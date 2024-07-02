Третий рекорд Гиннеса кряду: мужчина с самой длинной бородой продолжает её отращивать

Он рассказал, что ежедневно тщательно соблюдает правила ухода за бородой. На ночь завязывает ее тканью, а каждое утро отпускает, смачивает, промывает шампунем сверху донизу и ополаскивает. После мытья наносит кондиционер, чтобы увлажнить. Еще 10 минут уходит на то, чтобы борода полностью высохла.



Затем он равномерно наносит масло и гель на бороду, чтобы сохранить ее в целостности. Как правило, Сарван держит свою бороду связанной на протяжении дня, но развязывает для особых случаев или религиозных церемоний.



