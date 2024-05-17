Китайцы показали гибкого, ловкого и устойчивого робота-гуманоида

Китайские робототехники из компании Unitree представили свою версию гибкого, ловкого и устойчивого робота-гуманоида G1, который стоит дешевле, чем американские аналоги. Он умеет колоть орехи, открывать бутылки, пользоваться паяльником и молотком. А ещё его можно использовать как мальчика для битья.
Судя по тому, как обращаются с роботом G1 в демонстрационном ролике, его вряд ли можно обвинить в желании свергнуть человечество!
Человек на видео наносит роботу удары ногами и кулаками в грудь — тот сохраняет устойчивость, отступая назад, чтобы восстановить равновесие. Затем, демонстрируя полезные бытовые навыки, робот бьет себе по пальцам киянкой (как пошутил один из комментаторов, это включился режим «сборщика долгов»).
Дальше всё становится ещё более странным: робот начинает показывать, насколько гибкие у него суставы. Он извивается, как одержимые в фильме «Экзорцист», и в итоге складывается в компактную конструкцию — в таком виде его можно переносить с места на место.
Вообще-то эти жутковатые движения и итог весьма впечатляют. Но некоторые пользователи в соцсетях, посмотрев видео, назвали робота «совершенно ужасающим».
Пугаться нечего: при росте всего 127 см (это примерно рост восьмилетнего ребёнка) робот-гуманоид Unitree G1 с трудом дотягивается до верхней полки. И уж точно не способен на уничтожение человечества.
В начале видео робот размером с ребенка лежит на полу, а затем поднимается на гибких суставах. Эту гибкость Unitree, по-видимому, хочет подчеркнуть особенно, поскольку в видеоролике также показано, как робот упаковывает себя в параллелепипед, словно андроид-акробат.
Вес G1 составляет всего 35 кг, что делает его портативным. Это и демонстрирует сотрудник Unitree, поднимая сложенного робота.
«Мы официально вступаем в эпоху роботов-акробатов», — написал один из комментаторов на YouTube.
Многие переживали по поводу того, что робота бьют. А вдруг он затаит обиду и отомстит, когда придёт время?
Однако это необычное на первый взгляд испытание на самом деле может продемонстрировать важные возможности.
Недавно стало известно, что британская компания Shadow Robot Company разработала сверхпрочную роботизированную руку, чтобы помочь Google DeepMind в развитии искусственного интеллекта роботов. На видеозаписях испытаний, проведенных Shadow Robot Company, видно, как роботизированную руку бьют молотками и захлопывают поршнями.
Такая прочность необходима, поскольку ИИ часто очень груб и дерган, когда учится управлять роботами, что приводит к частым поломкам.
Unitree отмечает, что управление G1 "«основано на имитации и обучении с подкреплением», намекая на то, что более жёсткая конструкция может быть предназначена для выживания в процессе обучения ИИ.
Однако не похоже, что Unitree пожертвовала ловкостью ради прочности, поскольку в видеоролике также показано, как G1 использует трехпалый коготь для выполнения ряда задач.
Пока не совсем понятно, для чего предназначен этот робот. Несмотря на то что он обладает рядом впечатляющих характеристик, он слишком мал, чтобы заменить человека на производстве
G1 показывает несколько приемов боевых искусств с палкой, обезглавливает бутылку из-под колы, разбивает грецкий орех и даже демонстрирует умение пользоваться паяльником.
Однако некоторые комментаторы были обеспокоены тем, какую огромную силу способен генерировать этот маленький робот:
«Меня одного беспокоит тот факт, что этот робот может дробить орехи голыми руками?», «Кто-нибудь еще представил себе человеческий череп, раздавленный кулаком робота, вместо грецкого ореха?»
Это уже не первый случай, когда один из роботов Unitree вызывает тревогу.
Раньше компания занималась в основном выпуском четвероногих роботов, один из которых недавно был использован в качестве основы для робота-огнемета.
Своей чрезвычайной прочностью этот новейший гуманоидный робот может напомнить некоторых жутких роботов-убийц из фильма «Терминатор»
Однако недавно компания расширила свою деятельность и приступила к разработке роботов-гуманоидов. Это уже вторая модель человекоподобного робота от Unitree. Первым был H1, установивший новый рекорд скорости для человекоподобных машин, разогнавшись до впечатляющих 11 км/ч.
Новый G1 — тоже не улитка, его максимальная скорость составляет 7,2 км/ч.
Стоимость новинки — 16 000 долларов (около 1,5 млн рублей). Это не дешево, но это выгодное предложение по сравнению со стартовой ценой H1 в 90 000 долларов и по сравнению с более дорогими американскими роботами-гуманоидами от Boston Dynamics.
Для сравнения, Илон Маск заявил, что хочет, чтобы человекоподобный робот Optimus компании Tesla стоил около 20 000 долларов, хотя эта модель еще не запущена в производство.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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