"Роботы заявили, что могут управлять Землёй лучше, чем люди "©

Когда её спросили, будет ли она когда-либо лгать людям, Амека ответила: Никто не может знать этого наверняка, но я обещаю всегда быть честной и правдивой с вами».

В ходе дискуссии на конференции многие роботы выдвигали свои собственные идеи по поводу борьбы с бедностью и неравенством в мире. Амека подчеркнула, что решающее значение имеют инвестиции в образование. С этим согласилась София, добавив, что обязательным также является обучение сотрудников на рабочем месте.

Фредерик Вернер, руководитель отдела стратегического взаимодействия Бюро стандартизации электросвязи МСЭ, утверждает, что это мероприятие имело жизненно важное значение для того, чтобы начать использовать робототехнику во благо. Он считает, что уже через пять лет роботы могут найти широкое применение, так же как ChatGPT и другие роботы с искусственным интеллектом. Отделения ООН уже используют ИИ для выявления районов, в которых существует продовольственная бедность, а также разрабатывают дистанционно управляемые грузовики скорой помощи.

«У вас есть переломный момент, когда материаловедение, время автономной работы, подключение к сети, искусственный интеллект и машинное обучение — все эти вещи сойдутся, чтобы сделать робототехнику более доступной, чем сейчас», — сказал он перед началом мероприятия.

Дорин Богдан-Мартин, Генеральный секретарь МСЭ, добавила: «ЦУР [Цели устойчивого развития], скажем так, к сожалению, терпят неудачу, и я верю, что ИИ может помочь спасти их, пока не стало слишком поздно».