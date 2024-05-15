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15 ситуаций, в которых дети серьёзно начудили

15 ситуаций, в которых дети серьёзно начудили

Автор:
15 мая 2024 15:50
Сообщество : Истории
Метки: дети   дети чудят   забавно   интересно   истории   фото   чудики   
3325
16

Быть родителем - это не только радоваться своему чаду, но ещё и проходить через множество разных шалостей. Порой дети вытворяют такое, что даже придумать подобное сложно.

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А что вытворяли ваши детки?

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Метки: дети   дети чудят   забавно   интересно   истории   фото   чудики   
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15  комментариев
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31k
Serg2001 2 часа назад
Одноклассник чуть не погиб. Был он новорожденный. И была у него сестра на три года старше его. И вот их мамаша как-то решила выбежать на 10 минут в магазин. То ли понадобилось что-то срочно, а скорее всего дух перевести. Такое тоже бывает от недосыпа. Сказала в шутку "смотри за братом" и убежала. И тут мелкий решил заплакать. Логика трехлетнего ребенка: раз плачет, значит голодный. Раз голодный, надо его покормить. А кормить чем? Естественно хлебом!... Короче, когда мамаша вернулась, малец был синий и уже не дышал практически... Все отверстия были наглухо залеплены липким хлебным мякишем. Рот, нос, уши... Сестра усердно пыталась его "покормить" и как могла запихивала хлеб куда только можно. Когда рассказывали было уже смешно, но на самом деле минутой позже и трагедия в семье.
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7k
Старичок 36 минут назад
Комментарий к фото
про лифчик брата неожиданно))))
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2k
evzhur 37 минут назад
Оставили меня с 3-летним сыном одного. Тот начал орать. Я закрыл его на балконе (выйти он мог), он орал часов пять и охрип так, что не мог издавать никаких звуков неделю. В итоге жена потом удивлялось как так он при мне не капризничает.
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1k
Nick 38 минут назад
пусть внуков наделают... сейчас мало уже кто на это способен
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628
Пчёл 50 минут назад
Ничего подобного, я сейчас проверил - обратно тоже выходит!..
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462
Z Z 50 минут назад
Да мне кажется все чудили в детстве.
Сестра с ножницами - чего только не резала: занавески, докуда дотянется; материны колготки, на шорты. Самый эпик - ей ее бабушка подарила куклу - Бармалей, стоила больше сотки в то время, через 10 минут у бармалея были отрезаны ноги:" чтоб он за детьми не бегал".
Я, периодически сбегал из садика, в том числе и через подкоп. Основной способ побега воспиталки так и не разгадали. Нашел вилку обрезанную рискнул в розетку, трясло хорошенько... В пять лет вернулся домой в час ночи - гулял по городу))). И многое другое...
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11k
vasilykopkov 59 минут назад
В - воспитание.
П - присмотр.
У меня старшему 22, младшему -17 летом будет.
Ничего похожего даже близко не было. Максимум - разбивали что-то из посуды случайно. Надо сказать, что жена гораздо чаще бьёт. Ну игрушку разберёт, это его вещь, я соберу если надо - починю. С детьми разговаривать надо, объяснять им, сидеть с ними в конце концов, занимать чем-то. Прочитайте стихотворение Маяковского "Что такое хорошо и что такое плохо", объясните ребёнку - он всё поймёт. Где была мама, когда 2-хлетний малыш экспериментировал с ножницами? Как он вообще их достал?
Когда второй младший родился, купил квартиру, сделал ремонт, спустя 17 лет - он как свежий, обои не изрисованы, мебель цела...
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28
Dmitriy vasilykopkov Полчаса назад
Скучное детство было у Ваших детей.
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62k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Родители типа этого не замечали? Решается же элементарно - одними единственными пи*дюлями... и нет проблемы) Или родители из тех конченных, которые считают что их дитятко может творить что угодно и никто его пальцем не тронет??))
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62k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Какие то проблемы с зубами походу) Чтобы 2 летний ребенок выбил зуб взрослому человеку, как минимум у него должен быть в руках молоток)
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1680 постов (1633 в горячем)

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