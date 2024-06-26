"Гребу уже 31-й день": школьный учитель оказался один посреди Тихого океана

Школьный учитель музыки, которого зовут Люк, решил кардинально изменить свою жизнь и решился на самостоятельное плавание по Тихому океану. Он путешествует на 27-футовом паруснике и ежедневно рассказывает о своих невероятных приключениях на странице в социальной сети TikTok.

Недавно мужчина удивил 863-тысячную армию подписчиков, указав свои точные координаты на картах Google. По его словам, это так далеко от земли, насколько вообще возможно на нашей планете.