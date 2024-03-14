И наконец Амеку просят произнести «длинную, многословную речь» в стиле Дональда Трампа, но голосом Губки Боба Квадратные Штаны — и результат оказывается просто уморительным.

Затронув тему Марса, Амека произносит бессмысленный монолог, полный риторики и гипербол, типичных для Трампа:

«Друзья, позвольте мне сказать вам, что никто лучше меня не разбирается в ракетных кораблях-роботах", — говорит она голосом мультипликационного персонажа. — Я видел их, они огромные, самые лучшие. Мы отправимся на Марс, и это будет фантастика. Мы откроем много интересного, и скажу вам, никто не любит Марс больше, чем я».

Неизвестно, было ли все взаимодействие на видео заранее смонтировано, хотя ранее компания утверждала, что Ameca может вести беседы без сценария.

Engineered Arts не раскрывает, во сколько обошлось создание робота, поскольку он все еще находится в стадии разработки, но его можно арендовать для проведения мероприятий и выставок.