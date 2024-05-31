«Я защищал семью»: суд оправдал мужчину из Ивановской области, расстрелявшего банду иностранцев, напавших на его дом

Дело было на контроле у председателя СК Александра Бастрыкина.
Летом 2021 года в городе Кохма Ивановской области случилась стрельба. Местный житель Александр Краснов расстрелял банду мигрантов, которая полезла на его участок.
Дело было громким и вышло далеко за пределы области. Его ход контролировал глава Следкома Александр Бастрыкин.
А случилось всё после ссоры сына Краснова с Довудом Астанакуловым. Они сцепились на улице, Красном-младший послал обидчика куда подальше и тот не осмелился лезть в драку. На том и разошлись. Тем же вечером семья Красновых пригласила родственников и знакомых и устроила проводы в армию (забирали как раз парня, который поссорился с иностранцем). Тут к ним в гости пожаловал Астанакулов - он собрал друзей и пришёл отомстить обидчику с целой бандой. Там было не менее 25 человек.
Они начали бить железной цепью по воротам и кидать камни в окна. Чтобы припугнуть хозяина, несколько раз пальнули в воздух из травмата.
На шум вышел Александр Краснов и получил резиновую пулю в живот. Тогда он кинулся в дом, вытащил карабин и открыл огонь по нарушителям. Одного из них убил, второго тяжело ранил. Остальные разбежались.
После этого приехала полиция и началось долгое и непростое разбирательство. Краснова отправили в СИЗО, туда же отправили и двух мигрантов (один из них - Астанакулов), их поймали вскоре после неудавшегося налёта на дом. Ещё двоих объявили в розыск, их до сих пор не задержали. Остальные разбежались, даже их личности установить не удалось.
Задержанных мигрантов осудили лишь в феврале этого года, всё это время они были в СИЗО. Астанакулов получил 5 лет, его пособник - 4 года. Но суд учёл время, проведённое в изоляторе, так что приговор не выглядит слишком строгим.
А Краснов хлебнул по-полной. Его обвинили по двум статьям УК: 105-й, «Убийство», и 30-й «Покушение на убийство». Ему грозило до 15 лет строгого режима. Но дело взял на карандаш глава СК и сначала хозяина дома отправили на психиатрическую экспертизу, а через несколько месяцев выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Статье переквалифицировали на 108 «Убийство, совершённое при превышении пределов необходимой обороны». Максимальное наказание по ней - до двух лет.
Я применил оружие, защищая семью, дом, детей, гостей. Если бы я не применил, я не знаю чем бы это всё закончилось, - говорил Краснов.
12 февраля этого года суд его полностью оправдал и признал, что Краснов защищал свой дом. Приговор пытались обжаловать. И вот сегодня вынесен окончательный вердикт : Краснов невиновен.
Судом за оправданным признано право на реабилитацию с разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.
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Когда же наконец примут нормальный закон, позволяющий защищать свой дом и семью всеми доступными средствами?
... а как быть гражданам, у которых нет дома огнестрела.. ? ...
Но если задуматься, то он не может за всем уследить и сколько таких дел решают по другому, не в пользу защищавшегося? Если бы мужика судили по УК, так бы и сел на полные пятнадцать
Ой, не сюда.
Ибо прецедент подходящий
Жаль только одного.
Мало он их положил
Потому что в этом случае невиновному положена большая денежная компенсация.