15 ситуаций, в которых дети серьёзно начудили

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Быть родителем - это не только радоваться своему чаду, но ещё и проходить через множество разных шалостей. Порой дети вытворяют такое, что даже придумать подобное сложно.
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А что вытворяли ваши детки?
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Сестра с ножницами - чего только не резала: занавески, докуда дотянется; материны колготки, на шорты. Самый эпик - ей ее бабушка подарила куклу - Бармалей, стоила больше сотки в то время, через 10 минут у бармалея были отрезаны ноги:" чтоб он за детьми не бегал".
Я, периодически сбегал из садика, в том числе и через подкоп. Основной способ побега воспиталки так и не разгадали. Нашел вилку обрезанную рискнул в розетку, трясло хорошенько... В пять лет вернулся домой в час ночи - гулял по городу))). И многое другое...
П - присмотр.
У меня старшему 22, младшему -17 летом будет.
Ничего похожего даже близко не было. Максимум - разбивали что-то из посуды случайно. Надо сказать, что жена гораздо чаще бьёт. Ну игрушку разберёт, это его вещь, я соберу если надо - починю. С детьми разговаривать надо, объяснять им, сидеть с ними в конце концов, занимать чем-то. Прочитайте стихотворение Маяковского "Что такое хорошо и что такое плохо", объясните ребёнку - он всё поймёт. Где была мама, когда 2-хлетний малыш экспериментировал с ножницами? Как он вообще их достал?
Когда второй младший родился, купил квартиру, сделал ремонт, спустя 17 лет - он как свежий, обои не изрисованы, мебель цела...
Маленькие дети делают многие вещи не потому что это плохо, а потому что они повторяют за взрослыми то, что видят, только в своей детской интерпретации.
Мой муж в 4 года у родителей котенка в туалете топил, потому что когда то увидел как в деревне бабушка их в бочке топила. И просто думал, что так и надо. Никто до случая с унитазом и не знал, что он это видел.
С садика, кстати, тоже сбегал, потому что хотел дома покушать. Разве плохо любить мамину еду?
Может я обитаю в обществе плохих родителей, но ни разу не слышала, чтоб приводя ребенка в сад, кто то говорил "только запомни, сбегать с садика нельзя"
Или там где друг друга постригли. Подстригать это плохо? Нет. Что там надо было заранее объяснять, чтоб этого не произошло? У меня ребенок в саду постоянно себе челку подстригал сам, потому что она ему не нравилась. И как мне надо было ему объяснить, что если дядя тебя подстригает и тебе не нравится, это хорошо, а если ты сам себя подстриг, это плохо?