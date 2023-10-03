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Робот Ameca сыграл сцену из фильма «Бегущий по лезвию»

Робот Ameca сыграл сцену из фильма «Бегущий по лезвию»

Автор:
03 октября 2023 14:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ameca   Ynews   Видео   актерская игра   актерские навыки   бегущий по лезвию   забавно   робот Ameca   робот-гуманоид   робототехника   
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«Самого продвинутого» робота-гуманоида в мире Ameca испробовали в качестве актера. Робот воссоздал фрагмент фильма «Бегущий по лезвию» и процитировал фразу главного героя на фоне саундтрека из картины. Что получилось — решать вам. Но, похоже, Ameca вряд ли получит премию «Оскар» в ближайшее время.


Существует бесчисленное множество научно-фантастических фильмов о роботах-гуманоидах, но участие в них актеров-роботов пока еще дело будущего. И будущего весьма далёкого, раз уж даже «самый продвинутый» робот-гуманоид демонстрирует не самую блестящую актёрскую игру.


Робот в ответ на запрос сыграть кинофрагмент выбрал фильм «Бегущий по лезвию» 1982 года.



Он озвучил культовую фразу, которую в картине произнес кровожадный андроид Рой Бэтти в исполнении Рутгера Хауэра: «Все эти моменты будут потеряны во времени, как слёзы под дождём».


В эту секунду для пущего драматизма фоном прозвучала музыка из фильма, а лицо робота отобразило «гамму эмоций».


Создатели Ameca предложили оценить актерские навыки робота фанатам классического фильма «Бегущий по лезвию» и те ожидаемо эти навыки оценили «на троечку». Однако нельзя не отметить, что это лишь первые попытки использовать роботов в качестве актеров и исключать такой возможности в будущем нельзя.


Объединив достижения в области робототехники с языковыми моделями искусственного интеллекта, такими как ChatGPT-3, робот Ameca способен обеспечить реалистичные разговорные ответы наряду с широким спектром жестов и выражений.


В социальных сетях некоторые комментаторы были потрясены актерским выступлением Ameca, а один из пользователей сказал: «Ameca такой крутой!» Удивительно, как быстро он отреагировал».

«Не могу дождаться, когда увижу Ameca в фильме!» — написал другой потрясенный до глубины души комментатор, добавив: «Это обязательно произойдет».


Других актерское мастерство робота не столь впечатлило: один из комментаторов написал: «Думаю, в ближайшее время роботы не смогут заменить актеров». А еще один особенно резкий критик и вовсе написал: «Давайте отключим это чудовище, пока мы еще можем! Никто не смотрел фильм «Терминатор»?


Однако любые мечты создателей Ameca о захвате киноиндустрии придется отложить после соглашения, заключенного между профсоюзами голливудских сценаристов и руководителями киноиндустрии. Профсоюз Гильдии сценаристов США заключил сделку, которая значительно ограничит использование генеративного искусственного интеллекта в кино и на телевидении.

В случае принятия соглашения студии и продюсерские компании должны будут сообщить авторам, был ли какой-либо материал создан с помощью ИИ. Кроме того, ИИ не может быть признанным сценаристов, переписывать любой «литературный материал» или предоставлять исходный материал для написания.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ameca   Ynews   Видео   актерская игра   актерские навыки   бегущий по лезвию   забавно   робот Ameca   робот-гуманоид   робототехника   
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6  комментариев
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17k
banzai7 18 минут назад
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10k
Garpia121 43 минуты назад
Ха, с Рудгером железяку сравнили ?Пусть хоть на Шварце в Терминаторе потренируется вначале.
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5k
satra 57 минут назад
Time to die.

Ссылка coub.com
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241
Александр satra 4 минуты назад
I've seen things you people wouldn't believe... Attack ships on fire off the shoulder of Orion... I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhäuser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain... Time to die.
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12k
Copycat 58 минут назад
молодцы конечно но лично для меня это то же что и новость о том что ну например Яндекс колонка с Алисой процитировала сцену из фильма "я робот" - т.е. вообще не вижу ничего удивительного или потрясающего для себя
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230
Ви 59 минут назад
Работать еще над мимикой этой куклы. Рутгера никакой автомат не переплюнет все равно. Еще не хватало что бы чайники и пылесосы в кино снимались как актеры.
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