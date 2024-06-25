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Из реки Омь спасли мальчика, который упал в воду и чуть не утонул

Из реки Омь спасли мальчика, который упал в воду и чуть не утонул

Автор:
25 июня 2024 19:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Омск   Омь   Спасение   дети   интересное   ребёнок   фото   
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Ребёнка заметили подростки, которые гуляли рядом.

24 июня в Омске в реке Омь гуляющие рядом подростки заметили, что кто-то кувыркается в воде. Сначала они даже не поняли, что это человек. Но когда увидели голову ребёнка, стали окрикивать его. Через минуту прибежали дети и рассказали, что в воде их друг. Мальчик хотел помочить ноги в воде и упал. Его тут же подхватило течением.


Подростки бросились за мальчиком по течению реки, попутно звоня спасателям. Тимофей, подросток который вызвал МЧС, рассказал “Аиф” о том, что им пришлось перебежать дорогу на красный свет.

«Пока говорил с оператором 112, мы все вместе бежали за мальчиком до «Вавилона». На красный свет перебежали через дорогу, потому что боялись, что его засосёт воронка или он под воду уйдёт. Параллельно я общался с МЧС, объяснял всё. Добежали до места, где находятся кассы речпорта. К счастью, там оказался катер. Мы попросили спасти мальчика. Очень боялись, что он попадёт в Иртыш и его унесёт течением», - рассказывает Тима.

На видео попал момент, как сотрудники речпорта бросают ребёнку спасательный круг и вытаскивают его из воды. К счастью, с ребёнком всё хорошо. Он спасён и находится в кругу семьи.

Понять, что человек тонет - очень трудно. В МЧС рассказали, что делать, если вы видите утопающего.

«Человек тонет беззвучно и очень быстро. Это не как в кино, когда тонущий успевает махать руками, кричать и звать на помощь, пока не придут. Нет. В жизни все происходит за считанные минуты, за доли секунд», - сказал волонтер Национального центра помощи пропавшим детям Валерий Шаталов.

Когда человек тонет, его тело, как правило, стоит в воде вертикально, голова то и дело скрывается в волнах. Тонущий человек судорожно взмахивает руками, а потом взмахи вовсе прекращаются. Если вы не умеете плавать, то вызывайте МЧС или 112. Если вы уверены в своих силах, у воды не глубоко и нет сильного течения, то можно попробовать побороться за жизнь утопающего.

Коротко техника спасания выглядит так. Подплыв к утопающему, надо поднырнуть под него и, взяв сзади одним из приемов захвата (классическим - за волосы), транспортировать к берегу. Если утопающему удалось схватить вас за руки, шею или ноги, освобождайтесь и немедленно ныряйте – инстинкт самосохранения заставит потерпевшего вас отпустить.

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Метки: Омск   Омь   Спасение   дети   интересное   ребёнок   фото   
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naf-naf 37 минут назад
Комментарий к фото
В институте занимался плаванием, не то что б прям профессионально, но на соревнованиях участвовал. Нас учили так же спасению на водах, в том числе, что делать когда утопающий за тебя цепляется и по сути тащит тебя на дно, там всякие увороты и захваты, все такое. И вот в бассейне произошел случай. Я был на очередной тренировке на крайней дорожке, там же на физре занимались студенты. Краем глаза в замахе увидел, что кто то барахтается, остановился, в общем девушка тонет. Подплываю к ней, а она прям очень крупная девушка, как она за меня схватилась, я даже не успел, что либо сделать, не я ее первый как то схватил, а она меня схватила, прижала к себе и потащила на дно. Я как то под водой от нее освободился (хотя думаю это она меня отпустила, так как так себе был спасатель), уперся в нее ногами и просто толкнул ее к стенке бассейна. Она выплыла, все щасливы. Я тогда подумал, будь это на открытой воде, хер бы я ее спас, либо вдвоем утонули, либо я просто бросил бы ее спасать. С утопающим бесполезно разговаривать, у него паника, там поможет только сила, и если утопающий сильнее тебя, то можно даже не пытаться спасать, ибо велика вероятность, что утонут оба.
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PokemonKa
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