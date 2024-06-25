Из реки Омь спасли мальчика, который упал в воду и чуть не утонул

24 июня в Омске в реке Омь гуляющие рядом подростки заметили, что кто-то кувыркается в воде. Сначала они даже не поняли, что это человек. Но когда увидели голову ребёнка, стали окрикивать его. Через минуту прибежали дети и рассказали, что в воде их друг. Мальчик хотел помочить ноги в воде и упал. Его тут же подхватило течением.





Подростки бросились за мальчиком по течению реки, попутно звоня спасателям. Тимофей, подросток который вызвал МЧС, рассказал “Аиф” о том, что им пришлось перебежать дорогу на красный свет.