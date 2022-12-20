HuggieBot 3.0: робот для идеального объятия

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Группа ученых из Института интеллектуальных систем Макса Планка (Штутгарт, Германия) уже несколько лет пытается создать робота, который умеет... обниматься. Идейная вдохновительница проекта Алексис Блок считает, что такой робот может быть очень полезен в некоторых ситуациях. Например, когда одинокому человеку нужно утешение и хоть чье-то участие.
HuggieBot 3.0 — это третья версия робота, разработанного командой Института интеллектуальных систем Макса Планка для идеального объятия.
Его создатели утверждают, что это первый полностью автономный полноразмерный робот-обнимальщик. Он размером с человека, как и должно быть. Он распознает и реагирует на жесты пользователя в процессе объятий.
Робот оснащен специальной системой датчиков под названием "HuggieChest", которая включает в себя две надутые камеры из поливинилхлорида, имитирующие грудь человека. Пара антропоморфных рук Kinova JACO, прикрепленных к специальной металлической раме, бесшумны и безопасны.
Во время объятия датчик барометрического давления и микрофон внутри искусственной груди обнаруживают человеческое прикосновение. Данные передаются через плату микроконтроллера Arduino Mega на компьютер на базе операционной системы для роботов (ROS), расположенный в напечатанной на 3D-принтере голове робота HuggieBot 3.0.
Его создатели утверждают, что это первый полностью автономный полноразмерный робот-обнимальщик. Он размером с человека, как и должно быть. Он распознает и реагирует на жесты пользователя в процессе объятий.
Робот оснащен специальной системой датчиков под названием "HuggieChest", которая включает в себя две надутые камеры из поливинилхлорида, имитирующие грудь человека. Пара антропоморфных рук Kinova JACO, прикрепленных к специальной металлической раме, бесшумны и безопасны.
Во время объятия датчик барометрического давления и микрофон внутри искусственной груди обнаруживают человеческое прикосновение. Данные передаются через плату микроконтроллера Arduino Mega на компьютер на базе операционной системы для роботов (ROS), расположенный в напечатанной на 3D-принтере голове робота HuggieBot 3.0.
Ученые провели больше 30 испытаний, в которых было задействовано более 500 человек, чтобы система машинного обучения научилась узнавать и классифицировать ряд жестов, выполняемых во время объятий, и реагировать на них должным образом.
HuggieBot 3.0 может стоять неподвижно, делать небольшие движения в вертикальном направлении, постукивать или похлопывать человека по спине и сжимать с разной степенью давления. Алгоритм разработан так, чтобы поведение робота было максимально естественным и спонтанным, а его объятия — действительно ласковыми и утешительными.
HuggieBot 3.0 может стоять неподвижно, делать небольшие движения в вертикальном направлении, постукивать или похлопывать человека по спине и сжимать с разной степенью давления. Алгоритм разработан так, чтобы поведение робота было максимально естественным и спонтанным, а его объятия — действительно ласковыми и утешительными.
Алексис Блок начала работать над первым прототипом HuggieBot еще в 2016 году, когда училась на степень магистра робототехники. Первая итерация была построена на шести "заповедях объятий", таких как потребность в том, чтобы робот был мягким и теплым, и чтобы он мог самостоятельно начинать объятия и заканчивать их.
Позже был разработан второй вариант, HuggieBit 2.0, уже с тактильным восприятием и возможностью подстраиваться под объятие. Третий вариант робота самый продвинутый. Обниматься с ним, по признанию испытуемых, значительнее приятнее, чем с предыдущими версиями.
Позже был разработан второй вариант, HuggieBit 2.0, уже с тактильным восприятием и возможностью подстраиваться под объятие. Третий вариант робота самый продвинутый. Обниматься с ним, по признанию испытуемых, значительнее приятнее, чем с предыдущими версиями.
HuggieBot 3.0 не идеален, и его создатели отмечают, что это пока не совсем то же самое, что обнимать реального человека. Но они уже работают над четвертой версией робота и надеются, что однажды их детище научится обниматься по-человечески!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Чтобы пить с ним горьковатый кофе,
Оставаться рядом на ночлег,
Интересоваться о здоровье.
Чтобы улыбаться просто так,
Чтоб на сердце стало потеплее,
Чтобы волноваться: «Там сквозняк!
Надевай-ка тапочки скорее».
Человеку нужен человек,
Позвонить ему, послушать голос:
«А у нас сегодня выпал снег.
Как ты без меня там? Беспокоюсь!»
Чтобы был приятель, друг, сосед,
И еще сопящая под боком,
Без которой счастья в жизни нет,
Без которой очень одиноко…
(с) Марина Бойкова