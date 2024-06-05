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"Варила кашу и упала в обморок": девушки рассказали, как неожиданно поняли, что беременны

"Варила кашу и упала в обморок": девушки рассказали, как неожиданно поняли, что беременны

Автор:
05 июня 2024 15:19
Сообщество : Истории из жизни
Метки: беоеменность   девушки   интересно   истории   истории из жзини   узнала что беременна   
1208
14

Беременность порой не наступает, когда её очень ждёшь. У некоторых процесс затягивается, а другие вообще не планируют специально, просто живут и наслаждаются. В такие моменты беременность становится приятной неожиданностью, и понять это удаётся не сразу.

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Метки: беоеменность   девушки   интересно   истории   истории из жзини   узнала что беременна   
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1713 постов (1664 в горячем)

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