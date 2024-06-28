Пожилая китаянка 20 лет использовала гранату как молоток

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По словам 90-летней бабушки из Санъяна, она подобрала этот железный кусок, работая в поле более 20 лет назад. Не зная, что это такое, она взяла его домой и использовала как молоток, чтобы колотить горошины перца, разбивать грецкие орехи и забивать гвозди.
Обнаружили необычный бытовой инструмент рабочие, которые приехали сносить ее старый дом. Они вызвали полицию и отряд по обезвреживанию гранаты, все разрешилось без эксцессов.
Ручную гранату опознали как Type 67, которые производили после Второй мировой войны.
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