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Пожилая китаянка 20 лет использовала гранату как молоток

Пожилая китаянка 20 лет использовала гранату как молоток

Автор:
28 июня 2024 11:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   в мире   граната   люди   молоток   фото   
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По словам 90-летней бабушки из Санъяна, она подобрала этот железный кусок, работая в поле более 20 лет назад. Не зная, что это такое, она взяла его домой и использовала как молоток, чтобы колотить горошины перца, разбивать грецкие орехи и забивать гвозди.

Обнаружили необычный бытовой инструмент рабочие, которые приехали сносить ее старый дом. Они вызвали полицию и отряд по обезвреживанию гранаты, все разрешилось без эксцессов.


Ручную гранату опознали как Type 67, которые производили после Второй мировой войны.

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Метки: Видео   в мире   граната   люди   молоток   фото   
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1  комментарий
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Алекс Лом 3 минуты назад
Фиговая граната - хорошая колотушка.
Можно мясо отбивать, бомбический вкус будет
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3513 постов (3216 в горячем)

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