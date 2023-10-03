Робот Ameca сыграл сцену из фильма «Бегущий по лезвию»

Создатели Ameca предложили оценить актерские навыки робота фанатам классического фильма «Бегущий по лезвию» и те ожидаемо эти навыки оценили «на троечку». Однако нельзя не отметить, что это лишь первые попытки использовать роботов в качестве актеров и исключать такой возможности в будущем нельзя.

Объединив достижения в области робототехники с языковыми моделями искусственного интеллекта, такими как ChatGPT-3, робот Ameca способен обеспечить реалистичные разговорные ответы наряду с широким спектром жестов и выражений.

В социальных сетях некоторые комментаторы были потрясены актерским выступлением Ameca, а один из пользователей сказал: «Ameca такой крутой!» Удивительно, как быстро он отреагировал».

«Не могу дождаться, когда увижу Ameca в фильме!» — написал другой потрясенный до глубины души комментатор, добавив: «Это обязательно произойдет».