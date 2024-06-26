FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11733 поста • 1476 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Японские учёные создали жуткого робота с лицом из живой кожи

Японские учёные создали жуткого робота с лицом из живой кожи

Автор:
26 июня 2024 13:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   гуманоидный робот   интересно   искусственная человеческая кожа   робот-гуманоид   робототехника   роботы   японские ученые   
754
6
1

Японские исследователи из Токийского университета создали роботизированное лицо из выращенной в лаборатории человеческой кожи, что является серьёзным прорывом в области робототехники.


В таких фантастических фильмах, как «Чужой», человекоподобные роботы настолько реалистичны, что их практически невозможно отличить от настоящего человека. Робототехники из Японии находятся на пути к созданию действующих версий таких машин.


Специалисты из Токийского университета создали роботизированное лицо из выращенной в лаборатории человеческой кожи. На видео (ниже) причудливое розовое создание пытается улыбнуться.



Это жуткое творение обладает похожей на живую кожей, которая может восстанавливаться при повреждении. По словам учёных, роботы с настоящей кожей не только более реалистичны, но и обладают повышенной прочностью.


«Мы смогли в некоторой степени воспроизвести человеческую внешность, создав лицо с тем же материалом поверхности и структурой, что и у людей», — сказал профессор Токийского университета Шоджи Такеучи.


Кожная ткань, используемая в роботе, создается путем взятия образца клеток кожи человека и выращивания их в лаборатории, что аналогично методу производства искусственного (культивируемого) мяса. Затем кожа прикрепляется к лицу робота из акриловой смолы с помощью специального коллагенового геля.



Создание живой кожи из клеточных культур сопряжено с определенными трудностями, но самым сложным оказалось прикрепить кожу к лицу робота, сделанному из акриловой смолы. Предыдущие методы предполагали использование мини-якорей или крючков, но они ограничивали типы поверхностей, на которые можно наносить кожные покрытия, и могли привести к их повреждению во время движения.



Поэтому учёные использовали специальный коллагеновый гель для адгезии и сделали специальную перфорацию в лице робота (т. н. якори), что помогло слою выращенной в лаборатории кожи закрепиться. По их словам, благодаря тщательному проектированию перфорационных якорей можно нанести кожу на поверхность практически любой формы.


Несмотря на то, что до появления говорящих гуманоидов, похожих на нас, еще далеко, профессор Такеучи и его коллеги считают, что живая кожа может принести роботам целый ряд новых возможностей.


Считается, что человекоподобные роботы с живой кожей станут более долговечными, чувствительными и смогут выражать сложные эмоции благодаря встроенным исполнительным механизмам, имитирующим работу мышц.


«В данном исследовании представлен подход к приклеиванию и приведению в действие эквивалентов кожи с помощью якорей перфорационного типа, что может стать важным шагом в развитии биогибридной робототехники», — говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Reports Physical Science.


Лаборатория профессора Такеучи уже создала мини-роботов, которые ходят с помощью биологической мышечной ткани, 3D-печатного мяса, выращенного в лаборатории, и инженерной кожи, которая может заживать.


Исследователи планируют продолжать совершенствовать робота, добавляя исполнительные механизмы, которые имитируют работу мышц, чтобы создать более сложные человекоподобные выражения лица.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   гуманоидный робот   интересно   искусственная человеческая кожа   робот-гуманоид   робототехника   роботы   японские ученые   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
1k
Показать ещё
Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1916 постов (1831 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

128448



Другие посты автора
Популярное в сообществах
19 необычных уловов, которые удалось добыть во время магнитной рыбалки
19 необычных уловов, которые удалось добыть во время магнитной рыбалки
В Нижнем Тагиле девушка решила прикурить от Вечного огня и получила уголовное дело
В Нижнем Тагиле девушка решила прикурить от Вечного огня и получила уголовное дело
Набирающие популярность в сообществах
Андрей Тарковский — как начать смотреть его фильмы⁠⁠
Андрей Тарковский — как начать смотреть его фильмы⁠⁠
&nbsp;Намешалось&nbsp;
 Намешалось 
Знал бы что снимают, болтал меньше
Знал бы что снимают, болтал меньше
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Услуга которую мы ждали

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#новости#СССР#дети#факты#инцидент#Китай#Девушка#конфликт
#в мире#интересно#Юмор#авария#интересное#позитив#кот#Ynews#машина#улыбнуло
#люди#Прикол#история#истории#Россия#кино#Дагестан#полиция#забавно#теракт
Тинькофф отсекает лишнее Тинькофф отсекает лишнее Робот Ameca показала пародии на знаменитостей Робот Ameca показала пародии на знаменитостей HuggieBot 3.0: робот для идеального объятия HuggieBot 3.0: робот для идеального объятия Роботы заявили, что могут управлять Землёй лучше, чем люди Роботы заявили, что могут управлять Землёй лучше, чем люди Робот Ameca сыграл сцену из фильма «Бегущий по лезвию» Робот Ameca сыграл сцену из фильма «Бегущий по лезвию» Робот Амека дала прогноз на 100 лет вперёд Робот Амека дала прогноз на 100 лет вперёд

На что жалуетесь?

Вернуться