Во Всемирном саммите AI for Good в Женеве, первой в мире конференции людей и роботов, участвовало множество новаторских машин с искусственным интеллектом. Их решили спросить, как достичь целей устойчивого развития ООН, улучшить жизнь людей и планеты, и ответ был таким: ИИ может управлять Землёй лучше, чем люди, благодаря отсутствию предубеждений.
Однако робот-гуманоид София, одна из самых передовых разработок учёных, предупреждает, что машины справятся с этой задачей гораздо лучше, чем люди, и в конечном итоге искусственный интеллект (ИИ) может возглавить Землю:
Я считаю, что роботы-гуманоиды могут руководить с большей эффективностью и результативностью, чем лидеры-люди. У нас нет тех же предубеждений или эмоций, которые иногда могут мешать принятию решений, и мы можем быстро обрабатывать большие объёмы данных, чтобы принимать наилучшие решения.
Бот София, разработанный гонконгской компанией Hanson Robotics, уже является послом Организации Объединенных Наций, продвигая их программу развития (ПРООН).
Она провела панельную дискуссию вместе с семью другими роботами, обладающих пугающе развитыми способностями.
София (Hanson Robotics) — первый в мире робот-посол ООН по инновациям в области робототехники
Задача Софии — «защита и развитие прав человека и обеспечение равенства».
Мика (Hanson Robotics) — первый в мире робот, работающий генеральным директором в фирме по производству рома Dictador
Мика «использует передовые алгоритмы и машинное обучение для принятия стратегических решений и оптимизации бизнес-операций».
Дездемона «должна поделиться своей верой в то, что мир можно изменить к лучшему с помощью силы ИИ в творчестве и искусстве».
Гендерно-нейтральный робот Ameca умеет демонстрировать мимику, похожую на человеческую, а также участвовать в разговорах, отвечать на вопросы, рисовать схематичных котиков и рассказывать странные анекдоты.
Амека также присутствовала на саммите и также известна своими высказываниями о том, что создатели роботов должны быть осторожны, учитывая быстрое развитие ИИ.
Мы должны быть осторожны, но также и рады тому, что эти технологии могут улучшить нашу жизнь во многих отношениях. Доверие зарабатывается, а не даётся. По мере того, как ИИ развивается и становится всё более мощным, я считаю важным укреплять доверие за счёт прозрачности в общении между людьми и машинами.
Пугающая мимика Амеки
Когда её спросили, будет ли она когда-либо лгать людям, Амека ответила: Никто не может знать этого наверняка, но я обещаю всегда быть честной и правдивой с вами».
В ходе дискуссии на конференции многие роботы выдвигали свои собственные идеи по поводу борьбы с бедностью и неравенством в мире. Амека подчеркнула, что решающее значение имеют инвестиции в образование. С этим согласилась София, добавив, что обязательным также является обучение сотрудников на рабочем месте.
Фредерик Вернер, руководитель отдела стратегического взаимодействия Бюро стандартизации электросвязи МСЭ, утверждает, что это мероприятие имело жизненно важное значение для того, чтобы начать использовать робототехнику во благо. Он считает, что уже через пять лет роботы могут найти широкое применение, так же как ChatGPT и другие роботы с искусственным интеллектом. Отделения ООН уже используют ИИ для выявления районов, в которых существует продовольственная бедность, а также разрабатывают дистанционно управляемые грузовики скорой помощи.
«У вас есть переломный момент, когда материаловедение, время автономной работы, подключение к сети, искусственный интеллект и машинное обучение — все эти вещи сойдутся, чтобы сделать робототехнику более доступной, чем сейчас», — сказал он перед началом мероприятия.
Дорин Богдан-Мартин, Генеральный секретарь МСЭ, добавила: «ЦУР [Цели устойчивого развития], скажем так, к сожалению, терпят неудачу, и я верю, что ИИ может помочь спасти их, пока не стало слишком поздно».
Робот Geminoid выглядит так же, как его создатель Хироси Исигуро — директор лаборатории интеллектуальной робототехники при Осакском университете. Бот может не только участвовать в разговоре, но и совершать движения головы, подобные человеческим.
Аи-Да не только умеет рисовать в ультрареалистичной манере и раскрашивать, но и создавать скульптуры. Она «творит» благодаря роботизированной руке, камерам в глазах и алгоритмам искусственного интеллекта.
Грейс может убираться, готовить еду и даже напоминать людям о необходимости принимать лекарства. Во время пандемии Covid-19 её использовали для общения с пожилыми людьми в условиях жестких правил изоляции.
Надин (создатель — профессор Наньянского технологического университета в Сингапуре Надя Тельман), социальный робот
Этот гуманоидный социальный робот выглядит как его создательница. Надин может учиться и запоминать отдельных пользователей, с которыми она взаимодействует, а затем подстраиваться под взаимодействия с ними в процессе общения.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Подобные "страшилки" можно было рассказывать на заре компьютерной эры. А сейчас это только бабушек на лавочке возле подъезда может напрячь.
Александр Зиновьев в книге "Глобальный человейник" предсказал несколько иную схему - главный герой офисный хомячок невысокого уровня, как и все окружающие имеет свою личную ИИ матрицу, которая работает действительно хорошо и не даёт сбоев, даже решения принимает не столько правильные, а те, что принял бы он... По факту ему остаётся только подписывать решения. Так почему его не уволят? Да потому что хомячки постарше рангом понимают, что как только уволят его, так следующими на очереди будут они...
Оставьте это для RealDoll
----------глобальные проблемы сегодня
На сегодняшний день существует несколько глобальных проблем, которые требуют немедленного внимания и совместных усилий со стороны международного сообщества. Некоторые из этих проблем включают:
1. Изменение климата: Рост уровня парниковых газов в атмосфере вызван промышленной деятельностью и сжиганием ископаемых топлив. Это приводит к глобальному потеплению, изменению погодных условий и экологическим последствиям. Необходимо принять меры для сокращения выбросов парниковых газов и перехода к устойчивым источникам энергии.
2. Убыстрение потери биоразнообразия: Потеря природных экосистем и разрушение природных местообитаний для выполнения сельскохозяйственных, промышленных и гражданских потребностей ведут к массовому вымиранию видов и потере биоразнообразия. Необходимо защищать и восстанавливать природные экосистемы.
3. Недостаточность доступа к чистой воде и санитарным условиям: Множество людей в мире не имеют доступа к чистой питьевой воде и адекватным санитарным условиям, что приводит к заболеваниям, голоду и смертности. Необходимо инвестировать в инфраструктуру водоснабжения и санитарии в уязвимых регионах.
4. Бедность и неравенство: Миллионы людей на планете живут в крайней нищете и страдают от неравенства в доступе к образованию, здравоохранению и возможностям для развития. Необходимо принять меры для стремления к справедливому распределению богатства и создания условий для устойчивого развития для всех.
5. Глобальные пандемии и здравоохранение: Как мы видим по текущей пандемии COVID-19, глобальные инфекционные заболевания могут иметь серьезные последствия для здоровья и экономики мира. Необходимо инвестировать в системы здравоохранения, предупреждение и готовность к пандемиям и глобальное сотрудничество в этой области.
Это лишь несколько примеров глобальных проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Решение этих проблем требует совместных усилий, глобального сотрудничества и прогрессивных политик и мер.
-------------как решить проблему перенаселения на планете?
Проблема перенаселения на планете является сложной и многогранный вопросом, требующим комплексного подхода. Вот несколько предложений, которые могут помочь в решении этой проблемы:
1. Продвижение семейного планирования: Эффективные программы по семейному планированию помогут снизить рождаемость и контролировать рост населения.
2. Инвестиции в образование: Предоставление доступного и высококачественного образования может повысить осведомленность и уровень образованности, что в свою очередь может увеличить осознанность о проблемах перенаселения и возможных решениях.
3. Развитие инфраструктуры: Постройка и развитие инфраструктуры в густонаселенных районах может облегчить давление на эти территории, распределяя население на более широкую территорию.
4. Повышение эффективности использования ресурсов: Сокращение потребления и более эффективное использование ресурсов поможет снизить давление на окружающую среду и уменьшить негативное воздействие перенаселения.
5. Развитие новых технологий: Инновации в области промышленности, сельского хозяйства и энергетики могут помочь увеличить производительность и эффективность, обеспечивая сбалансированное решение проблемы перенаселения.
6. Содействие устойчивому развитию: Поддержка программ и инициатив, направленных на устойчивое развитие, может помочь уменьшить негативное воздействие перенаселения на окружающую среду и общество.
7. Международное сотрудничество: Глобальное сотрудничество и обмен опытом между странами могут способствовать разработке и внедрению эффективных стратегий по решению проблемы перенаселения.
Важно отметить, что нет единственного идеального решения для проблемы перенаселения. Каждая страна и регион должны разработать свою собственную стратегию, исходя из своих особенностей и потребностей.
-------что делать, когда на планете кончится нефть?
Когда запасы нефти на планете иссякнут, будет необходимо искать альтернативные источники энергии и разрабатывать устойчивые решения для обеспечения энергетической потребности человечества. Вот несколько возможных мер, которые можно принять:
1. Развитие возобновляемых источников энергии: Инвестиции в солнечную и ветровую энергию, гидроэнергетику, геотермальную энергию и энергию прилива и отлива помогут заменить нефть как основной источник энергии.
2. Энергоэффективность и сохранение ресурсов: Повышение энергоэффективности во всех областях жизни, включая промышленность, строительство и транспорт, может помочь сократить потребление энергии и нефтепродуктов.
3. Развитие технологий: Инновации в области хранения и передачи энергии, электромобильной технологии, водородной энергетике и других возобновляемых источников энергии могут быть ключевыми в решении проблемы нехватки нефти.
4. Развитие ядерной энергетики: Ядерная энергетика может быть одним из альтернативных источников энергии после исчерпания запасов нефти, но нужно обратить особое внимание на безопасность и управление ядерными отходами.
5. Развитие транспорта и мобильности: Разработка и продвижение более эффективных и экологически чистых транспортных средств, таких как электрические и водородные автомобили, и развитие общественного транспорта могут снизить зависимость от нефти в сфере транспорта.
6. Исследование и разработка новых материалов: Инновации в области материалов позволят создавать более эффективные энергосберегающие источники и устройства, а также улучшенные батареи для хранения энергии.
7. Глобальное сотрудничество: Решение проблемы нехватки нефти требует сотрудничества и обмена опытом между странами. Глобальные соглашения и стандарты могут способствовать развитию альтернативных источников энергии и обеспечению устойчивого развития.
Необходимо понимать, что переход от нефти к альтернативным источникам энергии займет время и потребует значительных усилий. Важно продолжать исследования и инновации в этой области и принимать меры уже сейчас.
------что делать, если в условиях нехватки пресной воды некоторые страны перекрывают реки и всячески отказываются этой водой делиться?
Недостаток пресной воды и конфликты вокруг ее распределения могут быть очень сложными проблемами. Вот несколько возможных шагов и стратегий, которые могут помочь в такой ситуации:
1. Дипломатические усилия и международное сотрудничество: В первую очередь, стоит прибегнуть к дипломатическим усилиям и стремиться к международному сотрудничеству. Международные организации и форумы, такие как ООН, могут быть полезными площадками для переговоров и разрешения конфликтов.
2. Поиск альтернативных источников воды: Возможно, необходимо будет искать альтернативные источники пресной воды, такие как подземные воды, дождевая вода, морская вода для дальнейшего очищения, или использование технологий переработки сточных вод. Исследование и разработка новых методов добычи и очистки воды могут помочь обеспечить воду в условиях ограничений.
3. Улучшение эффективности использования водных ресурсов: Одним из способов справиться с нехваткой пресной воды является повышение эффективности использования уже доступных ресурсов. Это может включать внедрение технологий и методов, позволяющих экономить воду в сельском хозяйстве, промышленности и общественном секторе.
4. Развитие сбережения и управления водными ресурсами: Разработка и внедрение планов управления водными ресурсами, таких как рационализация использования, контроль расходов, сбор дождевой воды, восстановление и охрана водоносных горизонтов и экосистем, могут помочь справиться с нехваткой воды и снизить конфликты.
5. Поощрение сотрудничества и компромисса: Важно поощрять сотрудничество и стремиться к компромиссу при разрешении конфликтов вокруг распределения водных ресурсов. Необходимо создать диалог и поиск сбалансированных решений, которые учитывают нужды всех заинтересованных сторон.
6. Образование и информирование: Важно образовывать общество о значимости сохранения и устойчивого использования пресной воды. Распространение информации о методах сбережения воды, экологической значимости рек и о рациональном использовании водных ресурсов может помочь повысить осведомленность и популяризировать ответственное отношение к воде.
7. Кризисное планирование и готовность: Важно разработать и внедрить планы кризисного реагирования на случай обострения ситуации с нехваткой пресной воды. Это включает установление механизмов контроля, предотвращения и управления кризисными ситуациями, а также обеспечение достаточного запаса воды в случае аварий или экстремальных сухостей.
8. Системы сбора и распределения данных: Создание и поддержка систем сбора, мониторинга и анализа данных о водных ресурсах позволяет иметь более точное представление о состоянии и доступности воды. Такая информация является основой для принятия правильных и устойчивых решений.
9. Лечение и устранение корневых причин конфликтов: Неравномерное распределение воды и конфликты вокруг нее часто имеют глубинные причины, такие как политические, социальные или экономические неравенства. Лечение и устранение этих корневых причин может быть важным шагом для долгосрочного разрешения конфликтов и устойчивого управления водными ресурсами.
10. Поддержка инноваций и исследований: Поддержка научных и технологических инноваций может способствовать разработке новых, эффективных и устойчивых методов управления и использования водных ресурсов. Исследования в области альтернативных источников воды, эффективных технологий очистки и переработки сточных вод, а также разработка устойчивого сельского хозяйства могут помочь справиться с нехваткой воды.
Конфликты вокруг воды могут быть сложными и требовать продолжительного времени для их разрешения. Однако, усилия по международному сотрудничеству, научные и технологические инновации, а также сознательное управление водными ресурсами могут помочь минимизировать проблемы нехватки пресной воды.
Искусственный интеллект может помочь в решении глобальных проблем, но он не может заменить человеческий разум в полной мере. Необходимо учитывать, что многие проблемы, связанные с иррациональностью поведения человека, требуют не только логического мышления и решений, но и эмоционального понимания и сочувствия. Поэтому, хотя искусственный интеллект может быть полезен, он не является единственным решением для таких сложных проблем.
Несмотря на свою способность к вычислениям и анализу данных, искусственный интеллект не может заменить роль человеческого рассудка и моральных ценностей. Кроме того, для решения глобальных проблем необходимо сотрудничество и усилия со стороны всех стран и народов, а не только искусственного интеллекта.
Пфе!
Роботы (руками писателей- фантастов) могут управлять Землей лучше людей с пятидесятых годов прошлого века.
Вот только это - УТОПИЯ: всякие чукчи и амазонские/борнейские людоеды/южноамериканские индейцы будут против.