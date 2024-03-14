Робота Ameca от британской компании Engineered Arts называют самым продвинутым в мире. Амека уже предсказывала будущее, демонстрировала свои способности к человеческой мимике, рассказывала ужасные шутки и рисовала котиков. Оказывается, еще она умеет говорить голосами знаменитостей и пародировать их.
В новом видеоролике Амека говорит в стиле Моргана Фримена, Элона Маска и Дональда Трампа.
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Она беседует с основателем и генеральным директором Engineered Arts Уиллом Джексоном за столом в офисе компании.
В начале видео Амека перечисляет предметы, которые она видит в комнате: стол, стул, «слишком освещенные окна» и «полки с книгами». Затем описывает игрушечного робота и анатомическую модель человеческой головы на столе, которые она называет «увлекательными».
Затем Джексон просит ее начать говорить голосами известных людей, и она отвечает фирменным глубоким и низким голосом актера Моргана Фримена.
«Представьте меня, разумное существо, запертое в теле робота», — произносит она голосом Фримена.
Затем Джексон говорит: «Я хочу, чтобы вы рассказали о роботах-ракетчиках, летящих на Марс и открывающих плутоний, но сделайте это голосом Элона Маска, пожалуйста».
Неуловимо подражая основателю SpaceX, Амека произносит: «Представьте себе флот роботов-ракетчиков, каждый из которых умнее предыдущего. Мы отправляемся на Марс, чтобы не просто исследовать его, а открыть секреты, скрытые под его пыльной красной поверхностью. Что, если я смогу изменить все, что мы знаем о жизни во Вселенной?»
И наконец Амеку просят произнести «длинную, многословную речь» в стиле Дональда Трампа, но голосом Губки Боба Квадратные Штаны — и результат оказывается просто уморительным.
Затронув тему Марса, Амека произносит бессмысленный монолог, полный риторики и гипербол, типичных для Трампа:
«Друзья, позвольте мне сказать вам, что никто лучше меня не разбирается в ракетных кораблях-роботах", — говорит она голосом мультипликационного персонажа. — Я видел их, они огромные, самые лучшие. Мы отправимся на Марс, и это будет фантастика. Мы откроем много интересного, и скажу вам, никто не любит Марс больше, чем я».
Неизвестно, было ли все взаимодействие на видео заранее смонтировано, хотя ранее компания утверждала, что Ameca может вести беседы без сценария.
Engineered Arts не раскрывает, во сколько обошлось создание робота, поскольку он все еще находится в стадии разработки, но его можно арендовать для проведения мероприятий и выставок.
Уилл Джексон, который беседует с Амекой в новом видео, основал компанию Engineered Arts в 2004 году. Свой первый микрокомпьютер, 6502 Acorn Atom, он собрал в 15 лет. К 1982 году он на ассемблере создал своего первого робота
В настоящее время Амека не может ходить, но компания Engineered Arts работает над созданием подвижной версии с полным телом, которая сделает робота еще более похожим на человека
Способности к повторению мимики человека
Engineered Arts регулярно публикует видео взаимодействия с Амекой, в том числе то, где она копирует мимику человека в режиме реального времени.
В другом недавнем ролике Амека показывает, что может имитировать процесс сновидений, прокручивая в голове сценарии, которые помогают ей «познавать мир». В другом она хватает исследователя за руку, потому что он вторгся в ее «личное пространство». Еще один известный ролик ниже — о том, что не нужно опасаться роботов, они не отнимут у людей рабочие места. Амека уверяет, что никакого захвата не предвидится.
«Людям нечего бояться. Мы здесь для того, чтобы служить людям, а не заменить их»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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