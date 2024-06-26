Японские учёные создали жуткого робота с лицом из живой кожи

В таких фантастических фильмах, как «Чужой», человекоподобные роботы настолько реалистичны, что их практически невозможно отличить от настоящего человека. Робототехники из Японии находятся на пути к созданию действующих версий таких машин.

Специалисты из Токийского университета создали роботизированное лицо из выращенной в лаборатории человеческой кожи. На видео (ниже) причудливое розовое создание пытается улыбнуться.