводы в армию (забирали как раз парня, который поссорился с иностранцем). Тут к ним в гости пожаловал Астанакулов - он собрал друзей и пришёл отомстить обидчику с целой бандой. Там было не менее 25 человек.

Они начали бить железной цепью по воротам и кидать камни в окна. Чтобы припугнуть хозяина, несколько раз пальнули в воздух из травмата.

На шум вышел Александр Краснов и получил резиновую пулю в живот. Тогда он кинулся в дом, вытащил карабин и открыл огонь по нарушителям. Одного из них убил, второго тяжело ранил. Остальные разбежались.

После этого приехала полиция и началось долгое и непростое разбирательство. Краснова отправили в СИЗО, туда же отправили и двух мигрантов (один из них - Астанакулов), их поймали вскоре после неудавшегося налёта на дом. Ещё двоих объявили в розыск, их до сих пор не задержали. Остальные разбежались, даже их личности установить не удалось.

Задержанных мигрантов осудили лишь в феврале этого года, всё это время они были в СИЗО. Астанакулов получил 5 лет, его пособник - 4 года. Но суд учёл время, проведённое в изоляторе, так что приговор не выглядит слишком строгим.

А Краснов хлебнул по-полной. Его обвинили по двум статьям УК:  105-й, «Убийство», и 30-й «Покушение на убийство». Ему грозило до 15 лет строгого режима. Но дело взял на карандаш глава СК и сначала хозяина дома отправили на психиатрическую экспертизу, а через несколько месяцев выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Статье переквалифицировали на 108 «Убийство, совершённое при превышении пределов необходимой обороны». Максимальное наказание по ней - до двух лет.

Я применил оружие, защищая семью, дом, детей, гостей. Если бы я не применил, я не знаю чем бы это всё закончилось, - говорил Краснов.

12 февраля этого года суд его полностью оправдал и признал, что Краснов защищал свой дом. Приговор пытались обжаловать. И вот сегодня вынесен окончательный вердикт : Краснов невиновен.

Судом за оправданным признано право на реабилитацию с разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.

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Метки: Видео   СУД   александр бастрыкин   драка   ивановская область   мигранты   приговор   стрельба   
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29  комментариев
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150k
parallax 2 часа назад
Даже не верится, что такое возможно в России.
Когда же наконец примут нормальный закон, позволяющий защищать свой дом и семью всеми доступными средствами?
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11k
Vacony 2 минуты назад
удивительно верное решение суда...
... а как быть гражданам, у которых нет дома огнестрела.. ? ...
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4k
Александр Долматов 6 минут назад
Аплодирую стоя. И надеюсь, что это дело подтверждает право гражданина на защиту дома и семьи.
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1k
Ви 8 минут назад
То есть без Бастрыкина, суды не в состоянии справедливо судить?
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10k
Роман 16 минут назад
Браво! Эти мудаки еще моральный ущерб возместить. Мужик нервы себе изрядно попортил.
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686
Herr Mannelig 24 минуты назад
бастрыкин бедняга работает в поте лица, с утра до вечера контролирует, что бы было если б не он? надо ему дать медаль и орден и зарплату повысить... и молочко выдавать за вредность.
Но если задуматься, то он не может за всем уследить и сколько таких дел решают по другому, не в пользу защищавшегося? Если бы мужика судили по УК, так бы и сел на полные пятнадцать
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14k
Святослав Полчаса назад

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32k
AzuveR 41 минуту назад
Вообще,если бы не Бастрыкин, сидел бы Краснов.
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300
Евгений Бобр 44 минуты назад
Вот это мужик, вот тут все правильно.
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10k
Alex Час назад
Ништяк! Жаль, что мало черножопых замочил.
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18k
a_komolow Час назад
Всё правильно сделал!
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6k
Руслан Час назад
А вот тех, кто пытался посадить мужика, проверить бы на причастность к коррупционным схемам - получению мзды от диаспор. А сами диаспоры, конечно же, разогнать, главарей посадить на длительные сроки.
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3k
Olegsky Час назад
Приятная новость!
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6k
Alex Час назад
Ну слава богу! Я последнее время прямо заволновался, оправдают мужика или нет...
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19k
Александр Час назад
Ну вот, а было бы в России, то наверняка посадили....

Ой, не сюда.
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396
Corkscrew Час назад
Убогое законодательство му.дилами писанное, которое не позволяет гражданам защитить самим себя от посягательств погани которую наши чиновнички в страну понавезли и как вариант предлагает вызвать, б.лядь, полицию от которой толку почти нет.
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79k
Viktor Час назад
"Вот это по совести!"(с)

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19k
GROMOZEKA Час назад
Жаль, что у нас не работает прецедентное право.
Ибо прецедент подходящий
Жаль только одного.
Мало он их положил
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4k
Rom 2 часа назад
Вот это хорошо.
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1k
Dwarf61 2 часа назад
Как бы это был не первый случай в России с полным оправданием при самообороне! Даже не верится!
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41k
albedo 2 часа назад
Редкий случай когда оправдывают.
Потому что в этом случае невиновному положена большая денежная компенсация.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2998 постов (2949 в горячем)

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