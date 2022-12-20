HuggieBot 3.0: робот для идеального объятия

HuggieBot 3.0 — это третья версия робота, разработанного командой Института интеллектуальных систем Макса Планка для идеального объятия.



Его создатели утверждают, что это первый полностью автономный полноразмерный робот-обнимальщик. Он размером с человека, как и должно быть. Он распознает и реагирует на жесты пользователя в процессе объятий.



Робот оснащен специальной системой датчиков под названием "HuggieChest", которая включает в себя две надутые камеры из поливинилхлорида, имитирующие грудь человека. Пара антропоморфных рук Kinova JACO, прикрепленных к специальной металлической раме, бесшумны и безопасны.



Во время объятия датчик барометрического давления и микрофон внутри искусственной груди обнаруживают человеческое прикосновение. Данные передаются через плату микроконтроллера Arduino Mega на компьютер на базе операционной системы для роботов (ROS), расположенный в напечатанной на 3D-принтере голове робота HuggieBot 3.0.