Китайцы показали гибкого, ловкого и устойчивого робота-гуманоида

Судя по тому, как обращаются с роботом G1 в демонстрационном ролике, его вряд ли можно обвинить в желании свергнуть человечество!

Человек на видео наносит роботу удары ногами и кулаками в грудь — тот сохраняет устойчивость, отступая назад, чтобы восстановить равновесие. Затем, демонстрируя полезные бытовые навыки, робот бьет себе по пальцам киянкой (как пошутил один из комментаторов, это включился режим «сборщика долгов»).

Дальше всё становится ещё более странным: робот начинает показывать, насколько гибкие у него суставы. Он извивается, как одержимые в фильме «Экзорцист», и в итоге складывается в компактную конструкцию — в таком виде его можно переносить с места на место.