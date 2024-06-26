Японские учёные создали жуткого робота с лицом из живой кожи

Японские исследователи из Токийского университета создали роботизированное лицо из выращенной в лаборатории человеческой кожи, что является серьёзным прорывом в области робототехники.
В таких фантастических фильмах, как «Чужой», человекоподобные роботы настолько реалистичны, что их практически невозможно отличить от настоящего человека. Робототехники из Японии находятся на пути к созданию действующих версий таких машин.
Специалисты из Токийского университета создали роботизированное лицо из выращенной в лаборатории человеческой кожи. На видео (ниже) причудливое розовое создание пытается улыбнуться.
Это жуткое творение обладает похожей на живую кожей, которая может восстанавливаться при повреждении. По словам учёных, роботы с настоящей кожей не только более реалистичны, но и обладают повышенной прочностью.
«Мы смогли в некоторой степени воспроизвести человеческую внешность, создав лицо с тем же материалом поверхности и структурой, что и у людей», — сказал профессор Токийского университета Шоджи Такеучи.
Кожная ткань, используемая в роботе, создается путем взятия образца клеток кожи человека и выращивания их в лаборатории, что аналогично методу производства искусственного (культивируемого) мяса. Затем кожа прикрепляется к лицу робота из акриловой смолы с помощью специального коллагенового геля.
Создание живой кожи из клеточных культур сопряжено с определенными трудностями, но самым сложным оказалось прикрепить кожу к лицу робота, сделанному из акриловой смолы. Предыдущие методы предполагали использование мини-якорей или крючков, но они ограничивали типы поверхностей, на которые можно наносить кожные покрытия, и могли привести к их повреждению во время движения.
Поэтому учёные использовали специальный коллагеновый гель для адгезии и сделали специальную перфорацию в лице робота (т. н. якори), что помогло слою выращенной в лаборатории кожи закрепиться. По их словам, благодаря тщательному проектированию перфорационных якорей можно нанести кожу на поверхность практически любой формы.
Несмотря на то, что до появления говорящих гуманоидов, похожих на нас, еще далеко, профессор Такеучи и его коллеги считают, что живая кожа может принести роботам целый ряд новых возможностей.
Считается, что человекоподобные роботы с живой кожей станут более долговечными, чувствительными и смогут выражать сложные эмоции благодаря встроенным исполнительным механизмам, имитирующим работу мышц.
«В данном исследовании представлен подход к приклеиванию и приведению в действие эквивалентов кожи с помощью якорей перфорационного типа, что может стать важным шагом в развитии биогибридной робототехники», — говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Reports Physical Science.
Лаборатория профессора Такеучи уже создала мини-роботов, которые ходят с помощью биологической мышечной ткани, 3D-печатного мяса, выращенного в лаборатории, и инженерной кожи, которая может заживать.
Исследователи планируют продолжать совершенствовать робота, добавляя исполнительные механизмы, которые имитируют работу мышц, чтобы создать более сложные человекоподобные выражения лица.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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