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"Гребу уже 31-й день": школьный учитель оказался один посреди Тихого океана

"Гребу уже 31-й день": школьный учитель оказался один посреди Тихого океана

Автор:
26 июня 2024 11:19
Сообщество : Путешествия
Метки: Видео   Школьный учитель   в мире   люди   посреди Тихого океана   путешествие   фото   
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Люк признался, что сейчас находится так далеко от земли, насколько это возможно на нашей планете.

Школьный учитель музыки, которого зовут Люк, решил кардинально изменить свою жизнь и решился на самостоятельное плавание по Тихому океану. Он путешествует на 27-футовом паруснике и ежедневно рассказывает о своих невероятных приключениях на странице в социальной сети TikTok.

Недавно мужчина удивил 863-тысячную армию подписчиков, указав свои точные координаты на картах Google. По его словам, это так далеко от земли, насколько вообще возможно на нашей планете.

"Я застрял здесь в штиле, нет ветра. Гребу вот уже 31-й день в Тихом океане, чтобы немного потренироваться. Чувствую дезориентацию, потому что абсолютно ничего не видно — расстояние к суше более 1000 миль", — объяснил в вирусном клипе блогер, назвав себя парусной певчей птицей.

Пользователи сети начали обсуждать увиденное в комментариях.

  • "Чувак, ты меня пугаешь... возвращайся домой";
  • "Нет ничего страшнее открытого океана. Я просто не могу на это спокойно смотреть";
  • "Как такое возможно? Мне нужны доказательства";
  • "Существуют ли люди, которые ничего не боятся?! Такое бывает?".

Пока одни подписчики были удивлены тем, что школьный учитель в одиночку пересекает Тихий океан, другие поражались надежностью его интернет-соединения.

"Боже, этот человек загружает видео с Тихого океана, а я теряю связь в ванной комнате", — написал один из пользователей.

Другой также отшутился: "Черт возьми, в Тихом океане есть Wi-Fi?".

Отвечая на все упреки, блогер объяснил, что установил на паруснике специальную антенну, чтобы ловить сигнал. Сейчас почти каждое его новое видео собирает более миллиона просмотров.

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Метки: Видео   Школьный учитель   в мире   люди   посреди Тихого океана   путешествие   фото   
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8  комментариев
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20k
Bill 2 часа назад
находится так далеко от земли, насколько это возможно на нашей планете
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18k
RDen Час назад
к 1 Сентября то успеет? Учитель блин..:))
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129k
Аааа Час назад
Собака Федора Конюхова больше всего боится фразы "Гулять!"
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25k
Тигран Саркисян 2 часа назад
"Чувак, ты меня пугаешь... возвращайся домой";
"Нет ничего страшнее открытого океана. Я просто не могу на это спокойно смотреть";
"Как такое возможно? Мне нужны доказательства";
"Существуют ли люди, которые ничего не боятся?! Такое бывает?".
Вы это вот кому скажите , срать он хотел на всё что вы там боитесь)
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63k
turyst 2 часа назад
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  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 4220 постов (4029 в горячем)
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