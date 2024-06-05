"Варила кашу и упала в обморок": девушки рассказали, как неожиданно поняли, что беременны

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Беременность порой не наступает, когда её очень ждёшь. У некоторых процесс затягивается, а другие вообще не планируют специально, просто живут и наслаждаются. В такие моменты беременность становится приятной неожиданностью, и понять это удаётся не сразу.
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2. У кого-то это проходит легко и незаметно, но чаще всего организм всё равно подаёт сигналы
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