FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 2274 поста • 792 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
Истории про пропавших без вести людей, которые выжили и нашлись

Истории про пропавших без вести людей, которые выжили и нашлись

Автор:
26 июня 2024 12:57
Сообщество : Истории из жизни
Метки: интересно   истории   истории с исчезновением   нашлись   пропали   рассказы   
2955
15

Помните программу "Жди меня"? Так вот в нашем посте подобные истории - и все со счастливым концом. Герои рассказали, как они или их знакомые, которых уже признали пропавшими без вести, всё-таки нашлись.

×

А у вас есть такие истории?мужик

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: интересно   истории   истории с исчезновением   нашлись   пропали   рассказы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
ron 2 часа назад
как я понял, бОльшая часть тупо идиоты и свалили сами )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
The Joker 6 минут назад
Сгубили человека, порубили на куски, через мясорубку пропустили, фарш смыли в унитаз и никогда человека не найти...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
hhwost 57 минут назад
в РФ за год объявляют в розыск до 180 тыс человек. большинство находят, живыми или мёртвыми. 20000 пропадает с концами. куда деваются неизвестно. и всем насрать, никто не ищет. даже федеральная база пропавших появилась только несколько лет назад, до этого её просто не было. база угнанных машин была, а пропавших людей - нет.
только волонтёры типа "Лиза Алерт" пытаются что-то делать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Андрей 57 минут назад
В 90-х один азербайджанец-дальнобой повёз товар в Россию. В России его обули. Осел в маленьком посёлке. Домой возвращаться не вариант - убили бы. Родственникам не сообщал, боялся, что через них на него выйдут. Так остаток жизни и прожил в России в маленьком посёлке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Teodor Час назад
Комментарий к фото
Весьма своевременно... Возникает вопрос: а что им понадобилось? Наследство там, или пожить негде...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Teodor Час назад
Комментарий к фото
Редкостная сволочь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Serg2001 Час назад
Комментарий к фото
Такие истории обычно детям рассказывают: "- Вот, Игорёк, это твой папа! - Так ведь он же космонавт... погиб! - Как видишь, нет... летал на Марс 10 лет, теперь решил вернуться... - А почему у него пальцев на руке нет? - Марсиане за долги оттяпали!" Как то так...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
xannar Час назад
И всё равно нет объяснения, что с ними случилось на самом деле, либо не могут рассказать, либо не хотят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Serg2001 Час назад
Комментарий к фото
Интрига повисла в воздухе...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 1 комментарий
Показать ещё
Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1764 поста (1715 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

76161



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Они ни за что не наймут белого мужчину»: в США разразился скандал вокруг корпорации Disney и дискриминации её сотрудников
«Они ни за что не наймут белого мужчину»: в США разразился скандал вокруг корпорации...
Опять этот чёрный непревзойденный юмор, который сделает наш день
Опять этот чёрный непревзойденный юмор, который сделает наш день
Набирающие популярность в сообществах
&nbsp;Намешалось&nbsp;
 Намешалось 
Марсоход Perseverance начал исследование Яркого Ангела на Марсе
Марсоход Perseverance начал исследование Яркого Ангела на Марсе
Тинькофф отсекает лишнее
Тинькофф отсекает лишнее
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Услуга которую мы ждали

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#новости#СССР#дети#факты#инцидент#Китай#Девушка#конфликт
#в мире#интересно#Юмор#авария#интересное#позитив#кот#Ynews#машина#улыбнуло
#люди#Прикол#история#истории#Россия#кино#Дагестан#полиция#забавно#теракт
Знал бы что снимают, болтал меньше Знал бы что снимают, болтал меньше "Очнулась, когда уже отдавала свою золотую цепочку": пользователи рассказали, как попались на развод цыганок "Очнулась, когда уже отдавала свою золотую цепочку": пользователи рассказали, как попались на... 15 ситуаций, в которых дети серьёзно начудили 15 ситуаций, в которых дети серьёзно начудили "Ели голубей" и другие семейные треш-истории и секреты, которые хотелось бы забыть "Ели голубей" и другие семейные треш-истории и секреты, которые хотелось бы забыть А мы этого не знали: пользователи поделились секретами бренда или компании, в которой раньше работали А мы этого не знали: пользователи поделились секретами бренда или компании, в которой раньше... "Варила кашу и упала в обморок": девушки рассказали, как неожиданно поняли, что беременны "Варила кашу и упала в обморок": девушки рассказали, как неожиданно поняли, что беременны

На что жалуетесь?

Вернуться