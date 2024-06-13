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Как выглядит китайская фабрика по производству человекоподобных роботов

Как выглядит китайская фабрика по производству человекоподобных роботов

Автор:
13 июня 2024 13:40
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: гуманоидный робот   интересно   китайцы молодцы   познавательно   робот-гуманоид   робототехника   фабрика роботов   фоторепортаж   
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На фабрике компании Ex-Robots в городе Далянь кипит работа по созданию гиперреалистичных человекоподобных роботов. Они должны быть способны имитировать человеческую мимику и эмоции, и тогда, как надеются инженеры, их можно будет использовать в сферах здравоохранения и образования.

На кадрах, сделанных на фабрике Ex-Robots, видно, как рабочие, окруженные грудами голов, силиконовых масок длиной до шеи и запасных конечностей, трудятся над созданием самого сложного класса роботов в мире.

На стене висят чертежи продукции, а в заводском цеху выставлены женщины-роботы в роскошных париках и с макияжем на лице.

Инженеры компании обучают роботов повторять свою мимику и эмоции.


На видео есть забавный момент, когда сотрудница Ex-Robots двигает головой, улыбается и высовывает язык, а робот-гуманоид в точности имитирует ее движения.


Дроиды используют крошечные моторы, установленные в нескольких местах их головы, и искусственный интеллект для распознавания и имитации человеческого поведения.

«У нас есть собственная команда разработчиков программного обеспечения и алгоритмов, — рассказал исполнительный директор Ex-Robots Ли Боян. — Существует множество базовых моделей и алгоритмов с открытым исходным кодом, которыми пользуются все. Однако мы больше концентрируемся на том, как сделать так, чтобы ИИ мог распознавать выражения лица и эмоции».


Он добавил, что стартап, основанный в 2009 году и начавший разработку человекоподобных роботов в 2016 году, также работает над своей «базовой моделью».


«Модель, которую мы создаем, мультимодальна и способна выражать эмоции,  — сказал Ли. — Она может воспринимать окружающую обстановку и выдавать соответствующую мимику».


По словам представителей Ex-Robots, изготовление человекоподобного робота занимает от двух недель до месяца, а цена варьируется от ¥1,5 млн (18 млн руб.) до ¥2 млн (24,5 млн руб.).

Пока что роботы компании предназначены в основном для демонстрации в музеях, один из которых Ex-Robots разместила в том же здании, что и свою фабрику.

Заглядывая в будущее, Ли считает, что человекоподобные роботы будут играть все большую роль в здравоохранении и образовании.

Компания Ex-Robots продемонстрировала своих роботов-гуманоидов на Всемирной конференции роботов, ведущей китайской конференции и выставке робототехники, в августе прошлого года, выставив свои аниматронные головы и роботов-гуманоидов.


Во время конференции Ли заявил, что роботы-гуманоиды идеально подходят для роли, требующей взаимодействия с публикой, например, в музеях, туристических достопримечательностях, школах и ситуациях, требующих содействия компаньона.

Как сообщается, для создания синтетической кожи Ex-Robots использовала 3D-сканирование, цифровой дизайн и 3D-печать, а в 2023 году ей удалось создать самого легкого человекоподобного робота в мире.

Компания Ex-Robots открыла свой научно-технический музей EX Future в китайской провинции Ляонин в 2022 году, спустя шесть лет после начала разработки дроидов.

Музей, который является первым музеем роботов в стране, призван погрузить посетителей в полную роботизированную среду, даже заменив людей гуманоидными роботами в качестве гидов. Роботы также используют передовые технологии, интеллектуальный голосовой диалог и когнитивные технологии для непосредственного взаимодействия с посетителями.

В музее также есть исследовательский центр роботов с искусственным интеллектом, центр производства бионических роботов, экспериментальный модуль бионических роботов и другие передовые экспонаты.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: гуманоидный робот   интересно   китайцы молодцы   познавательно   робот-гуманоид   робототехника   фабрика роботов   фоторепортаж   
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13  комментариев
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13k
Б.Касторский 2 часа назад
Такими темпами доживем до воплощения идей Азимова и у каждого будет личный робот. Надеюсь, они не восстанут.
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2k
Alexander Gorn 5 минут назад
Дожили, китайцы теперь уже и людей подделывают!
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309
Евгений Бобр 7 минут назад
Акуеть конечно!
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26
risti 18 минут назад
можно будет использовать в сферах здравоохранения и образования.
----------------
ну да, ну да... ))) друг уже спрашивает в какой поликлинике или универе их поставят ))))
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11k
vasilykopkov Полчаса назад
Я бы не назвал это роботом. Скорее - это сложная программируемая говорящая кукла. Нечто подобное делали ещё в 17-18 веках, правда без электричества, на механике.
В роботе главное - ИИ, которого пока нет и, надеюсь, в обозримом будущем, не будет. Нейросети - это не совсем ИИ, точнее совсем не ИИ.
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16k
Ivan 47 минут назад
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7k
Сергей Час назад
В СССР это назвался гаражный кооператив. На фабрику не тянет.
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1k
Дмитрий Час назад
На последней фотке..Нагиев?
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3k
Звёздный странник 2 часа назад
Всё, что я испытал, глядя на эти фото и видео - эффект «зловещей долины».
Для аттракционов в развлекательных парках они может и сгодятся, но не для замещения работников на местах, где требуется оперативная работа с общественностью. Порой возникают такие ситуации, что нужно действовать не по инструкции, а эта жестянка тупо не среагирует, если вдруг клиенту станет плохо с сердцем.
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777
Игорь 2 часа назад
Скоро мы их будем встречать не только в музеях...
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1889 постов (1804 в горячем)

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