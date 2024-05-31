«Я защищал семью»: суд оправдал мужчину из Ивановской области, расстрелявшего банду иностранцев, напавших на его дом

Дело было громким и вышло далеко за пределы области. Его ход контролировал глава Следкома Александр Бастрыкин.

А случилось всё после ссоры сына Краснова с Довудом Астанакуловым. Они сцепились на улице, Красном-младший послал обидчика куда подальше и тот не осмелился лезть в драку. На том и разошлись. Тем же вечером семья Красновых пригласила родственников и знакомых и устроила проводы в армию (забирали как раз парня, который поссорился с иностранцем). Тут к ним в гости пожаловал Астанакулов - он собрал друзей и пришёл отомстить обидчику с целой бандой. Там было не менее 25 человек.

Они начали бить железной цепью по воротам и кидать камни в окна. Чтобы припугнуть хозяина, несколько раз пальнули в воздух из травмата.

На шум вышел Александр Краснов и получил резиновую пулю в живот. Тогда он кинулся в дом, вытащил карабин и открыл огонь по нарушителям. Одного из них убил, второго тяжело ранил. Остальные разбежались.