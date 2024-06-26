Истории про пропавших без вести людей, которые выжили и нашлись

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Помните программу "Жди меня"? Так вот в нашем посте подобные истории - и все со счастливым концом. Герои рассказали, как они или их знакомые, которых уже признали пропавшими без вести, всё-таки нашлись.
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А у вас есть такие истории?мужик
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только волонтёры типа "Лиза Алерт" пытаются что-то делать.
Я волонтёр,знаю о чём говорю.