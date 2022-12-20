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HuggieBot 3.0: робот для идеального объятия

HuggieBot 3.0: робот для идеального объятия

Автор:
20 декабря 2022 16:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   добрая история   забавно   мило   обнимальщик   обнимашки   разработка   робототехника   роботы   
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Группа ученых из Института интеллектуальных систем Макса Планка (Штутгарт, Германия) уже несколько лет пытается создать робота, который умеет... обниматься. Идейная вдохновительница проекта Алексис Блок считает, что такой робот может быть очень полезен в некоторых ситуациях. Например, когда одинокому человеку нужно утешение и хоть чье-то участие.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   добрая история   забавно   мило   обнимальщик   обнимашки   разработка   робототехника   роботы   
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Leo Sun 20 минут назад
Человеку нужен человек,
Чтобы пить с ним горьковатый кофе,
Оставаться рядом на ночлег,
Интересоваться о здоровье.

Чтобы улыбаться просто так,
Чтоб на сердце стало потеплее,
Чтобы волноваться: «Там сквозняк!
Надевай-ка тапочки скорее».

Человеку нужен человек,
Позвонить ему, послушать голос:
«А у нас сегодня выпал снег.
Как ты без меня там? Беспокоюсь!»

Чтобы был приятель, друг, сосед,
И еще сопящая под боком,
Без которой счастья в жизни нет,
Без которой очень одиноко…

(с) Марина Бойкова
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