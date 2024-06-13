Как выглядит китайская фабрика по производству человекоподобных роботов

На фабрике компании Ex-Robots в городе Далянь кипит работа по созданию гиперреалистичных человекоподобных роботов. Они должны быть способны имитировать человеческую мимику и эмоции, и тогда, как надеются инженеры, их можно будет использовать в сферах здравоохранения и образования.
На кадрах, сделанных на фабрике Ex-Robots, видно, как рабочие, окруженные грудами голов, силиконовых масок длиной до шеи и запасных конечностей, трудятся над созданием самого сложного класса роботов в мире.
На стене висят чертежи продукции, а в заводском цеху выставлены женщины-роботы в роскошных париках и с макияжем на лице.
Инженеры компании обучают роботов повторять свою мимику и эмоции.
На видео есть забавный момент, когда сотрудница Ex-Robots двигает головой, улыбается и высовывает язык, а робот-гуманоид в точности имитирует ее движения.
Дроиды используют крошечные моторы, установленные в нескольких местах их головы, и искусственный интеллект для распознавания и имитации человеческого поведения.
«У нас есть собственная команда разработчиков программного обеспечения и алгоритмов, — рассказал исполнительный директор Ex-Robots Ли Боян. — Существует множество базовых моделей и алгоритмов с открытым исходным кодом, которыми пользуются все. Однако мы больше концентрируемся на том, как сделать так, чтобы ИИ мог распознавать выражения лица и эмоции».
Он добавил, что стартап, основанный в 2009 году и начавший разработку человекоподобных роботов в 2016 году, также работает над своей «базовой моделью».
«Модель, которую мы создаем, мультимодальна и способна выражать эмоции, — сказал Ли. — Она может воспринимать окружающую обстановку и выдавать соответствующую мимику».
По словам представителей Ex-Robots, изготовление человекоподобного робота занимает от двух недель до месяца, а цена варьируется от ¥1,5 млн (18 млн руб.) до ¥2 млн (24,5 млн руб.).
Пока что роботы компании предназначены в основном для демонстрации в музеях, один из которых Ex-Robots разместила в том же здании, что и свою фабрику.
Заглядывая в будущее, Ли считает, что человекоподобные роботы будут играть все большую роль в здравоохранении и образовании.
Компания Ex-Robots продемонстрировала своих роботов-гуманоидов на Всемирной конференции роботов, ведущей китайской конференции и выставке робототехники, в августе прошлого года, выставив свои аниматронные головы и роботов-гуманоидов.
Во время конференции Ли заявил, что роботы-гуманоиды идеально подходят для роли, требующей взаимодействия с публикой, например, в музеях, туристических достопримечательностях, школах и ситуациях, требующих содействия компаньона.
Как сообщается, для создания синтетической кожи Ex-Robots использовала 3D-сканирование, цифровой дизайн и 3D-печать, а в 2023 году ей удалось создать самого легкого человекоподобного робота в мире.
Компания Ex-Robots открыла свой научно-технический музей EX Future в китайской провинции Ляонин в 2022 году, спустя шесть лет после начала разработки дроидов.
Музей, который является первым музеем роботов в стране, призван погрузить посетителей в полную роботизированную среду, даже заменив людей гуманоидными роботами в качестве гидов. Роботы также используют передовые технологии, интеллектуальный голосовой диалог и когнитивные технологии для непосредственного взаимодействия с посетителями.
В музее также есть исследовательский центр роботов с искусственным интеллектом, центр производства бионических роботов, экспериментальный модуль бионических роботов и другие передовые экспонаты.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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ну да, ну да... ))) друг уже спрашивает в какой поликлинике или универе их поставят ))))
В роботе главное - ИИ, которого пока нет и, надеюсь, в обозримом будущем, не будет. Нейросети - это не совсем ИИ, точнее совсем не ИИ.
Для аттракционов в развлекательных парках они может и сгодятся, но не для замещения работников на местах, где требуется оперативная работа с общественностью. Порой возникают такие ситуации, что нужно действовать не по инструкции, а эта жестянка тупо не среагирует, если вдруг клиенту станет плохо с сердцем.