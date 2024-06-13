Как выглядит китайская фабрика по производству человекоподобных роботов

Компания Ex-Robots продемонстрировала своих роботов-гуманоидов на Всемирной конференции роботов, ведущей китайской конференции и выставке робототехники, в августе прошлого года, выставив свои аниматронные головы и роботов-гуманоидов.

Во время конференции Ли заявил, что роботы-гуманоиды идеально подходят для роли, требующей взаимодействия с публикой, например, в музеях, туристических достопримечательностях, школах и ситуациях, требующих содействия компаньона.